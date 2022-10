Locura en la Fórmula 1: Verstappen, Checo Pérez y Hamilton, recibidos en Austin como estrellas de rock

escuchar

Que la Fórmula 1 es un espectáculo increíble no hay duda. Que los pilotos son absolutas celebridades, a estas altura, no es ninguna novedad. Ahora bien, con el campeonato resuelto, con Max Verstappen como campeón, la competencia desembarcó en los Estados Unidos, para el Gran Premio de Austin y el público enloqueció. En el Fan Zon habilitado para todos aquellos que no pudieron obtener un ticket para la carrera se convocaron miles y miles de fanáticos y ovacionaron a Checo Pérez, Verstappen y Lewis Hamilton como verdaderos rockstars.

Llegó Hamilton al fan zone, miren la cantidad de público. Más allá de todas las internas, la F1 está en su mejor momento con la gente.

Video de @F1 pic.twitter.com/CfXwLG3Of0 — Fernando Tornello (@F1Tornello) October 22, 2022

Los pilotos de Red Bull Racing y Mercedes AMG tuvieron un recibimiento increíble. Todo sucedió previo a la celebración de la calificación para la carrera de este domingo, los pilotos subieron a un escenario para ser presentados ante el público y así el desfile comenzó. Tanto Lewis Hamilton, 7 veces campeón mundial de la Fórmula 1, como el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez y el neerlandés Max Verstappen se presentaron ante una multitud que coreó sus nombres y agitó las banderas de sus respectivos países.

La recreación de la escena que protagonizaron Pérez, Verstappen y Hamilton fue digna de un concierto de una banda de rock. Incluso, el propio piloto británico registró con su celular el momento en el que subió al escenario. En la cuenta oficial de Twitter de Mercedes publicaron un video que realizó Hamilton en el que se puede ver la multitud que lo recibió y cómo el público lo ovacionó cuando salió saludarlos.

Feeling the ❤️ today. pic.twitter.com/5KtrqgWsxT — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 22, 2022

La clasificación y luto

En una jornada de luto para la Fórmula 1 a raíz de la muerte del fundador de la empresa Red Bull (propietaria de la escudería homónima), Dietrich Mateschitz, se desarrolló el sábado la prueba de clasificación del Gran Premio de Estados Unidos, 19ª de las 22 estaciones de los mundiales de pilotos y constructores. Carlos Sainz (h.), de Ferrari, consiguió la pole position para la carrera que comenzará a las 16 de la Argentina de este domingo, y que será transmitida por Fox Sports y la plataforma Star+.

La del español Sainz, de 28 años, es la primera pole de Ferrari en el Circuito de las Américas, de Austin, Texas, que recibe por décima vez a la Fórmula 1. Fue un buen día para la escuadra italiana, ya que Charles Leclerc registró el segundo de los mejores tiempo de la sesión, pero el monegasco no disfrutará del segundo cajón de partida en la grilla: lo cederá a Max Verstappen, de Red Bull, por haber sido penalizado con un 10 puestos de retraso a raíz de la instalación de nuevas piezas en su unidad de potencia. Algo similar ocurrirá con Sergio Pérez, de Red Bull, que concluyó en el cuarto lugar pero retrocederá cinco posiciones por los cambios hechos en su motor.

Sainz, que en julio logró su primera victoria en F. 1, en Silverstone, estableció 1 minuto, 34 segundos y 356 milésimas en el mejor giro. “Sabía que iba a llegar, chicos. Lo sabía”, festejó el madrileño por la radio de su Ferrari. “Ha sido muy divertido, y muy complicado con las ráfagas de viento”, contó después. “He conseguido hacer una buena vuelta, sin cometer errores, pero Red Bull sigue siendo el favorito, porque suele tener el mejor ritmo de carrera”, razonó Sainz.

LA NACION