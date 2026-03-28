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Franco Colapinto en la prueba de clasificación del Gran Premio de Japón, en vivo

Luego de quedar lejos en las pruebas en Suzuka, el argentino va por un buen lugar de largada en la carrera del domingo

Franco Colapinto transita en Suzuka, que está costándole en su primera experiencia; tras quedar lejos en los ensayos, encara la qualy.
Franco Colapinto transita en Suzuka, que está costándole en su primera experiencia; tras quedar lejos en los ensayos, encara la qualy.ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

Leclerc marca lo mejor del fin de semana

Con 1m29s915/1000, Charles Leclerc no sólo quiebra por primera vez la barrera de los 90 segundos entre el viernes y el sábado, sino que además consigue el mejor registro de ambas jornadas. El monegasco de Ferrari lidera la Q1 a falta de 5 minutos.

Charles Leclerc y su Ferrari aparecen este sábado como los máximos desafiantes de los Mercedes en Japón.
Charles Leclerc y su Ferrari aparecen este sábado como los máximos desafiantes de los Mercedes en Japón.Eugene Hoshiko - AP

El primer tiempo de Colapinto

El intento inaugural de Franco Colapinto es de 1m31s458/1000, que posiciona 10º al argentino, pero inmediatamente es superado por seis pilotos. Con ese giro, el argentino supera por 301 milésimas lo mejor que ha hecho en el fin de semana.

Se larga la actividad

Empieza la primera porción de la qualy, que consta de 18 minutos. Ese tramo marginará a seis coches y les asignará los últimos seis lugares de largada en la carrera de este domingo.

Norris: otro cambio de batería

Lando Norris, que se perdió más de media sesión de ensayos este sábado a raíz de una falla, encara la qualy con otra batería. McLaren hizo el último cambio que le permite el reglamento en la temporada; en adelante, en caso de usar otra, el campeón mundial será penalizado con retrasos en grillas de partida.

Colapinto necesita subir el nivel

Luego de situarse 16º, 17º y 17º en las tres tandas de entrenamiento transcurridas en Suzuka, Franco Colapinto debe mejorar para no solamente estar más cerca de la delantera, sino también de su compañero en Alpine, Pierre Gasly, que estuvo aproximadamente 7 décimas de segundos más rápido en las últimas dos prácticas.

No más pruebas, su señoría: tiempo de qualy

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de la prueba de clasificación del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, que se iniciará a las 3 del sábado de Argentina. Como es usual, habrá tres partes en la qualy, de las cuales las dos primeras eliminarán a seis pilotos cada una y ya les asignarán el orden de partida en la carrera del domingo en Suzuka. La actividad será televisada por Fox Sports y la plataforma Disney+, y seguida al instante por LA NACION.

Por Xavier Prieto Astigarraga
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