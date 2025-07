Franco Colapinto y un distendido entrenamiento con Fernando Belasteguín antes del GP de Bélgica

Franco Colapinto eligió una manera particular de preparar su regreso a la Fórmula 1 en el circuito de Spa-Francorchamps, en Bélgica. En lugar de entrenarse solo o con su entorno habitual, compartió diez días intensos en Barcelona con una leyenda del deporte argentino: Fernando Belasteguín, el histórico exnúmero uno del mundo en pádel.

Este nuevo encuentro entre dos deportistas que mantienen una gran relación terminó siendo una convivencia tan exigente como divertida. Hubo bicicleta, gimnasio, recuperación física, partidos de ping pong, bromas, siestas... y Wimbledon. Todo eso, mientras Franco se prepara para intentar dejar atrás el trago amargo de Silverstone, donde no pudo siquiera largar por un problema mecánico.

Con su habitual estilo fresco en redes sociales, el piloto de Alpine compartió imágenes de los entrenamientos con el ídolo del pádel y aprovechó para lanzar una frase que rápidamente se viralizó: “No se entiende cómo duermen tanta siesta en España”, escribió Colapinto en una historia de Instagram, junto a una foto suya, con los ojos cerrados, descansando en un sillón.

La publicación no solo generó miles de reacciones entre sus seguidores, sino que incluso fue replicada con humor por la cuenta oficial de Alpine, su equipo en F1: “Franco no duerme, sueña (no babees las almohadas, Fran)”, comentaron, acompañando el posteo con emojis de risa y una bandera argentina.

El que también se sumó a la movida fue el propio Fernando Belasteguín, que compartió una reflexión muy cálida sobre su convivencia con el joven piloto:

“Te felicito, Franco. Diez días en los que te vi entrenar durísimo de mañana y tarde. Y nos decías que no hacías siestas… ¡pero te las merecías para recuperarte!”, escribió “Bela”, antes de cerrar su mensaje con una broma interna: “Vamos Nene, con todo en Spa, y no pierdas el libro, que nos sacude la jefa, jaja. Te ganaste el corazón de la familia”.

Colapinto, recién despertado de una siesta en España (Instagram @francolapinto)

Durante su estadía en Barcelona, Colapinto no sólo fortaleció su cuerpo. También trabajó su mente, su temple y su energía, algo indispensable para un piloto que aspira a sumar sus primeros puntos desde que el cambio de escudería. Tras su frustrante paso por el GP de Gran Bretaña, donde su auto falló antes de la largada, el argentino llega al Gran Premio de Bélgica con ganas de revancha.

Spa-Francorchamps es un circuito especial. El clima suele ser impredecible, las curvas, desafiantes, y las oportunidades, escasas. Allí, Colapinto ganó en 2022 una carrera de Fórmula 3, y esta temporada tendrá una nueva chance de mostrar su talento, esta vez en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Gran Premio de Bélgica: horarios y cronograma completo

Viernes 25 de julio

Práctica libre 1: 7:30 a 8:30 *

Clasificación carrera Sprint: 11:30 a 12:30 *

Sábado 26 de julio

Carrera Sprint: 7:00 a 8:00 *

Clasificación GP: 11:00 a 12:00 *

Domingo 27 de julio

Carrera GP: 10:00 *

*Horarios de la Argentina.