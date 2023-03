Red Bull envió irónicos mensajes para Aston Martin por considerar que le “copiaron” los autos de la Fórmula 1

escuchar

El arranque de la temporada de la Fórmula 1 todavía resuena con intensidad. El estreno en Bahrein dejó a los dos Red Bull en el podio y al Aston Martín de Fernando Alonso, en el tercer escalón. Y justamente esa definición resultó el detonante de una historia que parece que puede tener varios capítulos. Es que los campeones en 2022, el equipo de Milton Keynes, miran con recelo al monoplaza de Aston Martin y de diferentes formas hacen saber que consideran que se trata de una copia en ideas y conceptos, pero legal, del RB19 que diseñaron para esta temporada para que sean las máquinas que conduzcan Max Verstappen y Checo Pérez.

Día tras día se suman los comentarios ácidos de los principales referentes de Red Bull sobre el AMR23 de Aston Martin. Encendió la mecha Helmut Marko, uno de los asesores del equipo, después se anotó Adrian Newey, el director técnico de la escudería, y ahora llegó el turno de Christian Horner, máximo responsable de Red Bull, que con sutil ironía dijo: “ Dicen que la imitación es la forma más grande de adulación. Según el resultado de la carrera, son el segundo equipo más fuerte. Es halagador ver el parecido de ese coche con el nuestro, fue genial ver a los tres en el podio. Llevo el tiempo suficiente como para ver que las cosas cambian deprisa y sigo pensando que estos monoplazas aún están relativamente inmaduros y que, a medida que los equipos se desarrollen y lleguen las actualizaciones, las cosas cambiarán”.

El director de Red Bull, Christian Horner, se sumó a la controversia entre Red Bull y Aston Martin

Y agregó: “Creo que las ventanas operativas de estos coches son muy estrechas, y cada equipo de los tres primeros parece que ha desarrollado su propio tema. Un equipo ha adoptado nuestro tema y ha ganado, así que en algún momento va a converger y eso puede ocurrir en una temporada”.

Con este tipo de comentarios todas las miradas se depositaron en Dan Fallows , el director técnico de Aston Martin, que es el exjefe de aerodinámica de Red Bull. Fallows pasó 15 años trabajando junto a los de las bebidas energéticas, donde se convirtió en discípulo de Adrian Newey. El salto cualitativo de Aston Martin, según los expertos, se debe, en parte, a sus tareas en la escudería. Se le acusó en un momento dado de espionaje y ahora se dice que copió el concepto de Red Bull para su nuevo equipo.

Dan Fallows, el director técnico de Aston Martin, que trabajó por 15 años en Red Bull NurPhoto - NurPhoto

El ataque de Marko

El malestar de Red Bull es grande, nadie puede probar que sea una copia absoluta lo de Aston Martin, por lo tanto, las palabras de sus principales actores generan la controversia. Por eso, Helmut Marko, dejó en el aire la posibilidad de que se haya tratado de una imitación total del RB19, por eso con una alta carga de ironía dijo: “ Hemos visto a tres Red Bull en el podio ¡Sólo que el último con un motor diferente! [R de la N: Aston Martin lleva una unidad de potencia Mercedes]”.

Y agregó: “Hay que ver qué memoria tienen algunos. Lo que Fallows tenía en su cabeza no se puede borrar. La copia del enfoque no está prohibida, pero ¿puedes copiar tan detalladamente sin tener documentación de nuestro coche? Si comparas los dos coches, el Aston Martin es el más similar al Red Bull. Hay razones para que eso sea así. No es solo Dan Fallows quien pasó a Aston Martin, sino también otros empleados. Obviamente tienen buena memoria”, dijo Marko.

Helmut Marko uno de los más duros con Aston Martin NurPhoto - NurPhoto

LA NACION