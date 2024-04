Max Verstappen terminó adelante de Checo Pérez y ganó el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1

Escuchar

Volvió y ganó. Max Verstappen se impuso en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1. El neerlandés fue el más veloz en el circuito de Suzuka y regresó al podio tras lo ocurrido en Australia cuando un desperfecto en su monoplaza lo obligó a retirarse en las primeras vueltas. En segundo lugar llegó su compañero en Red Bull, Sergio “Checo” Pérez, por lo que fueron puestos 1 y 2 para la escudería austríaca. En tanto Carlos Sainz quedó tercero, luego de su victoria en Albert Park. La carrera tuvo que detenerse al inicio por un accidente entre Daniel Ricciardo y Alex Albon.

Se trata de la tercera victoria en la temporada para Verstappen sobre cuatro carreras disputadas y el tercer título en el país del sol naciente. “ Fue una carrera muy bonita ”, dijo en la radio del equipo justo antes de cruzar la línea.

El último campeón del mundo volvió a demostrar su dominio en en la pista y aventajó a Pérez, que se había acercado a sus tiempos en la prueba de clasificación el día anterior y se mantuvo pocos segundos durante la competición del domingo. Sin embargo, el mexicano volvió a cruzar la meta en segundo lugar y repitió lo sucedido en Arabia Saudita y Beréin.

Finalizada la carrera, Checo Pérez comentó que se sintió cómodo con su desempeño, pero lamentó no haber llegado primero. “Ha sido un buen resultado para el equipo. Hemos pagado el precio, porque hemos estado fuera de equilibrio en la primera tanda y hemos sufrido el undercut por Lando, pero con los [neumáticos] duros me he sentido con más confianza”, dijo y añadió: “Si somos fuertes aquí, podremos ir rápido en los demás”.

El tercer lugar se disputó durante las últimas vueltas de manera ajustada entre Sainz (Ferrari), Lando Norris (McLaren) y Charles Lecrerc (Ferrari). Sobre el final fue el español quien se logró posicionar y quedarse con ese escalafón para completar el podio, dejando a Lecrerc cuarto y a Norris quinto.

“He tenido una buena carrera hoy, estoy bastante contento porque ha sido bastante duro con la degradación. Pensé que una parada iba a ser más rápido, he tenido que adelantar muchos coches hoy”, explicó Sainz sobre la carrera. “Pensaba que sería muy difícil volver a este podio. Sabía que necesitaba una vuelta muy grande para acercarme a Lando y Charles”, añadió y habló sobre el próximo destino: “China va a ser complicado para todo el mundo porque llevamos 4 años sin ir a esa pista”.

Bandera Roja

La bandera roja se izó apenas unos segundos después de iniciar la primera vuelta cuando Alex Albon y Daniel Ricciardo se rozaron en la segunda curva y salieron despedidos fuera de la pista.

Los dos pilotos salieron por su propio pie, aparentemente sin lesiones graves. El reinicio se demoró 30 minutos para retirar los vehículos y limpiar.

La carrera se celebró bajo cielos soleados en plena temporada de floración de los cerezos en el archipiélago japonés. El circuito de Suzuka fue construido por Honda que fabrica los motores de Red Bull, y sigue estando gestionado por la automotriz nipona. Está al suroeste de Nagoya, que es la cuarta ciudad más grande del país y se encuentra en una región industrial.

En la semana, el tricampeón de 26 años derrumbó los rumores sobre su posible salida de Red Bull, para llegar a Mercedes. “Por mi parte estoy muy contento donde estoy. Y sí, queremos mantenerlo así”, dijo, insinuando incluso que podría retirarse joven. “Tengo un contrato con Red Bull hasta el 2028″, dijo. “Después de eso, quiero ver si efectivamente quiero continuar. Para mí eso es lo más importante”.

