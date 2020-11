Fuente: AFP

El presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), Jean Todt, volvió a hablar de su relación con Michael Schumacher y de cómo mantiene el contacto con el heptacampeón de Fórmula 1, con visitas regulares y estadías en su casa. "Su lucha continúa, junto a su familia y sus médicos", dijo Todt en una entrevista con el periódico neerlandés De Telegraaf publicada el pasado fin de semana. "¿Michael Schumacher disfruta del éxito de su hijo Mick?", se preguntan en la entrevista. Aunque Todt prefirió no dar referencias de ese tema

"Voy a verlo con regularidad y vemos la televisión juntos", dijo Todt, como parte de la rutina que lleva con el ex piloto. Schumacher sufrió en diciembre de 2013 un grave accidente de esquí y, desde entonces, han trascendido pocos datos sobre la evolución de su estado de salud.Su hijo, Mick Schumacher, es piloto de Fórmula 2 con 21 años y estuvo a punto de debutar en la Fórmula 1 a principios de octubre. Todt no quiso responder si el padre es consciente de la prometedora carrera de su hijo. "No voy a hablar sobre eso, no quiero entrar en detalles porque es algo privado", explicó. Un tema clave del que todos evitan hablar: nadie quiere dar referencias de cuál es el estado físico o mental.

Pasaron casi 7 años y nadie tiene la verdad sobre Michael Schumacher, hoy ya con 51.En septiembre se conoció un documental inédito de origen francés, "Michael Schumacher, en quête de vérité", es decir, "Michael Schumacher, en busca de la verdad". El programa fue emitido por RMC Story, de la TV gala. Y allí, el reputado neurocirujano suizo Erich Riederer, de Zúrich, dio sus impresiones sobre el caso Schumy. ¿Cómo entiende Riederer que se encuentra hoy Schumacher, luego de todo este tiempo y de las severas lesiones que sufrió en el accidente? "Creo que Schumacher está en un estado vegetativo, lo que significa que está despierto pero no responde". Y amplió su mirada: "Está respirando, su corazón late, probablemente pueda sentarse y dar pequeños pasos con ayuda, pero no más. Creo que eso es lo máximo para él".

El presidente de la FIA dijo que Mick es un piloto "joven y con talento" y que tiene "un gran nombre", aunque advirtió que "los grandes nombres no conducen el coche". "Si se estrena en la Fórmula 1, aún no tiene un coche ganador. Necesitará tiempo, es muy pronto para saber si tiene el mismo talento que su padre, Max Verstappen o Lewis Hamilton", comentó.

Todt es miembro de la junta de la fundación "Keep Fighting", creada por la mujer de Schumacher, Corinna, y dijo que "lo que hace ella es increíble". Puso como ejemplo una de las iniciativas de la institución, un casco para motociclistas de países en vías de desarrollo: "Son mucho más seguros y asequibles, cuestan menos de veinte dólares. Siempre tenemos a Michael en mente con proyectos así"..

