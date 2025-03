Max Verstappen pasará a Mercedes o Aston Martin a fin de año, según Zak Brown

Como si la Fórmula 1 necesitara de más golpes de escena luego de un electrizante Gran Premio de Australia, antes de la fecha inicial y en estos días de entresemana rumbo al GP de China surgieron declaraciones picantes. Con varios de los principales protagonistas de la categoría involucrados.

La semana pasada Max Verstappen reconoció, después de eludirlo, que hubo un llamado de McLaren para tentarlo. Ante un periodista compatriota, el neerlandés negó primeramente que Zak Brown, el jefe de la escudería campeona, lo hubiera contactado. “No lo hizo, no me llamó”, respondió con cara de inocente el piloto de Red Bull. Pero el hombre de prensa estaba bien informado y le preguntó si el llamado había sido a su manager, Raymond Vermeulen. “Sí, pero creo que no duró mucho. Cuando supo cuánto debería pagar, se terminó [la comunicación] inmediatamente”, sonrió Verstappen. “¿Mucho?“, inquirió el periodista, a risa plena. “Mucho”, confirmó el tetracampeón.

Según Marca, Max cobra 65.000.000 de euros anuales, y es el mejor pago de los conductores. Lewis Hamilton, ahora en Ferrari, percibe 60.000.000; Lando Norris, de McLaren, recibe 20.000.000, y su compañero, Oscar Piastri, pasó de 6.000.000 a una cifra de entre 10 y 12 millones. Sumados, los corredores del conjunto inglés ni siquiera alcanzan una mitad del monto que embolsa Verstappen.

Max Verstappen, sobre el llamado de McLaren

Rechazado el sondeo, en la carrera australiana McLaren mostró la superioridad que se esperaba. El crack les dio pelea a los autos naranjas todo cuanto pudo, pero tras un pequeño error se le escaparon y ya no tuvo chances. Claramente, Red Bull está por detrás de los coches de Woking en este comienzo de temporada. No demasiado lejos, pero lo suficiente como para no ser favorito.

Y ahora, media semana después de la carrera en Albert Park, Brown comentó lo que supone va a pasar con el neerlandés a fin de año. No mencionó a su equipo como destino, por cierto. “Lo más probable es que se vaya a Mercedes”, afirmó para el diario inglés The Telegraph, citado por Car and Driver. Y justificó su proyección: “El año pasado [Mercedes] ganó cinco carreras. Tiene estabilidad, y sabemos que a Toto le gusta”. Toto, Wolff, es el jefe de la escuadra alemana y en la popular serie Drive to survive admitió que le gustaría contar con Max.

Zak Brown recibió el "no" de Verstappen y ahora opina sobre una eventual salida de Max de Red Bull y critica la decisión del equipo austríaco sobre su segundo piloto. ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Pues Zak Brown los ve juntos para 2026. “Creo que todos pensamos que HPP [Mercedes AMG High Performance Powertrains] es el mejor equipado en cuanto a motores con miras a la nueva normativa del próximo año”, razonó. Y apuntó que justo se da un hueco temporal como para que ingrese el piloto consagrado: “George [Russell] terminará su contrato al final de esta temporada y Kimi [Antonelli] tendrá una serie de contratos de un año”.

No es común que una cabeza de equipo de Fórmula 1 se meta tanto en asuntos internos de otro. Pues Brown lo hizo en los de dos estructuras, porque también involucró a Aston Martin. La mencionó como otro destino posible de Verstappen para la próxima temporada, aunque con menos chances que Mercedes. Un argumento es la presencia del ingeniero Adrian Newey, muy exitoso en sus años de Red Bull junto a Max, y ahora dedicado al esperanzado proyecto del conjunto verde para 2026, cuando cambiará abruptamente el reglamento.

