Max Verstappen se quedó con la pole en Abu Dhabi para la carrera final de la Fórmula 1

No es decisivo, pero Max Verstappen dio un paso importante con miras a la definición de la temporada 2021 de Fórmula 1: se quedó con la pole position al imponerse en la clasificación para el Gran Premio de Abu Dhabi, con un tiempo de 1m22s109. El neerlandés superó por 0.371 al británico Lewis Hamilton y por 0.822 a Lando Norris, de la misma nacionalidad.

“Es una sensación increíble, el auto fue progresando en la medida que evolucionó la clasificación, más allá de que estos últimos días estuvimos bien y mal. Estoy muy feliz y era lo que queríamos. Me he sentido bien con los dos tipos de neumáticos (blandos y medios), pero hay que hacer una buena largada y veremos cómo vamos funcionando”, dijo Verstappen, ganador de esta primera batalla en Medio Oriente, que agregó: “Siempre trato de hacer lo mejor que puedo y mi equipo me entrega el mejor auto posible”.

Con una formidable primera vuelta en la Q3, gracias en parte a un rebufo de Checo Pérez, Verstappen aventajó por medio segundo a Hamilton. En el segundo intento, el británico mejoró, pero solo para quedarse a 0.371, lo que le dio a MadMax su décima pole de la temporada, la 13ª en la Fórmula 1. Sin dudas, la ayuda del mexicano fue crucial para que el equipo Red Bull festejara efusicamente el primer puesto en la grilla. Fue en la curva 9, cuando Checo decide finalmente abrirse y dejarle el espacio a su compañero de escudería.

Se aproxima una vibrante definición, sobre todo por la estrategia alternativa que eligieron los dos candidatos al título, ya que Verstappen saldrá con neumáticos blandos y Hamilton con medios. Es decir, el crack de Red Bull será en teoría más rápido en la salida y em las primeras vueltas, pero sus gomas durarán menos que las del múltiple campeón mundial.

Con ambos empatados en 369,5 unidades en la general, el neerlandés busca su primera consagración en el ‘Gran Circo’, mientras que Hamilton quiere defender la corona. Quien marque más puntos el domingo será campeón. Pero si terminan empatados (si uno es noveno y el otro décimo con la mejor vuelta, es decir dos puntos cada uno, o ninguno marca, terminando fuera del Top 10 o abandonando), Verstappen será coronado gracias a que tiene un mayor número de victorias.

Lewis Hamilton, durante la última práctica de este sábado; luego se encontraría con la sorpresa de una gran vuelta de Verstappen para quedarse con la pole afp - AFP

El circuito de Yas Marina fue una suerte de “terreno privado” de Mercedes entre 2014 y 2019, con seis poles y seis victorias. Pero en 2020, Verstappen dio la sorpresa haciéndose con la primera plaza en la parrilla y en la meta. Un elemento de incertidumbre se añade este año: el trazado fue modificado para que fuera más rápido y más propicio para los adelantamientos.

Mercedes y Red Bull se disputan también el título de constructores. La escudería alemana es favorita con 28 puntos de ventaja y un máximo de 44 disponibles. La caravana de la F1 dirá adiós al finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), que se retira tras 19 temporadas, desde 2001, y un título mundial con Ferrari en 2007.

La clasificación

1. Max Verstappen, Países Bajos, 1:22.109

2. Lewis Hamilton, Gran Bretaña, 1:22.480

3. Lando Norris, Gran Bretaña, 1:22.931

4. Sergio Perez, México, 1:22.947

5. Carlos Sainz Jr, España, 1:22.992

6. Valtteri Bottas, Finlandia, 1:23.036

7. Charles Leclerc, Mónaco, 1:23.122

8. Yuki Tsunoda, Japón, 1:23.220

9. Esteban Ocon, Francia, 1:23.389

10. Daniel Ricciardo, Australia, 1:23.409

11. Fernando Alonso, España, 1:23.460

.12. Pierre Gasly, Francia, 1:24.043

13. Lance Stroll, Canadá, 1:24.066

14. Antonio Giovinazzi, Italia, 1:24.251

15. Sebastian Vettel, Alemania, 1:24.305

16. Nicholas Latifi, Canadá, 1:24.338

17. George Russell, Gran Bretaña, 1:24.423

18. Kimi Raikkonen, Finlandia, 1:24.779

19. Mick Schumacher, Alemania, 1:24.906

20. Nikita Mazepin, Rusia, 1:25.685

El último ensayo libre

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) había realizado el mejor tiempo de la tercera sesión de ensayos libres del Gran Premio de Abu Dabhi. Con un tiempo de 1 minuto, 23 segundos y 274 milésimas, superó a Max Verstappen (Red Bull), en 214 milésimas, y a su compañero Valtteri Bottas en 751. El segundo Red Bull, del mexicano Sergio Pérez (a 773 milésimas), y el McLaren del británico Lando Norris (a 832 milésimas) ocuparon la cuarta y la quinta plazas.