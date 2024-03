Escuchar

De anotar la pole posición en la Fórmula 2 a la repentina convocatoria de Ferrari para participar en la prueba de clasificación y la carrera de Arabia Saudita. Una montaña rusa de sensaciones invadió a Oliver Bearman, el tercer piloto entre los más jóvenes de la historia en tomar parte de una competencia de Fórmula 1, por detrás del tricampeón Max Verstappen y de Lance Stroll. El inglés fue nominado como reserva por la Scuderia en 2024, y repite esa condición en el equipo Haas, con el que trabajó el año pasado en las pruebas libres de los grandes premios de México y Abu Dabi.

La emergencia que sufrió el piloto titular Carlos Sainz (h.), que tras los entrenamientos del jueves pasado fue intervenido quirúrgicamente a raíz de apendicitis, modificó los planes del talentoso británico de 18 años en el circuito de Yedá. Una sólida presentación, con un séptimo puesto final y palabras y gestos de campeones, como Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Sebastian Vettel y Verstappen, resultaron un premio a la tarea en un trazado callejero de altísima velocidad. El futuro en el Gran Circo, sin embargo, no asoma tan cristalino para Bearman.

De 18 años, Bearman es el tercer piloto entre los más jóvenes en debutar en F. 1; un rato después de su primer entrenamiento, estuvo a punto de desplazar a Lewis Hamilton en la prueba de clasificación, y al día siguiente lo superó en la carrera. Darko Bandic - AP

Desde hace dos años, Bearman es parte de Ferrari Driver Academy. El llamado desde Maranello se consumó luego de una destacada campaña en su primera temporada en Fórmula 3, en la que sumó un triunfo y ocho podios, y su tercera posición en el campeonato y la condición de segundo entre los mejores rookies del calendario confirmaron los antecedentes del nacido en Chelmsford, Essex, el 8 de mayo de 2005. Que a los 8 años debutó en los karts, en el nivel local; en 2017 se adueñó del Kartmasters British Grand Prix y dos temporadas más tarde tuvo éxito en la IAME Euro Series. En 2020 los festejos lo descubrieron en la IAME International, y cuando Oliver optó por continuar su desarrollo en los monoplazas, la pandemia de Covid-19 frenó su marcha. Su rendimiento provocó el ascenso: campeonato ADAM de Fórmula 4, Fórmula 4 italiana...

Lewis was first to congratulate Ollie after his stellar drive 🤜🤛#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/MShV0xuX9P — Formula 1 (@F1) March 9, 2024

“Es un gran piloto, muy talentoso. Ésta no es la pista más fácil para debutar, pero él lo hizo fantásticamente bien. Le deseo lo mejor”, congratuló el español Alonso, que ganó su primer título de campeón del mundo de F. 1 el año en el que nació Bearman. “¡Sí, una locura!”, exclamó el asturiano al escuchar el dato tras la prueba de clasificación de Arabia.

“Casi me sacó de la Q3. Subir al auto recién en el tercer entrenamiento y rendir del modo en que lo hizo muestra talento y un gran trabajo”, señaló Hamilton, un siete veces campeón que debutó en el Gran Circo con 22 años. “¿Dónde estaba yo a los 18? En la Fórmula 3. No estaba ni de lejos preparado para la F.1. Creo que si hubiera llegado a esa edad, mi carrera no sería como lo es. Pero los tiempos son diferentes. Los autos de F. 2 ahora son más rápidos”, analizó el británico, que en 2025 será parte de Ferrari y, posiblemente, comparta información, prácticas y reuniones con Bearman.

Ferrari todavía no confirmó el regreso de Carlos Sainz para el Gran Premio de Australia; Bearman viajará a Melbourne, porque si el español retorna, el joven británico retomará su actuación en Fórmula 2. GIUSEPPE CACACE - AFP

Antes del estreno recibió un mensaje de Vettel, tetracampeón en Red Bull Racing, piloto de Ferrari entre 2015 y 2020 y retirado de la Fórmula 1 en 2022 en Aston Martin. “Es uno de los héroes de mi infancia. Fue muy agradable ese texto antes de la carrera. Gracias, Seb”, comentó un emocionado Ollie. Los elogios de Verstappen, vencedor en Yedá y líder del Mundial de Pilotos tras dos fechas, exhiben la jerarquía del británico: “Estuve viendo sus primeras vueltas en la práctica, porque es entonces cuando se puede juzgar si alguien está cómodo o no en el auto. Y ya en la segunda y la tercera vueltas me di cuenta de que era un buen comienzo, y me gustó verlo. Terminar undécimo a seis décimas de la pole [en la Q2] es más que lo que se podía pedirle. Ojalá también haya disfrutado un poco en la pista; es bastante estresante llegar a un equipo nuevo y manejar un auto básicamente nuevo, sin experiencia en este circuito”.

