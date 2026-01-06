La Fórmula 1 anunció los horarios de las 24 carreras de la temporada 2026

Se intensifican las actividades para la próxima temporada de la Fórmula 1 y en ese contexto se publicaron los detalles de los 24 Grandes Premios que tendrá el campeonato de 2026 con los días y los horarios de cada una de las pruebas, con la particularidad que serán 30 el total de las carreras del calendario si se añaden los seis sprints que acompañarán.

El cronograma mantendrá las seis carreras especiales, aunque en sólo dos sedes volverán a disputarse estas pruebas: China y Miami. Los otros Grandes Premios que tendrán sprints serán los de Canadá, Países Bajos, Singapur y Gran Bretaña. En ese contexto, Bélgica, Estados Unidos, Brasil (Interlagos) y Qatar volverá a tener fines de semana regulares con tres prácticas, la clasificación y la carrera principal.

Lando Norris celebra su título tras imponerse en el Gran Premio de Abu Dhabi. (Photo by Bryn Lennon - Formula 1/Formula 1 via Getty Images) Bryn Lennon - Formula 1 - Formula 1

En esta publicación que realizó la Fórmula 1 se advierte que como particularidad, serán dos los Grandes Premios pautados para correrse los sábados. El trazado callejero de Las Vegas se correrá durante la noche del 21 de noviembre, mientras que el otro circuito urbano en el que se correrá un sábado será el Gran Premio de Azerbaiyán, en Bakú, que se desarrollará el 26 de septiembre, desde las 8 de la mañana de la Argentina. Ante este calendario, los entrenamientos comenzarán los jueves previos y la clasificación será el viernes. Los promotores de la carrera en Bakú pidieron la modificación de la grilla porque el domingo 27 es el Día del Recuerdo de Azerbaiyán, una fecha en la que conmemora a los caídos en el conflicto de Nagorno-Karabaj, en 2020.

La actividad del Gran Circo comenzará con los tests del 26 al 30 de enero que se realizarán en el circuito de Barcelona. Luego, en la antesala del Gran Premio de Australia de marzo que iniciará la actividad oficial, se llevarán adelante otras dos carreras de pretemporada en Bahréin: del miércoles 11 al viernes 13 de febrero y del miércoles 18 al viernes 20 del mismo mes. Además, esta temporada entrará en la grilla el Gran Premio de Madrid, que se correrá el domingo 13 de septiembre, y que reemplaza al histórico GP de Imola.

Oscar Piastri en el Gran Premio de Las Vegas, que en 2026 se correrá el 21 de noviembre. (Photo by Chris Graythen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) CHRIS GRAYTHEN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los horarios de la F1 en 2026