No sólo auto nuevo: Lewis Hamilton anunció que cambiará su nombre

La temporada 2022 de Fórmula 1 está a punto de comenzar y ya hubo margen no sólo para las pruebas de los nuevos modelos con efecto suelo, en Montmeló y en Bahréin, sino también para las primeras polémicas. Luego de los mejores tiempos señalados en la última jornada, el sábado pasado, por los pilotos de Red Bull, Max Verstappen y Sergio Checo Pérez, y de un magro penúltimo lugar conseguido por Lewis Hamilton con su Mercedes W 13, vinieron las declaraciones de los grandes animadores del último campeonato, ganado por el neerlandés en un inolvidable y polémico final en Abu Dhabi.

“Es demasiado pronto para tener ese tipo de pensamientos sobre el Mundial, pero por el momento no creo que compitamos por victorias. Estoy seguro de que todos pueden darse cuenta de que no somos los más rápidos. Ferrari parece ser el más rápido, y quizás Red Bull, y luego quizás nosotros, o McLaren. Actualmente no estamos en la cima”, sostuvo Hamilton. “Tenemos retos mucho más grandes y no son cambios de una semana. Tardarán un poco más. Me han dicho que tenemos que encontrar una cantidad considerable de ritmo”, había agregado.

Lewis Hamilton anunció que modificará su nombre para incluir a su madre Archivo

La respuesta de Verstappen llegó a las pocas horas. “Siempre hacen eso. Si otro equipo lo está haciendo bien o se espera que lo pueda hacer bien, entonces ellos siempre dicen ‘Oh no, obviamente que no somos los favoritos”, dijo Max en palabras publicadas por Motorsport.com. Y fue más allá con tono irónico e imitando al propio Hamilton: “Pero luego, una semana después, cuando las cosas van bien, de repente dicen: ‘Oh no, hemos cambiado todo por completo en sólo una semana. No ha sido un trabajo normal, es algo increíble. Gracias a todas las personas de la fábrica”.

Ahora, todo se concentra en el arranque del campeonato, que será este domingo, en Bahréin. La carrera se disputará a las 12 de la Argentina. Y la noticia no son los autos, ni el efecto suelo ni el famoso porpoising que alteró al británico por la vibración constante del Mercedes. Ahora, Lewis Hamilton se puso en el centro de la escena con una novedad: “Me cambiaré el nombre”.

La idea del siete veces campeón mundial es sumar a su apellido el del su madre Carmen: Larbalestier. “Realmente quiero que el nombre de mi madre continúe. Por eso lo incorporaré en mi apellido”.

Anthony, el padre de Lewis y al que suele verse más seguido en las pistas, y Carmen se separaron cuando Lewis tenía dos años. El gran campeón vivió con su madre hasta los 12 años antes de mudarse con su padre. “Estoy muy orgulloso del nombre de mi familia. Mi madre se llama Larbalestier y estoy a punto de ponerlo en mi nombre. No entiendo del todo la idea de que cuando la gente se casa la mujer pierde su nombre y realmente quiero que el nombre de mi madre continúe con el apellido Hamilton”, sostuvo en declaraciones previas al debut en el campeonato, recogidas por el diario The Guardian.

Carmen Larbalestier acompañó a Lewis Hamilton durante toda su trayectoria como piloto zonadeprensard.com

Consultado sobre cuándo sería el cambio, Lewis sostuvo: “Espero que pronto. Estamos trabajando en ello”.

A pesar de que no suele hablar demasiado de su madre, Lewis la invitó a Carmen en diciembre pasado a participar de la ceremonia en la que fue nombrado “Sir”, distinción que le otorgó el Príncipe Carlos en el Castillo de Windsor, en las afueras de Londres. En una entrevista publicada en The Guardian en julio de 2021, Hamilton describió a su madre como “muy cariñosa. Mi madre es maravillosa”, dijo.

El acoso y las burlas raciales fueron una característica constante de su infancia en Stevenage, Hertfordshire, y dijo que su madre “no entendía del todo el impacto de las cosas que estaba experimentando en la escuela”, añadiendo que su padre era “bastante duro, así que no le conté demasiado sobre esas experiencias”.

Hamilton y Verstappen, la nueva pelea que se viene ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Hamilton se prepara para su decimosexta temporada en la Fórmula 1 y aspira a vengarse de la polémica derrota en el campeonato del año pasado ante su rival de Red Bull, Max Verstappen. Y obviamente dejó entrever sus esperanzas del “milagro de una semana”.

“Bahréin va a ser difícil. Realmente espero que cuando llegue a la llamada esta tarde, mi equipo haya encontrado algunos trucos y formas de extraer más de este coche. La semana pasada había muchos coches que parecían rápidos en las pruebas. Alfa Romeo parecía rápido, Valtteri [Bottas] parecía rápido, y obviamente el Red Bull parecía ridículamente rápido, pero nosotros somos el mejor equipo”.