Lo que dijo Colapinto: el incidente con Hülkenberg, la “qualy perfecta” y el cambio de tendencia

Después de la falla eléctrica que no le permitió dar ni un solo giro en la práctica del viernes, la suerte de Franco Colapinto cambió. A orillas del río San Lorenzo, en Montreal (Canadá), el piloto argentino bordeó los puntos en la carrera sprint y, más tarde, se metió en la Q3 con una gran vuelta que le permitió codearse con los mejores. Al final, se quedó con un meritorio décimo puesto, lugar desde el que partirá en el Gran Premio de este domingo.

El buen trabajo de Colapinto en este sábado tuvo un premio extra: fue mucho mejor que su compañero de equipo -referencia obligada a la hora de evaluar el trabajo del piloto argentino- tanto en la sprint como en la clasificación. En la carrera a 23 vueltas, el argentino terminó noveno. El galo, por su parte, concluyó vigésimo. En la clasificación, Colapinto llegó a la Q3 y se adueñó de la décima ubicación. El europeo, en cambio, quedó eliminado en la Q2 y partirá desde el puesto 14.

Franco Colapinto, a bordo de su Alpine en el circuito canadiense Gilles Villeneuve afp - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ese cambio de tendencia del fin de semana -que consolida lo que ya había mostrado a comienzos de este mes en Miami- se trasladó a sus expresiones en zona mixta. Lució relajado, aliviado. Y, sobre todo, feliz por su actuación en la pista: “Es complicado porque el hecho de no haber hecho la práctica ayer fue muy duro y me perjudicó mucho. Hoy tenía más vueltas y tenía más confianza. Y esta es una pista muuuy de confianza. No tenerla acá y no sentirte bien con el auto es complicado. En general, yo di un paso“, resumió.

Y continuó, en declaraciones a ESPN: “Creo que todo el año tenía la confianza, pero no tenía los resultados. Me sentía cómodo con el auto en los tests. Estuve muy competitivo. Después, por alguna razón, perdí bastante performance en las tres primeras carreras. Y ahora estamos de vuelta muy firmes. Contento con el resultado, con mi adaptación. Siempre fui de adaptarme rápido, sólo que capaz cuando el auto no acompaña o no está tan ajustado a lo que me gusta, o como me es natural manejar, se complica. En general, fue un gran día. La carrera fue una gran carrera, con muy buen ritmo. Y la qualy fue perfecta“, resumió.

El piloto nacido en Pilar hace 22 años -cumplirá 23 el próximo miércoles 27- tenía ganas de hablar. De exteriorizar su satisfacción por todo lo que le aconteció un sábado en el que, por ejemplo, remontó cuatro puestos en 23 vueltas que duró la carrera sprint: empezó 13º y terminó 9º. “Muy feliz con mi performance”, insistió. Y continuó: “Estoy bastante orgulloso después de un comienzo de año complicado. Lo dimos vuelta muy bien y estoy contento con el esfuerzo de todo el equipo. La verdad que me ayudaron y me acompañaron más allá de haber sido un arranque difícil”.

Hubo tiempo para que contara cómo fue su gran vuelta en la Q2 y la sensación que le dejó haber ingresado en la Q3 siendo más rápido, por ejemplo, que el español Carlos Sainz (Williams): “La vuelta en Q2 fue muy al límite. Obviamente, una pista así tan difícil y tan de ir cerca de las paredes es complicado eso de sacar la vuelta perfecta. Me faltó un pelín en la última chicana, que me pasé un poco. Frené muy tarde. Pero el resto de la vuelta fue muy buena, y en la Q3 fue una vuelta perfecta también. Contento con el día de hoy, y con una gran vuelta para cerrar la qualy. Un gran día: una gran carrera en la sprint, una gran clasificación… muy contento", insistió.

Another Q3 in the books 👊 pic.twitter.com/VDgJVj6m9f — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) May 23, 2026

El piloto de Alpine se permitió evaluar lo que fue la clasificación. Y admitió que su auto está más atrás que el Racing Bulls de Lindblad: “Tiene mucho más mérito haber entrado a la Q3 y haber hecho una qualy tan sólida desde la primera vuelta hasta la última. Muy feliz. Mi vuelta de Q3 fue muy buena. Y es donde estamos: a tres décimas de los RB (Racing Bulls). Esa es la diferencia que tenemos. Y creo que este fin de semana estamos un pasito por atrás. Creo que en carrera estamos competitivos. Lo demostramos. Ojalá que estemos rápidos y poder ir para adelante”.

Colapinto ya había exteriorizado parte de la alegría interior cuando su ingeniero, Stuart Barlow, le comunicó por radio que había ingresado en la Q3. “¡Vamos!“, soltó el piloto argentino en forma de celebración. Antes, durante la carrera sprint, el piloto argentino había protestado por una maniobra del alemán Nico Hulkenberg en la recta que da a la curva 8. ”¡Me tiró para afuera!“, se quejó. Barlow le respondió que habían visto el incidente y que sabían lo que había pasado. Pero le aconsejó que siguiera para adelante.

Franco adelantó a Hulkenberg por la hierba 😭pic.twitter.com/6j4d1iP70G — Alpine Club (@alpineclub_esp) May 23, 2026

Eso hizo el piloto argentino, mucho más veloz durante todo el sábado que su compañero de equipo y repitiendo por momentos aquello que había comenzado a demostrar en Miami: es el mejor del resto del pelotón de corredores de la F1. La Q3 lo demuestra: sólo Lindblad (Racing Bulls) y Colapinto no pertenecen a los cuatro equipos de punta. El sábado le plantó una sonrisa al joven argentino. Su esperanza es que el domingo se mantenga la tendencia positiva. Y poder volver a la sede del equipo, en Enstone, con algunos puntos en el equipaje.