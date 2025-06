La irónica respuesta de Franco Colapinto a su ingeniero tras el pedido de superar a Gabriel Bortoleto

Las ocurrencias de Franco Colapinto enamoraron a la Fórmula 1 y los fanático argentinos están enfervorizados desde su desembarco en Alpine. Lucha arriba del monoplaza y su frescura lo llevó a romper el molde en una categoría en donde las formalidades son prioridad. En el Gran Premio de Canadá volvió a dejar una de sus perlas con una charla con su ingeniero en plena competencia.

El diálogo con Stuart Barlow resultó increíble, por el momento elegido y por la ocurrencia de Colapinto. Sucedió que el ingeniero de Alpine le solicitó al pilarense que intentara superar al brasileño Gabriel Bortoleto, que conducía un Sauber con un motor claramente superior. La respuesta del piloto argentino fue tan contundente que dejó sin palabras a su interlocurtor: “Tal vez con otro motor”, replicó Colapinto. Pero inmediatamente, buscó bajar la tensión que se generó con esa salida: “Es una broma”. Con la ironía intentó minimizar una crítica a las limitaciones mecánicas de su Alpine.

Quienes están en el día a día de Alpine, consideran que esta salida de Colapinto se puede vincular con una clara señal de la confianza que va teniendo con su ingeniero, con el que recién llevan cuatro carreras juntos. El intercambio entre Colapinto y Barlow se dio en un contexto de alta presión. Sin embargo, la respuesta del piloto pilarense no dejó de reflejar la frustración por saber que tiene limitaciones técnicas con las que debe lidiar.

El argentino finalizó en la posición 13, en una carrera que presentó múltiples desafíos para él. Uno de los momentos más complicados ocurrió durante su enfrentamiento con Bortoleto, cuya ventaja técnica le permitió mantener su posición hasta que realizó una parada en boxes. La diferencia en el rendimiento de los vehículos fue un factor determinante en este duelo.

El muro que significó Bortoleto para Colapinto representa las debilidades de Alpine. El joven paulista dominó al argentino, que con neumáticos duros que tenían un desgaste menor de 14 vueltas, nunca pudo encontrar el espacio para ensayar una maniobra de superación. La velocidad del A524 condiciona.

“Muy difícil. Estuvimos en la estrategia equivocada, la otra estrategia [largar con gomas duras] fue mucho más rápida y la que me hizo quedar afuera de los puntos. No fue por la llamada temprano a boxes, sino el tráfico después de los compañeros de equipo de quienes peleaban con nosotros, que se quedaron afuera esperando a que lleguemos para frenarnos. Esa jugada táctica nos mató. No podíamos pasar en la recta, en lo derecho. Creo que teníamos un buen auto en aire limpio, pero en aire sucio la goma degradaba mucho. No fue el domingo esperado, hay que enfocarse en lo que viene y esperar cosas mejores”, comentó Colapinto.