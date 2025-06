La ilusión de puntos de Colapinto se desvaneció en el Gran Premio de Canadá a partir de una planificación equivocada

El caótico desenlace del Gran Premio de Canadá que protagonizaron Lando Norris y Oscar Piastri, las espadas de McLaren que se enredaron en una maniobra que terminó con el británico fuera de la batalla por un error propio y con el ingreso del Auto de Seguridad, régimen bajo el que finalizó la carrera, tiñó de emoción un espectáculo que se caracterizó por el regreso brillante de Mercedes, escudería ganadora con George Russell y que completó con el podio con el juvenil Andrea Kimi Antonelli.

Las Flechas de Plata se redescubrieron en Montreal, donde Franco Colapinto desanduvo un carrousel de inquietudes durante el fin de semana: de un viernes crítico a una clasificación que reanimó al pilarense y al garaje, aunque la definición dejó a todos descontentos. La ilusión de sumar los primeros puntos en cuatro participaciones se desvaneció a partir de una estrategia que no resultó y que hizo hundir al piloto desde el décimo al 13er puesto del clasificador.

Una tarea que debería desdoblarse entre el correcto desempeño de Colapinto, hasta que los neumáticos se quedaron sin ritmo, y un auto que condiciona todas las planificaciones que se puedan realizar a partir de un motor sin potencia para defender y atacar posiciones.

El final de la carrera en Montreal descubrió a Franco Colapinto indefenso ante el ataque de Carlos Sainz Jr. Oliver Bearman y Yuki Tsunoda CLIVE ROSE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La sonrisa y el brillo que envolvieron a Colapinto cuando dialogó el sábado con los medios, se apagaron un día más tarde en el momento en que el argentino hizo el recorrido por el denominado corralito para ofrecer sus impresiones sobre el gran premio. Volvió el tono apagado, la mirada esquiva, la búsqueda de argumentos para establecer el gigantesco trabajo que se realiza en la previa de cada carrera y que no se replica en la pista y, menos, en el resultado.

No es una casualidad que Alpine marche último en el Mundial de Constructores, con apenas 11 puntos, todos productos del francés Pierre Gasly. El auto no presenta un salto de calidad, un escenario que rivales como Sauber y Haas lograron: la escudería con sede en Hinwill abrochó 14 puntos con Nico Hülkenberg en los dos últimos grandes premios, y el brasileño Gabriel Bortoleto ayudó con su manejo para actuar como escudero del alemán en el trazado canadiense; el equipo estadounidense, que cumplió en la isla de Notre Dame 200 carreras en la F.1, embolsó ocho unidades en las últimas tres citas.

George Russell, ganador del Gran Premio de Canadá, abraza y felicita a su compañero Andrea Kimi Antonelli, que finalizó tercero y sumó su primer podio en la Fórmula 1; Mercedes se enseñó competitivo en el circuito de Montreal GEOFF ROBINS - AFP

El muro que significó Bortoleto para Colapinto representa las debilidades de Alpine. El joven paulista dominó al argentino, que con neumáticos duros que tenían un desgaste menor de 14 vueltas, nunca pudo encontrar el espacio para ensayar una maniobra de superación. La velocidad del A524 condiciona.

“Muy difícil. Estuvimos en la estrategia equivocada, la otra estrategia [largar con gomas duras] fue mucho más rápida y la que me hizo quedar afuera de los puntos. No fue por la llamada temprano a boxes, sino el tráfico después de los compañeros de equipo de quienes peleaban con nosotros, que se quedaron afuera esperando a que lleguemos para frenarnos. Esa jugada táctica nos mató. No podíamos pasar en la recta, en lo derecho. Creo que teníamos un buen auto en aire limpio, pero en aire sucio la goma degradaba mucho. No fue el domingo esperado, hay que enfocarse en lo que viene y esperar cosas mejores”, comentó Colapinto.

Consultado sobre el futuro, los grandes premios de Austria y de Gran Bretaña, fue contundente: “Hay que ver cómo nos caen a nosotros: son circuitos en los que se depende mucho del motor y vimos lo vulnerables que somos en las rectas. No podemos pasar a nadie, con con DRS ni con energías. Es complicado, pero hay que mirar para adelante y enfocarse en lo positivo. Este fin de semana dimos un pasito más en general”, analizó el pilarense, que antes de la largada tuvo una pequeña señal de lo complejo que sería la carrera.

