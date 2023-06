IndyCar: el choque entre Will Power y Scott Dixon que casi termina a los golpes en el Road America

escuchar

Este sábado se corrió la segunda práctica de cara al Gran Premio de Road America en el IndyCar, que contó con la participación del argentino Agustín Canapino, pero el piloto de Arrecifes estuvo lejos de ser el protagonista de la jornada. En su lugar, toda la atención estuvo puesta en Scott Dixon y Will Power, de Chip Ganassi y Penske respectivamente, pero no fue precisamente por su rendimiento sobre la pista, sino por un confuso episodio que protagonizaron los australianos, que casi termina en pelea.

Faltaba poco más de media hora para el final de los ensayos en Plymouth, Wisconsin, cuando en la curva Canadá de la pista, Dixon primero dejó pasar al suizo Romain Grosjean, pero cuando se aproximaba Power a muy alta velocidad, pegó un giro hacia la izquierda que el piloto que venía no llegó a leer, lo que provocó un fuerte choque que dejó a ambos compatriotas fuera de carrera. Mientras en la radio le preguntaban a Power si se sentía bien tras el impacto, él no podía salir de su estado perplejo: “The f...? What the f...?”

Another angle from the practice 2 incident that turned up the heat.#INDYCAR // #SonsioGP pic.twitter.com/RORooNv0tF — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) June 17, 2023

Después de la confusión inicial, la siguiente reacción de Power fue de rabia hacia su competidor, que al bajarse del auto intentó conversar, pero fue agarrado del traje y casi recibe un golpe; ambos debieron ser separados en más de una ocasión por un integrante del equipo de seguridad de la competencia, ante los constantes reclamos del damnificado.

Una vez finalizada la práctica, y sin salir de su bronca por lo ocurrido, Power se lamentó por el incidente: “Scott se movió abruptamente, yo estaba llegando y se produjo ese incidente desafortunado. No había nada que pudiera hacer ahí, no esperaba que se moviera. Es una lástima, es un muy buen auto. Lo vamos a reconstruir y ver qué pasa”, afirmó el corredor de Penske, y agregó: “No vi venir un movimiento tan abrupto, no es una buena situación, pero estas cosas pasan”.

El momento de la pelea entre Power y Dixon

Dixon, por su parte, admitió su equivocación y pidió disculpas a su compatriota por el choque y el daño a su auto: “Teníamos neumáticos muy viejos, de casi 20 vueltas, intentando chequear el balanceo. Vi a Grosjean por el retrovisor después de recuperarme, pero no me di cuenta de que Power estaba ahí. Lo siento mucho por él y su equipo, fue un error de mi parte y me siento frustrado de haber destruido su auto”, reconoció, y luego agregó que más tarde pudieron tener una conversación más amena: “Nos reencontramos en la parte médica, él estaba bien. A todos se les pueden subir los humos en estas situaciones, en particular viendo lo apretada que está la competencia en este momento. Es lo que es”.

Power y Dixon finalizaron la segunda práctica en el 25° y 26° lugar de cara a la carrera del domingo, mientras que Canapino ocupó la plaza siguiente con una vuelta de un minuto y 43 segundos. El líder de la jornada fue el estadounidense Alexander Rossi, que alcanzó un tiempo de 1.40:911.

