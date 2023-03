Lewis Hamilton no se olvida: coincidió con Michael Masi en Australia, pero evitó hablar con él

escuchar

El final de la temporada 2021 de la Fórmula 1 quedará para el recuerdo como uno de los más sorprendentes de la historia del automovilismo. En el Gran Premio de Abu Dhabi, Lewis Hamilton y Max Verstappen estaban cabeza a cabeza para quedarse con la última carrera y el campeonato mundial, pero el entonces director de carrera, Michael Masi, ordenó la intervención del safety car en la última vuelta, lo que le permitió al neerlandés superar al inglés para obtener su primer título. Posteriormente, una investigación de la FIA culminó en el despido del australiano por irregularidades en su rol, centradas en la influencia de aquella polémica decisión.

Desde entonces, Masi jamás había sido visto de nuevo en ninguna carrera de Fórmula 1, pero eso cambió en vísperas al Gran Premio de Australia, donde se lo vio en Melbourne y se espera que diga presente otra vez el domingo. El escenario estaba dado para volver a cruzarse con Hamilton y poder repasar aquel episodio, pero ante la consulta de su mantendrían una conversación, el siete veces campeón fue tajante: “No está en mis planes. Solo estoy enfocado en mi futuro. Mi enfoque está en volver a ganar. No hay nada más para decir”.

Michael Massi fue despedido de su rol en la Fórmula 1 luego de una investigación de la FIA en relación a su papel en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2021

El británico, por su parte, tuvo un arranque por debajo de las expectativas de la temporada 2023, lo cual aumentó las especulaciones sobre si abandonaría la escudería a partir del próximo año, pero reafirmó su compromiso con los alemanes: “Me siento fantástico, me sigo sintiendo en casa. Son mi familia, y me veo con Mercedes hasta mis últimos días”, aseguró el piloto de 38 años, que luego ejemplificó: “Si ves lo que han hecho leyendas como Sir Stirling Moss, que se mantuvo junto a Mercedes hasta el final de sus días [en la Fórmula 1], ese fue siempre mi sueño, tener esa conexión algún día. Tengo unos aliados increíbles en el equipo, muy buenas relaciones, y mientras pueda seguir ayudando, llevando adelante al equipo y contribuir, estos son los motivos por los que quiero quedarme”, concluyó.

La reacción por la multa a Piquet

A su vez, Hamilton también se refirió a la decisión de un tribunal de Brasilia de multar por 5 millones de reales (aproximadamente 950 mil dólares) al ex piloto Nelson Piquet por “daño moral y colectivo” al referirse al inglés usando un término racista en una entrevista de 2021. Al momento de dictar su sentencia, el tribunal estimó “intolerable” el uso de términos que constituyen “una grave ofensa a los valores fundamentales de la sociedad”, y el corredor de Mercedes celebró la decisión: “No deberíamos dar una plataforma a gente que está llena de odio. Me gustaría dar las gracias al gobierno de Brasil”, reconoció.

Nelson Piquet deberá pagar una multa de casi un millón de dólares por referirse a Lewis Hamilton usando un término racista

“Creo que es importante lo que se ha hecho mostrando a la gente que es algo que no se tolera. El racismo y la homofobia no son aceptables. No hay lugar para ello en nuestra sociedad”, añadió Hamilton sobre el campeón mundial en 1981, 1983 y 1987, cuya multa será destinada a grupos que luchan contra la discriminación. Piquet se había disculpado, diciendo que las palabras eran equivocadas pero que no tenía intención de ofender. El tribunal estimó que “la ausencia de intencionalidad no puede justificar un comportamiento discriminatorio contra las minorías”.