El McLaren de Lando Norris se detiene tras el incidente con su compañero Oscar Piastri; el británico asumió el error y pidió disculpas al australiano, puntero del campeonato CLIVE ROSE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En la recta principal del circuito Gilles Villeneuve, Colapinto, de pie, bajo un paraguas oscuro a la par de Charles Leclerc (Ferrari), escuchó en silencio la entonación del himno nacional de Canadá. La serenidad del piloto era la misma que envolvía a los mecánicos del equipo Alpine, que a unos metros de donde el coro juvenil animó las estrofas de O Canadá, trabajó en el cambio de discos de frenos, después de la comunicación de radio que hizo el argentino en la vuelta de salida a la pista, en la que manifestó sentir vibraciones e incomodidad cada vez que aplicaba peso sobre el pedal.

Una cuestión de seguridad invitó a desempeñarse con rapidez ante los ojos de los comisionados de la Federación Internacional del Automóvil, que controlaron que se cumpliera con el reglamento: desde que los elementos que se cambian tengas las mismas especificaciones a que no se incumpla ninguna norma. Por ejemplo, no se puede trabajar con fluidos –aceite, agua…- en la pista.

No se observó tensión en el trabajo, que apenas demandó seis minutos, tampoco un gesto adusto o de preocupación cuando Colapinto regresó para acomodar los últimos detalles antes de sentarse en la butaca del modelo A525.

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, siguió cada detalle de la tarea sobre el auto N°43. Entre las múltiples tareas que desanda, la elección de un director de equipo para que tome el cargo que abandonó Oliver Oakes es uno de ellos. Steve Nielsen es el apuntado por el italiano, que conoce de su capacidad por su paso por Benetton; de 60 años, trabaja en la F.1 desde 1986 y lo hizo en diferentes status en Lotus, Tyrrell, Honda, Arrows, Toro Rosso y Williams. Entre 2017 y 2023 se desempeñó para la F.1 y la FIA, organismo en el que apenas estuvo 11 meses.

La elección de Nielsen contrasta con una novedad que se conoció en Le Mans, donde el involucrado estuvo presente para apoyar al equipo Alpine, de flojo rendimiento: décimo y undécimo. Luca de Meo presentó su renuncia al frente del Grupo Renault, dirección a la que llegó en julio de 2020. La marcha efectiva, según el comunicado, será el 15 de julio.

Red Bull Ring y Silverstone, los próximos dos episodios del calendario de Fórmula 1: el rendimiento del motor, determinante para ser protagonista en los dos escenarios y Alpine enseñó un impulsor falto de respuestas MINAS PANAGIOTAKIS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Con los cinco semáforos rojos apagados, Colapinto atacó y doblegó a Alex Albon, su excompañero en Williams, que en la porfía se despistó y al reingresar a la pista estuvo a punto de colisionar con el argentino. De la batalla, el mayor rédito lo obtuvo Hülkenberg, que superó a ambos. El alemán hizo una excepcional labor con Sauber, al terminar octavo. El pilarense calzó neumáticos de compuesto medio y, tras 16 vueltas, fue convocado para cambiar por gomas de compuesto duro. Una detención lenta, de 3,4 segundos, pero que no le hizo perder posiciones.

Al regresar tuvo en su compañero Gasly una ayuda, ya que el francés bloqueó a Isack Hadjar (RB), que acechaba al argentino. Cuando los neumáticos ya no respondieron, Colapinto sufrió y fue presa de las superaciones de Carlos Sainz Jr. (Williams), Oliver Bearman (Haas) y Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) y la pesadilla pudo ser peor si no se producía el accidente entre los pilotos de McLaren, porque Bortoleto estaba a tiro del sobrepaso.

Russell logró un éxito con autoridad suprema ante Max Verstappen (RBR), que evitó enredarse en un incidente por los 11 puntos de castigo que tiene por penalizaciones, ya que sumar uno más derivaba en una suspensión por una carrera; Antonelli selló su primer podio en la F.1… Y Colapinto intenta descubrir el comportamiento de un auto desequilibrado, con un motor desinflado y las estrategias de un equipo que sigue enredado.