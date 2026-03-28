Franco Colapinto en la prueba de clasificación del Gran Premio de Japón, en vivo

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de la prueba de clasificación del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, que se iniciará a las 3 del sábado de Argentina. Como es usual, habrá tres partes en la qualy, de las cuales las dos primeras eliminarán a seis pilotos cada una y ya les asignarán el orden de partida en la carrera del domingo en Suzuka. La actividad será televisada por Fox Sports y la plataforma Disney+, y seguida al instante por LA NACION.