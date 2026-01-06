La Fórmula 1 anunció los horarios de las 24 carreras de la temporada 2026
En el calendario debutará Madrid como sede de uno de los Grandes Premios de la categoría
- 5 minutos de lectura'
Se intensifican las actividades para la próxima temporada de la Fórmula 1 y en ese contexto se publicaron los detalles de los 24 Grandes Premios que tendrá el campeonato de 2026 con los días y los horarios de cada una de las pruebas, con la particularidad que serán 30 el total de las carreras del calendario si se añaden los seis sprints que acompañarán.
El cronograma mantendrá las seis carreras especiales, aunque en sólo dos sedes volverán a disputarse estas pruebas: China y Miami. Los otros Grandes Premios que tendrán sprints serán los de Canadá, Países Bajos, Singapur y Gran Bretaña. En ese contexto, Bélgica, Estados Unidos, Brasil (Interlagos) y Qatar volverá a tener fines de semana regulares con tres prácticas, la clasificación y la carrera principal.
En esta publicación que realizó la Fórmula 1 se advierte que como particularidad, serán dos los Grandes Premios pautados para correrse los sábados. El trazado callejero de Las Vegas se correrá durante la noche del 21 de noviembre, mientras que el otro circuito urbano en el que se correrá un sábado será el Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú, que se desarrollará el 26 de septiembre, desde las 8 de la mañana de la Argentina. Ante este calendario, los entrenamientos comenzarán los jueves previos y la clasificación será el viernes. Los promotores de la carrera en Bakú pidieron la modificación de la grilla porque el domingo 27 es el Día del Recuerdo de Azerbaiyán, una fecha en la que conmemora a los caídos en el conflicto de Nagorno-Karabaj, en 2020.
La actividad del Gran Circo comenzará con los tests del 26 al 30 de enero que se realizarán en el circuito de Barcelona. Luego, en la antesala del Gran Premio de Australia de marzo que iniciará la actividad oficial, se llevarán adelante otras dos carreras de pretemporada en Bahréin: del miércoles 11 al viernes 13 de febrero y del miércoles 18 al viernes 20 del mismo mes. Además, esta temporada entrará en la grilla el Gran Premio de Madrid, que se correrá el domingo 13 de septiembre, y que reemplaza al histórico GP de Imola.
Los horarios de la F1 en 2026
- Gran Premio de Australia: domingo 8 de marzo a la 1 (hora de la Argentina)
- Gran Premio de China. Sprint: sábado 14 de marzo a las 00.00 (hora de la Argentina). Carrera principal: domingo 15 de marzo a las 4 (hora de la Argentina)
- Gran Premio de Japón: domingo 29 de marzo a las 2 (hora de la Argentina)
- Gran Premio de Bahréin: domingo 12 de abril a las 12 (hora de la Argentina)
- Gran Premio de Arabia Saudita: domingo 19 de abril a las 14 (hora de la Argentina)
- Gran Premio de Miami. Sprint: sábado 2 de mayo a las 13 (hora de la Argentina). Carrera principal: domingo 3 de mayo a las 17 (hora de la Argentina)
- Gran Premio de Canadá. Sprint: sábado 23 de mayo a las 13 (hora de la Argentina). Carrera principal: domingo 24 de mayo a las 17 (hora de la Argentina)
- Gran Premio de Mónaco: domingo 7 de junio a las 10 (hora de la Argentina)
- Gran Premio de Barcelona: domingo 14 de junio a las 10 (hora de la Argentina)
- Gran Premio de Austria: domingo 28 de junio a las 10 (hora de la Argentina)
- Gran Premio de Gran Bretaña. Sprint: sábado 4 de julio a las 8 (hora de la Argentina). Carrera principal: domingo 5 de julio a las 11 (hora de la Argentina)
- Gran Premio de Bélgica: domingo 19 de julio a las 10 (hora de la Argentina)
- Gran Premio de Hungría: domingo 26 de julio a las 10 (hora de la Argentina)
- Gran Premio de Países Bajos. Sprint: sábado 22 de agosto a las 7 (hora de la Argentina). Carrera principal: domingo 23 de agosto a las 10 (hora de la Argentina)
- Gran Premio de Italia: domingo 6 de septiembre a las 10 (hora de la Argentina)
- Gran Premio de España: domingo 13 de septiembre a las 10 (hora de la Argentina)
- Gran Premio de Azerbaiyán: sábado 26 de septiembre a las 8 (hora de la Argentina)
- Gran Premio de Singapur. Sprint: sábado 10 de octubre a las 6 (hora de la Argentina). Carrera principal: domingo 11 de octubre a las 9 (hora de la Argentina)
- Gran Premio de los Estados Unidos: domingo 25 de octubre a las 17 (hora de la Argentina)
- Gran Premio de México: domingo 1 de noviembre a las 17 (hora de la Argentina)
- Gran Premio de Brasil: domingo 8 de noviembre a las 14 (hora de la Argentina)
- Gran Premio de Las Vegas: domingo 22 de noviembre a la 1 (hora de la Argentina)
- Gran Premio de Qatar: domingo 29 de noviembre a las 13 (hora de la Argentina)
- Gran Premio de Abu Dhabi: domingo 6 de diciembre a las 10 (hora de la Argentina)
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Fórmula 1
"Sumar puntos". El director de Alpine habló del tiempo de maduración de Colapinto para que explote su talento
“El A526 está vivo”. Alpine completó el encendido del motor Mercedes y se enfoca en las próximas pruebas de la Fórmula 1
Franco Colapinto, con Rolling Stone. “Nunca había tenido una temporada en la que no pudiera pelear por ganar”
- 1
Sergio “Checo” Pérez: el elogio a los fans argentinos, el respaldo a Colapinto y el dardo a su antiguo jefe en Red Bull
- 2
Alpine completó el encendido del motor Mercedes a tres semanas para las pruebas en Barcelona
- 3
Rally Dakar: Augusto Sanz, el ex bombero voluntario que llegó a ganar una etapa como navegante
- 4
Rally Dakar: la supremacía de Toyota para copar los cinco primeros lugares, y el susto de Benavides para completar la Etapa 2