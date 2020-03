Matías Rossi mandó en el Top Race en Entre Ríos

Alberto Cantore 16 de marzo de 2020

Hasta que el automovilismo nos convoque, una frase que utilizaron en el pasado varios relatores, recupera vigencia en la actualidad. Las victorias de José Manuel Urcera (Honda Civic), en la Clase 3 , y de Nicolás Posco (Ford Fiesta Kinetic), en la Clase 2 , en las finales del Turismo Nacional , en el circuito callejero del parque La Pedrera, en San Luis, y los éxitos de Matías Rossi (Toyota Camry) y de Diego Azar (Chevrolet Cruze), en las carreras de Top Race , en el autódromo de Concepción del Uruguay, se convirtieron en celebraciones singulares y que quedarán en el recuerdo por un tiempo indefinido. En los dos escenarios, las competencias se desarrollaron sin público, medida adoptada para controlar la epidemia de Covid-19, que en la Argentina causó dos muertes. Pero también se ofrecieron como las últimas, antes del parate en el que ingresó la actividad: el Súper TC2000 suspendió el inicio del campeonato, que comenzaba el próximo fin de semana en el autódromo El Zonda, de San Juan, mientras que el Turismo Carretera canceló la fecha del 29 de marzo, en Concordia.

"Tenía estipulado viajar con dos amigos a La Pedrera, pero el jueves [pasado] a la noche desde la categoría nos pidieron que vayamos solos ante esta situación singular. Es feo correr sin público, pero hay que tener respeto por la salud y como ya estaba todo sobre la marcha era la mejor decisión que se pudo tomar para minimizar riesgos. Ojalá que en un corto tiempo podamos volver a los autódromos llenos, a sentir el apoyo de los fanáticos, porque mucha gente también vive del automovilismo. Hay que respetar, cuidarse y prevenir", le comentó Facundo Ardusso a La Nacion.

El piloto del Peugeot 408 N° 83 terminó en el cuarto puesto en la Clase 3 del TN, tras porfiar en una ajustada maniobra por la victoria que festejó el campeón defensor y líder del campeonato, Urcera. "Se dio para mí, una definición con un poco de suerte", explicó el oriundo de San Antonio Oeste, que largó 8avo y ascendió hasta la cima en un final de maniobras espectaculares con Ardusso y Joel Gassman (Chevrolet Cruze). "No podemos planificar mucho: no sé cuándo va a ser la tercera fecha de la categoría ni cuándo el automovilismo volverá a activarse", dijo el vencedor, con desazón.

Urcera se impuso en el Turismo Nacional Crédito: Prensa APAT

Sin espectadores, sin promotoras, con una presencia menor que la habitual de parte de los medios de prensa -la casilla en donde se validan las acreditaciones en La Pedrera fue retirada el sábado por la tarde, cuando permanece hasta el domingo-, sin invitados y con escasos familiares en la zona de boxes... Los equipos sostuvieron la cantidad de mecánicos y los organizadores apostaron a la cifra más ajustada de personal de pista. "Esto se siguió minuto a minuto, porque el escenario podía cambiar. Es muy triste correr así, pero la medida era necesaria", manifestó Hugo Paoletti , el presidente de APAT (Asociación de Pilotos Automóviles de Turismo).

De México a Italia

La tercera fecha del Rally Mundial , en México, tuvo un anticipado desenlace. Desde la jornada del viernes, el francés Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) dominó los caminos de montaña, una supremacía que repitió el sábado. "No estaba muy contento, preferiría proteger la vida humana, pero de alguna manera creo que los mexicanos están felices de vernos. Espero que no hayamos traído ningún daño aquí y también quiero disculparme con los amigos, fanáticos, con los que no me tomé fotos, pero debíamos cuidarnos entre todos", comentó Ogier.

Sebastien Ogier, en el aire con su Toyota, durante la última etapa del Rally en Guanajuato Fuente: AFP

Ayer, las autoridades cancelaron los tramos especiales y el piloto de Toyota celebró por sexta oportunidad en territorio azteca. "En el WRC pararemos por al menos nueve semanas, reanudaremos en Portugal, pero es una medida potencial. No tengo una respuesta de qué pasará con el calendario", advirtió Olivier Ciesla , director del WRC.

Italia es el país europeo más afectado por el Covid-19 y Ferrari , en respuesta a la pandemia mundial, cerró la fábrica de Maranello y de Módena hasta el 27 de marzo. El programa de F.1 también se sumará al cese; aquellos miembros que estuvieron en Melbourne -donde se canceló el GP de Australia-, donde un integrante de la escudería McLaren dio positivo.