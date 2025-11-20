Horario de la clasificación del GP de Las Vegas de la Fórmula 1 2025

La 22° fecha de esta temporada se disputa en el circuito callejero de la “Ciudad del Pecado” con la presencia de Franco Colapinto; la actividad comienza este jueves
Este sábado, a partir de la 1 de la mañana (hora argentina), Franco Colapinto afrontará su 16° clasificación como piloto de Alpine en la Fórmula 1. El argentino se encuentra en Estados Unidos para el Gran Premio de Las Vegas, el 22° de esta temporada que tiene a Lando Norris (McLaren) como líder del campeonato de pilotos. Tanto la qualy como la carrera, programada para el domingo a la 1, se pueden ver en vivo por TV en Fox Sports, como así también por streaming a través del plan premium de Disney+ y en F1 Pro TV.
Colapinto llegó a la escudería francesa a principios de este año, proveniente de Williams, equipo en el que debutó en F1 y corrió nueve carreras con resultados dispares, pero con una irrupción asombrosa. En la primera parte de este 2025 fue suplente de Jack Doohan, quien estuvo a prueba y no rindió. El pilarense, por su parte, aún no sumó puntos pero ya fue confirmado como piloto titular para 2026: nuevamente será compañero del francés Pierre Gasly.
- En el último GP de Las Vegas, en 2024, George Russell se quedó con la pole position en una clasificación en la que Colapinto sufrió un grave accidente al intentar mejorar su vuelta rápida para pasar a Q3.
Cronograma del Gran Premio de Las Vegas de la Fórmula 1 2025
Jueves 20 de noviembre
- 21.30: Práctica 1.
Viernes 21 de noviembre
- 01.00: Práctica 2.
- 21.30: Práctica 3.
Sábado 22 de noviembre
- 01.00: Clasificación.
Domingo 23 de noviembre
- 01.00: Carrera.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Cómo ver online el Gran Premio de Las Vegas
Todas las instancias de la fecha 22 de la Fórmula 1 2025 se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).
- Fox Sports.
- F1 TV Pro.
- Disney+ Premium.
¿Qué dicen las apuestas para la clasificación?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta el tetracampeón del mundo en ejercicio, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), es el favorito a quedarse con la pole position en el GP de Las Vegas 2025. En caso de conseguirlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 3.00. Más atrás aparecen los británicos Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes), con 3.50 cada uno, y el italiano Andrea Kimi Antonelli (Ferrari), con 9.60.
