La dura reflexión de Franco Colapinto y Pierre Gasly después de un año muy duro para Alpine

Después de una temporada muy angustiante, el final de la carrera de Abu Dhabi resultó la imagen perfecta de lo que fue el 2025 para Alpine. Incluso, las reflexiones que ofrecieron varios de los protagonistas permitieron entender lo desgastante que resultó el año. Es más, las palabras de Franco Colapinto y Pierre Gasly tras la carrera en Yas Marina dan la pauta de lo que sufrieron en la escudería de Enstone y qué esperan para 2026.

“Fue un año no muy positivo, pero es parte del proceso y creo que la temporada que viene va a ser mucho mejor. Estuvimos preparando bien la campaña que viene y con ganas de empezar a laburar ya para eso y olvidarnos de lo que pasó”, contó Colapinto con ESPN.

🇦🇷 FRANCO TRAS TERMINAR LA TEMPORADA



Colapinto, que finalizó último el #AbuDhabiGP, hizo su reflexión del 2025 con Alpine.



— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) December 7, 2025

Y agregó: “Volveré a la Argentina unos días y estaré enfocados en la temporada que viene para dar batalla y tener buenos resultados. Tengo ganas de tener un buen año y habrá que laburar mucho para eso”.

El argentino, que no obtuvo puntos en la temporada, valoró el esfuerzo de Alpine desde que él debutó en la séptima fecha del campeonato: “Es un equipo que no se rindió pese a los malos resultados, eso es muy importante y nos prepara para lo que viene. Hay cosas por mejorar, pero gracias a Dios se terminó esta temporada”.

La comunicaciones por radio también evidenciaron los padecimientos de los dos pilotos de Alpine con el A525. Incluso, en el cierre de la carrera en Yas Marina, Pierre Gasly se comunicó con su equipo y lanzó una frase clara y contundente, con ironía pero mucha verdad: "Bueno, mantengamos este auto lejos de mí el año que viene. No lo quiero ver más“.

NO LO QUIERO VER NUNCA MAS



— Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) December 7, 2025

En Enstone, Franco Colapinto seguirá con el entrenamiento en el simulador y también podrá probar la butaca en el Alpine A526, que contará con motores, transmisión y suspensión de Mercedes. Además, por ser último en el Campeonato Mundial de Constructores el team francés dispuso de mayor cantidad de horas de ensayo en el túnel de viento.

Para 2026 habrá una nueva F1 con el cambio de reglamento con los autos y neumáticos más chicos, misma potencia en los motores a combustión y eléctricos, reducción de aditamentos aerodinámicos, pero la inclusión de alerones móviles delanteros y combustibles sintéticos.

A lo largo de estos 24 Grandes Premios, la última mejora que tuvieron ambos coches fue en España, en la novena fecha. Respecto de esta situación, Gasly también tuvo una reflexión: “El auto tuvo un comportamiento muy inestable. Nunca pudimos encontrar el mejor ritmo. Tenemos que trabajar mucho y tratar de torcer todo para 2026. Así que ya veremos qué pasa. Pero, sí, obviamente será el último con el motor Renault e intentaremos cambiar completamente con la nueva configuración general de nuestros autos con motores Mercedes.

Pierre Gasly y Franco Colapinto sufrieron con el A525 de Alpine.

Luego de 49 días Franco Colapinto volverá a girar sobre un auto de F1 y será con el flamante A526 en los test privados de todos los equipos en Barcelona, que se llevarán a cabo del 26 al 30 de enero. Será la primera vez en acción de los monoplazas con la nueva reglamentación. Luego, en febrero, estarán las pruebas oficiales en Bahréin, del 11 al 13 y del 16 al 18 en el Circuito Internacional de Sakhir.