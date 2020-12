Nikita Mazepin grabó un video en el que manosea a una mujer y tuvo que pedir disculpas al equipo Haas de Fórmula 1 Fuente: Archivo - Crédito: formula1.com

El equipo Haas de Fórmula 1 condenó el "aborrecible" vídeo que el ruso Nikita Mazepin, su nuevo piloto para la próxima temporada, subió este martes por la noche en su cuenta de Instagram, en el que manosea a una mujer dentro de un auto.

"Haas F1 Team no tolera el comportamiento de Nikita Mazepin en el vídeo publicado recientemente en sus redes sociales. Además, el mismo hecho de que el vídeo se haya publicado en las redes sociales también es aborrecible para Haas F1 Team. El asunto se está tratando internamente y no se harán más comentarios en este momento", apuntó el equipo en un comunicado.

Sucedió lo de siempre: si bien el video fue borrado por Mazepin, muchos usuarios lo descargaron y su contenido quedó fácilmente accesible en las redes. En él se puede ver al ruso en la ubicación de copiloto dentro de un Porsche. Siempre grabando con su celular, en un momento se da la vuelta y manosea el escote de una mujer que va sentada en el asiento de atrás.

La semana pasada, Haas había anunciado la incorporación de Mazepin, de 21 años, con un contrato de "varios años" para disputar la Fórmula 1 a partir de la próxima temporada, donde será compañero del alemán Mick Schumacher. El piloto acaba de cerrar su participación con Hitech GP en la Fórmula 2, en la que concluyó en quinta posición final.

En busca de evitar consecuencias negativas para su futuro deportivo, este miércoles por la mañana, el piloto ofreció sus disculpas: "Me gustaría disculparme por mis acciones recientes, tanto por mi comportamiento inadecuado como por haberlo publicado en redes sociales. Siento la ofensa que he provocado y la verguenza causada al equipo Haas de F1. Como piloto de Fórmula 1, debo subir el nivel y sé que he decepcionado a mucha gente. Prometo que aprenderé de esto".