Aston Martin es la escudería para la que ahora trabaja Adrian Newey, exitosísimo ingeniero de Red Bull en los mejores años del equipo de Max Vestappen. GIUSEPPE CACACE - AFP

“Por muy bueno que sea Adrian, y es el mejor de la historia, se necesita un equipo completo alrededor. Se necesita la cultura, y eso lleva tiempo. Mercedes la tiene. Si tuviera que apostar, lo haría por Mercedes”, expuso el mandamás de McLaren. Se supone que Aston Martin hizo en su momento una oferta de un millardo de libras esterlinas para contar por varios años con Verstappen, que a su vez posee un equipo de la categoría GT World Challenge que participa con autos de la prestigiosa marca inglesa. Pero eso no sería suficiente para atraer a Max más que la casa de la estrella de tres puntas en un círculo, que arrasó con Hamilton entre 2014 y 2020.

Como es sabido, Jos Verstappen, el padre del crack, tuvo cortocircuitos con Christian Horner, el jefe de Red Bull, después de que éste fuera denunciado por supuesto abuso por una empleada de la escudería, algo que no prosperó en la justicia. Sin embargo, Jos siguió atacando públicamente a Horner, opinando que debía dar un paso al costado. Al marcharse Newey a mediados de 2024, la casa austríaca quedó algo debilitada, aunque todavía muy competitiva. De hecho, logró que Max se coronara por cuarta vez. Pero ahora las expectativas de salida del piloto son más grandes.

A Brown le habría gustado ver de naranja, o papaya, a Verstappen el próximo año, pero no ocurrirá; Oscar Piastri y Lando Norris perciben, sumados, menos de una mitad de la cantidad que cobra Max cada temporada. Agencia AFP - AFP

Eso, por más que Zak Brown ya haya desechado ser el beneficiario de esa situación. Además de sugerir que Verstappen se marchará de Red Bull, se entrometió en el vínculo entre la estructura austríaca y su subsidiaria, pero italiana, Racing Bulls. El estadounidense fue bastante directo en una crítica a la decisión de ubicar a Liam Lawson en el equipo principal en lugar de a Yuki Tsunoda. El neozelandés cometió varios errores en Australia, donde el japonés tuvo una actuación destacada, más allá de no cosechar puntos (la estrategia del equipo en medio de la lluvia le frustró un quinto puesto).

“Yuki hizo un gran trabajo. Es probablemente el tipo que debería estar en Red Bull, si nos fijamos en cómo ha actuado. Pero parece que hacen extrañas elecciones de pilotos”, disparó Brown desde su condición de jefe de la escudería campeona de 2024 y dominante en el amanecer de 2025. Tsunoda, que transita su quinta temporada en la organización de Faenza (ex Minardi), no oculta su obsesión por saltar a Red Bull: “Todavía quiero ese asiento en algún momento. Pero la decisión que tomaron depende de ellos, no de mí”, insistió el nipón, citado por Motorsport.

Tras su buena actuación en Australia, Yuki Tsunoda recibió un elogio de Zak Brown, que lo consideró el piloto que debería estar en Red Bull, y no en Racing Bulls. Asanka Brendon Ratnayake - AP

Es la misma intención que tiene el máximo responsable de Racing Bulls, Alan Permane. “Queremos llevarlo al asiento de Red Bull, y si rinde bien aquí, no hay razón para que no lo haga. Pero todo lo que podemos hacer, y lo que yo puedo hacer, es ayudarlo a rendir lo mejor posible aquí, y si al final de la temporada ha hecho un trabajo lo suficientemente bueno como para graduarse, todo el mundo estará contento”, comentó el ingeniero inglés. “Ya desde el año pasado veo un gran paso adelante en Yuki en términos de mentalidad, enfoque y retroalimentación. Y creo que sería estupendo que ayudara y sirviera de mentor a Isack [Hadjar, su novato compañero]. También es una oportunidad para Yuki de mostrar un lado diferente como piloto experimentado. Mi objetivo para él y el objetivo de Yuki están alineados”, agregó el ex director deportivo de Alpine.

LA NACION