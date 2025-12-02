Isack Hadjar será piloto de Red Bull en 2026 y Yuki Tsunoda queda fuera de la grilla: fin de ciclo para el japonés en la Fórmula 1

La escudería Oracle Red Bull Racing anunció de manera oficial que Isack Hadjar será el nuevo compañero de Max Verstappen a partir de la temporada 2026 de Fórmula 1. La confirmación del piloto francés, de apenas 21 años, marca también el cierre de una etapa para Yuki Tsunoda, quien quedará fuera de la grilla y asumirá funciones como piloto de pruebas y reserva. Así, el japonés se despide de la categoría como titular, tras cinco temporadas consecutivas en pista.

La decisión se enmarca en una profunda reestructuración de la organización de Red Bull de cara a la nueva era técnica de la Fórmula 1, que tendrá lugar a partir de 2026 con el debut de Red Bull Ford Powertrains y una revisión integral del reglamento técnico. Hadjar, que este año compitió con Visa Cash App Racing Bulls, dejó una impresión sobresaliente como debutante, con actuaciones consistentes y un rendimiento que superó al de su compañero, Liam Lawson. Su punto culminante fue el podio alcanzado en el Gran Premio de los Países Bajos, resultado clave para asegurar su promoción al equipo principal.

El anuncio oficial destacó su madurez, capacidad de aprendizaje y velocidad natural, considerada por el equipo como la condición esencial para destacarse en la categoría. “Creemos que Isack puede prosperar junto a Max y producir magia en la pista”, afirmó Laurent Mekies, director ejecutivo y responsable técnico de Oracle Red Bull Racing. “En su primera temporada, demostró todo lo que esperábamos de un piloto joven con ambiciones grandes y mucho talento. Son tiempos muy emocionantes, y estoy deseando ver lo que podemos lograr juntos”, sentenció.

El ascenso del piloto francés implica, al mismo tiempo, la salida de Yuki Tsunoda, quien había sido promovido al equipo principal recién en la tercera carrera de este año, tras cuatro temporadas en la estructura satélite. Con más de cien carreras disputadas desde su debut en 2021, Tsunoda se convirtió en el décimo piloto egresado del Red Bull Junior Team en alcanzar la F1. Sin embargo, su desempeño durante 2025 no fue suficiente para asegurar la continuidad. Sumó apenas 30 puntos, se ubicó 15° en el campeonato y no logró igualar ni acercarse a los registros de sus compañeros.

“Yuki ha corrido con los colores de Red Bull durante siete años y ha madurado hasta convertirse en un piloto completo”, sostuvo Mekies en el comunicado oficial. “Su personalidad es contagiosa y se convirtió en una parte muy especial de esta familia. Agradecemos su contribución hasta ahora y sabemos que brindará un apoyo invaluable a los proyectos de 2026”. El japonés, de 25 años, continuará vinculado a la estructura como piloto de reserva y pruebas, sin presencia activa en los grandes premios, al menos en el futuro inmediato.

Tsunoda se suma así a una lista de pilotos que debieron ceder su asiento sin opción de recambio inmediato, en una grilla que, a esta altura del calendario, ya tiene definidos a todos sus titulares para 2026. El caso remite a lo ocurrido con Sergio Pérez en 2024, cuando Red Bull decidió prescindir del mexicano tras el Gran Premio de Abu Dhabi, sin ofrecerle un lugar alternativo en sus equipos. Aquella salida forzó al tapatío a tomarse un año sabático, una situación que ahora podría replicarse para Tsunoda.

La apuesta de Red Bull por Hadjar confirma la prioridad que la escudería sigue otorgando a su programa de desarrollo. Subcampeón de la Fórmula 2 en 2024, el francés acumuló 51 puntos en su año de debut y cerró el campeonato entre los diez mejores. Su compañero en Racing Bulls, Liam Lawson, sumó 38, y fue confirmado también para 2026 como piloto titular. “Estoy muy agradecido por la confianza de Red Bull”, señaló Hadjar tras conocerse la noticia. “Después de todo el trabajo que hice desde que me uní al Junior Team, esta oportunidad es una gran recompensa. Aprendí mucho este año y me siento mejor como piloto y como persona. Es un paso increíble en mi carrera”.

Cara nueva en Racing Bulls

Con la salida de Hadjar, Racing Bulls también anunció su nueva alineación para la próxima temporada. Lawson compartirá equipo con Arvid Lindblad, joven británico de 18 años que fue promovido desde la Fórmula 2 tras finalizar sexto en el campeonato en su campaña debut. El ascenso del piloto londinense refuerza el perfil juvenil y ambicioso que Red Bull busca consolidar en su estructura satélite. “Desde que comencé a los cinco años, siempre soñé con llegar a la F1”, expresó Lindblad al ser presentado oficialmente. “Este es un momento de orgullo. Sé que hay mucho por aprender, pero estoy listo para afrontarlo”.

Con las butacas cubiertas tanto en Red Bull como en Racing Bulls, y sin opciones abiertas en el resto de los equipos, Yuki Tsunoda enfrenta ahora una etapa de transición. Su vínculo histórico con Honda —marca que será proveedora exclusiva de Aston Martin a partir de 2026— podría mantenerlo cerca del paddock, pero por ahora, su papel será secundario. Su regreso a la competencia dependerá, como tantas veces en la F1, de un movimiento inesperado, una vacante de emergencia o un cambio de estrategia en alguno de los equipos.

Por lo pronto, Red Bull cierra filas y define con anticipación su estructura para una temporada que promete ser un punto de inflexión técnico y deportivo. Hadjar y Verstappen serán los encargados de inaugurar la nueva era con el RB22, mientras que Tsunoda, desde otro rol, deberá esperar una nueva oportunidad para volver a la pista.