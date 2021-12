Max Verstappen - Lewis Hamilton: un mano a mano agresivo, peligroso y que definirá un título en la última carrera

Pasaron tantas cosas en esta temporada que la rivalidad entre el neerlandés Max Verstappen y el británico Lewis Hamilton ya merece ser considerada como uno de los grandes duelos de la historia de la Fórmula 1 .

Lo que pasó en el circuito de Jeddah, el callejero más veloz del mundo, fue una batalla titánica en la que Hamilton sacó una luz de ventaja, lo que le permitió igualarlo en el primer lugar del campeonato de pilotos. Ahora ambos tienen 369,5 puntos y todo se definirá en una semana en Abu Dhabi.

Desde el comienzo de la carrera se notó la tensión. Tras la primera detención por la bandera roja, Hamilton se quejó en la salida de Verstappen de boxes: “No se puede practicar largada en la vuelta previa”, reclamó por radio. El neerlandés necesitaba calentar sus neumáticos nuevos, algo que el británico ya había hecho en dos vueltas antes de la detención.

Lewis Hamilton y Max Verstappen, cerca, pero cada vez más distanciado: Bottas fue el tercero esta vez GIUSEPPE CACACE - AFP

Y durante la presencia del safety car, Verstappen también se quejó cuando Hamilton tomó distancia del Red Bull: “Está a más de 10 autos de distancias” (algo que no está permitido).

Pero el escándalo mayor ocurrió en la vuelta 38, cuando Verstappen detuvo su marcha violentamente y Hamilton lo impactó desde atrás.

“¡Este tipo está loco!”, gritó Hamilton (agregó un insulto). Hasta Christian Horner, director de Red Bull se molestó con su piloto: “No debiste hacer eso, Max”, le dijo.

La maniobra de la polémica

Tras la carrera y cuando todavía las pulsaciones agitaban a Verstappen, el neerlandés hizo lo posible por controlarse: “Fue una carrera muy accidentada. Sucedieron muchas cosas. Hay cosas con las que no estoy de acuerdo La verdad es que traté de dar todo. Es lo que es. Tuvimos problemas en el final, pero con los neumáticos”.

Y cuando le preguntaron por la peligrosa maniobra en la que Hamilton lo golpeó de atrás, comentó: “Bajé la velocidad, lo quise dejar pasar. Pero no fue más que eso. No sé lo que pasó. Ahora llegamos empatados al final”.

Hamilton, con el triunfo en su poder, estaba más tranquilo. “Fue increíblemente difícil lo que pasó. Batallamos tan duro como podíamos ser. Queríamos ser limpios. Pero fue duro. Las cosas salieron bien para nosotros”, explicó.

Acerca del choque, también analizó: “ No sé por qué no se movió y frenó de golpe. No entendí la maniobra se movió de una forma extraña y fue muy confuso ”. Pero luego se enfocó en lo deportivo: “Max fue muy rápido aquí y fue difícil pasarlo, pero pudimos lograrlo”.

Todas las polémicas entre Hamilton y Verstappen en Jeddah

Lewis Hamilton parte con la pole y como favorito en la carrera.

LARGADA: Hamilton sostiene el primer lugar y Verstappen, conservador, aguarda expectante desde el tercero, con Bottas como segundo.

Hamilton sostiene el primer lugar y Verstappen, conservador, aguarda expectante desde el tercero, con Bottas como segundo. Vuelta 10: el accidente de Mick Schumacher envía el safety car a la pista y los Mercedes entran en boxes para cambiar neumáticos. Verstappen elige permanecer en la pista y toma el primer lugar.

el accidente de Mick Schumacher envía el safety car a la pista y los Mercedes entran en boxes para cambiar neumáticos. Verstappen elige permanecer en la pista y toma el primer lugar. Vuelta 13: la bandera roja es un giro inesperado para la carrera. Verstappen puede ingresar en los boxes y cambiar neumáticos sin perder la posición. Hamilton llega furioso al boxes por la mala elección y por la decisión del director de carrera Michael Masi.

Vuelta 15: se reanuda la carrera y Hamilton supera a Verstappen. Sin embargo, el neerlandés vuelve a tomar la primera posición, pero el sobrepaso es por fuera de la pista. El británico queda tercero. Pero otra vez hay bandera roja por un accidente.

Vuelta 16: Masi le ofrece a Red Bull que Verstappen salga por detrás de Hamilton para evitar una sanción mayor.

Masi le ofrece a Red Bull que Verstappen salga por detrás de Hamilton para evitar una sanción mayor. Vuelta 17: se reanuda la carrera. Mientras Hamilton pelea con Ocon por la primera posición, Verstappen los pasa a ambos por la izquierda en una maniobra brillante.

Vuelta 37: Hamilton supera a Verstapen, pero el neerlandés le cruza el auto recupera el lugar de inmediato en la chicana. “¡Este tipo está loco!”, grita Hamilton.