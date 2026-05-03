Franco Colapinto y un domingo feliz: la alegría por las mejoras de su Alpine y cómo fue estar con Lionel Messi

Franco Colapinto cerró un gran fin de semana en el Gran Premio de Miami. Logró el 10° puesto en la carrera sprint de este sábado y se quedó con el 8° lugar en la competencia principal de este domingo. De este modo, igualó su mejor posición en la Fórmula 1, la que había logrado en 2024, pero con Williams. Luego de la carrera, habló con la prensa y se mostró muy contento por su performance. Se refirió al problema que tuvo en la largada, pero remarcó que los cambios en su coche le permitieron sumar puntos. Además, demostró su alegría por la presencia de Lionel Messi junto a toda su familia.

En primer lugar, el piloto argentino contó su sentimiento tras el octavo puesto alcanzado en Miami: “Muy feliz, contento con el resultado, con la mejoría y la performance de este fin de semana que fue muy positivo. Estoy contento por los puntos, agradecido con el equipo por el esfuerzo, por el chasis nuevo, fue un paquete grande que se hicieron con mejoras grandes que me ayudaron a estar más competitivo y feliz de haber encontrado el rumbo y haber sumado puntos”.

Franco Colapinto junto a Kimi Antonelli y Sergio Checo Pérez, tras el Gran Premio de Miami CHANDAN KHANNA - AFP

La largada de la carrera fue muy caótica con toques, cambios de posiciones y errores de los pilotos por defender sus posiciones. Uno de los que lo sufrió fue Colapinto, que explicó un episodio que vivió con su monoplaza en el momento en el que todos los autos salieron de la parrilla: “Hubo muchos toques. Algo pasó en el turbo, que no tenía presión, no tenía potencia y perdí mucho tiempo. Hay que seguir laburando para mejorar en Canadá, pero vamos por buen camino”.

Sólo pasó una semana del Road Show que se vivió en la ciudad de Buenos Aires, donde se reunieron más de 500.000 personas para acompañar al piloto argentino de la Fórmula 1. “Hace una semana estábamos haciendo trompos”, dijo entre risas. Luego hizo un repaso de lo que fue toda su semana hasta la carrera de Miami. “Estos últimos siete días se me cumplieron muchos sueños. Estoy muy contento, disfrutando el momento”.

FRANCO Y LEO: Colapinto se dio el gusto de conocer a Messi y encima en un paddock de Fórmula 1. ¿De qué habrán hablado? pic.twitter.com/JOtOJNwW9E — SportsCenter (@SC_ESPN) May 3, 2026

Otro condimento que tuvo la carrera en Miami fue haber conocido a Lionel Messi. Más allá de que estuvo en el entrenamiento de Inter Miami a inicios de esta semana. el capitán de la selección argentina fue a acompañar a su compatriota, y Colapinto expresó toda su felicidad por el encuentro con el campeón del mundo: “Una felicidad enorme ver a Leo Messi otra vez”, dijo en primer lugar. Luego, entre risas reveló una intimidad: “Antes de la largada estaban todos entrando en calor con el buzo puesto y yo estaba en jeans sacándome fotos y hablando con Leo”.

Sobre lo que significó conocer al futbolista, dijo mucho más: “Fue un gran fin de semana, haber conocido a mi ídolo con su familia y también feliz de darles algo lindo de vuelta a los argentinos. Muy feliz de que me haya venido a apoyar y haya disfrutado de la Fórmula 1, le agradezco que haya venido, fue un sueño conocer al héroe de todos los argentinos”, culminó.

Franco Colapinto durante el Gran Premio de Miami Rebecca Blackwell - Pool AP

Franco Colapinto tuvo un fin de semana muy sólido y regular a bordo de su Alpine. En la práctica 1 terminó muy cerca de la zona de puntos. A lo largo de toda la sesión, el pilarense siempre estuvo peleando entre los mejores y llegó a estar en el séptimo lugar durante gran parte de la jornada. De todas maneras, cuando la bandera a cuadros flameó, Colapinto mostró un mejor registro de 1:31.015s, algo que le valió el 11° puesto.

Su actividad del día sábado también fue muy buena. En la carrera sprint del GP de Miami quedó 10°, fuera de la zona de puntos, pero con un gran rendimiento. Además, logró la clasificación para la carrera de este domingo en el octavo lugar, posición que mantuvo en el final de la carrera y que le permitió sumar cuatro puntos, Ahora totaliza 5 y está undécimo en la tabla de posiciones del campeonato de pilotos. Su próxima carrera será en Canadá, entre el 22 y el 24 de mayo, en Montreal.