Lewis Hamilton (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari), que serán los pilotos de Ferrari en 2025, flanquean a Bearman, actual reserva de la Scuderia y que recibió múltiples elogios de figuras de la Fórmula 1. GIUSEPPE CACACE - AFP

En Arabia Saudita, Ferrari alistó a dos conductores de su academia y el presidente John Elkann, presente en el box, se fundió en un emocionado abrazo con Bearman. “Tener dos pilotos de la casa es un orgullo. Es agradable ver cómo el talento en Ferrari encuentra un lugar para expresarse. Fue bonito ver a Oliver correr, la tensión con la que lo siguió su padre. No es fácil estar listo con tan poco tiempo”, expresó el elegido por su abuelo, Gianni Agnelli, para presidir y controlar la automotriz. Con el estadounidense de 47 años al mando, la Scuderia emprendió cambios importantes en la dirección del equipo de F. 1: reemplazó a Mattia Binotto por Frédéric Vasseur y contrató a Hamilton para 2025.

El vínculo multianual con el séptuple campeón y la extensión a Charles Leclerc por cinco temporadas impiden a Ferrari hacerle espacio a Bearman, que difícilmente tenga intenciones de sostenerse como reserva o de competir en otras categorías, como lo hacen sus pares suplentes Antonio Giovinazzi y Robert Schwartzman, que el pasado fin de semana actuaron en el Mundial de Resistencia en Qatar. Una butaca en Haas sería un posible destino. “El año pasado, cuando hizo los entrenamientos en México y Abu Dabi, quedó claro que tiene lo necesario para ser piloto de F. 1 y estaré muy feliz de tenerlo durante seis sesiones de prácticas este año”, lo halagó Ayao Komatsu, reemplazante de Guenther Steiner como director del equipo estadounidense. Haas y Ferrari están ligados estrechamente y el japonés apuntaría a Bearman para reemplazar a Kevin Magnussen o Nico Hülkenberg, cuyos contratos finalizarán al término del actual curso.

Con Oliver Bearman y Charles Leclerc, la Scuderia presentó en el Gran Premio de Arabia Saudita una alineación de pilotos surgidos de Ferrari Driver Academy. Darko Bandic - AP

La última experiencia de sumar un joven de la academia de Ferrari no resultó satisfactoria para Haas, que dio espacio a Mick Schumacher durante las temporadas 2021 y 2022. El joven hijo de Michael y campeón de Fórmula 2 en 2020, protagonizó 43 grandes premios sin destacarse y un par de accidentes que destruyeron el auto. Aun así, en el segundo año con el alemán la escudería ascendió al octavo puesto en el Mundial de Constructores, pero en 2023 volvió a hundirse en el último lugar. Con la unidad que sumó Hülkenberg, décimo en Yedá, ahora Haas es el sexto equipo que ha puntuado en 2024 entre los diez que conforman la grilla. Komatsu pronosticó un inicio de campeonato complejo, pero se propone elaborar un plan coherente para alimentar con actualizaciones el VF-24, mientras espía el futuro de Bearman.

Ferrari provee de motores a Haas, escudería con la que Bearman afrontará seis sesiones de prácticas en 2024 y en la que puede llegar a contar con un asiento el próximo año. Darko Bandic - AP

El Gran Circo se trasladará la próxima semana a Melbourne para la tercera cita del calendario. Ferrari, sin prisa, todavía no comunicó si Sainz volverá a la grilla. En Maranello especulan con que el español estará nuevamente en actividad durante el Gran Premio de Australia, pero ya verificaron que tienen a un joven talentoso a la espera de una butaca.