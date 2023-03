Lewis Hamilton, duro con Mercedes, sigue con las críticas: “No me escucharon, sé lo que necesita un coche, sé lo que no necesita un coche”

escuchar

No es sencillo para un heptacampeón mundial como Lewis Hamilton, acostumbrado a arrasar en cada campeonato desde 2014 a 2020 (salvo 2016, cuando ganó su compañero Nico Rosberg), verse deambular en posiciones alejadas del podio o siendo superado en las clasificaciones. Le sucedió básicamente en 2022, luego de perder dramáticamente el título en 2021 en la última vuelta. Es cierto que la temporada pasada Mercedes tuvo alguna mejoría en la recta final del certamen de Fórmula 1, pero tarde para sus aspiraciones: el neerlandés Max Verstappen, con su Red Bull, ya estaba lanzado al bicampeonato.

Tampoco fue (y es) fácil de asimilar para un director de equipo como Toto Wolff, habituado a ver de costado al resto de los equipos en ese período en el cuál Mercedes logró ocho títulos en el Mundial de Constructores. No es casual que en “Drive to Survive”, la brillante serie que se emite por Netflix, en su quinta temporada, lo haya mostrado contrariado, perdido y “desconsolado” delante de sus colegas de otros equipos durante una reunión en 2022, analizando los riesgos del porpoising (rebote) que exhibían los autos y que afectó especialmente a Mercedes, cuyo vasto equipo de ingenieros no pudo encontrarle la vuelta al problema. En un momento dado, Christian Horner, de Red Bull, casi disfrutando el momento, le dice a Toto Wolff: “Si tienes problemas, change you fucking car”. Lapidario.

El saludo de Toto Wolff y Christian Horner, que el año pasado le dijo "Change your fucking car" cuando el hombre de Mercedes se quejaba del porpoising (rebote) de los autos Dan Istitene - Formula 1 - Formula 1

La temporada 2023 se puso en marcha el domingo pasado con el Gran Premio de Bahrein, en el circuito de Sakhir. Y poco ha cambiado: Red Bull hizo el 1-2, de la mano de Verstappen y el mexicano Sergio “Checo” Pérez. Y Hamilton quedó quinto, siendo superado, además, por el Aston Martin del español Fernando Alonso (uno de sus enemigos íntimos desde cuando compartieron equipo en McLaren, perdiendo increíblemente el campeonato de 2007 a manos de Kimi Raikkonen) y por la Ferrari de otro español, Carlos Sainz Jr.

Rápidamente comenzaron los rumores de un inminente “retiro” de la F.1 de Hamilton, algo que el propio piloto descartó. Lo que no quita que haya realizado críticas hacia el equipo por lo sucedido en Bahrein, luego de terminar a más de 50 segundos del ganador. En rigor, se quejó antes de la carrera inaugural de la temporada de que “Mercedes estaba en el camino equivocado”. Luego de la competencia, agregó que “su modelo 2023 no era el coche adecuado”. Y este miércoles volvió a la carga con sus críticas públicas a la reciente estrategia del equipo liderado por Toto Wolff.

Lewis Hamilton en plena batalla para intentar superar al Aston Martin de Fernando Alonso, que terminó tercero, detrás de los Red Bull Frank Augstein - AP

“El año pasado hubo cosas que les dije. Dije los problemas que hay con el coche”, especificó Hamilton al podcast Chequered Flag (bandera a cuadros), de la BBC. “He conducido muchos coches en mi vida. Sé lo que necesita un coche. Sé lo que un coche no necesita”, dijo, tajantemente.

Y continuó con las responsabilidades que le caben a Mercedes en esta historia. “Creo que se trata de responsabilidad. Se trata de asumirlo y decir: ‘Sí, ¿sabes qué? No te hemos escuchado. No está donde tiene que estar y tenemos que trabajar’”.

“Tenemos que mirar el equilibrio por las esquinas, fijarnos en todos los puntos débiles y acurrucarnos como equipo. Eso es lo que hacemos. Seguimos siendo múltiples campeones del mundo... simplemente no lo hemos hecho bien esta vez. No lo hicimos bien el año pasado. Pero eso no significa que no podamos hacerlo bien en el futuro”.

Toto Wolff, director de equipo en Mercedes, confía en poder dar vuelta la historia ANDREJ ISAKOVIC - AFP

El director del equipo de Hamilton, Toto Wolff, admitió en Bahrein que “las Flechas Plateadas, que ganaron ocho campeonatos de constructores consecutivos antes de la temporada pasada, tendrán que abandonar su controvertido concepto de “carrocería lateral cero” para volver a competir.

¿Qué significa? Que la mayoría de los autos ha seguido la filosofía de diseño de Red Bull de 2022, cuando Verstappen dominó. Para colmo, George Russell, compañero de equipo de Hamilton, hizo un pronóstico agorero: “Max podría ganar las 23 carreras de este año”.

Hamilton en Bahrein: las sensaciones no fueron buenas

Toto Wolff hizo un mea culpa. “Hemos perdido un año en desarrollo. Para tener una curva de desarrollo más pronunciada, basta con tomar estas decisiones. Aston Martin tomó esa decisión y volvieron con fuerza. Si empezamos desde nuestra base, quizá podamos volver fuertes y perseguir a los Red Bull. Esa es la ambición”. Por ahora, suena como expresión de deseo. Y nada calma las sensaciones que tiene Hamilton. Cada vez más inquieto.

La temporada de Fórmula 1 continuará del 17 al 19 de marzo, en Jeddah, con el Gran Premio de Arabia Saudita. Habrá que ver si la percepción de Russell es real o si la íntima convicción de Toto Wolff permite contar con un campeonato diferente al que asoma.

LA NACION