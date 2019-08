Polémica en Santa Fe: se queda sin el Súper TC2000 y su carrera nocturna

La carrera nocturna en el callejero de Santa Fe se convirtió en un clásico del STC2000 Fuente: LA NACION - Crédito: Laura Cano

José E. Bordón SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de agosto de 2019 • 18:00

SANTA FE.- El Gran Premio de Automovilismo de Santa Fe, que desde el año 2006 se corría en un circuito callejero de esta capital, primero con la categoría central del Turismo Competición 2000 y últimamente con el Súper TC 2000, no tendrá la edición de este año. Estaba programada para los días 14 y 15 de septiembre, pero fue dejada sin efecto por razones económicas.

No se contaban con los fondos suficientes para la competencia, ya que la provincia no había brindado información acerca del pedido que hizo el municipio para que aportara unos 60 millones de pesos. "Si bien la fecha se mantiene en pie, estamos evaluando cuál será el escenario donde nos presentaremos", dijeron desde la organización oficial de la competencia.

El ministro de Gobierno de la provincia, Pablo Farías, responsabilizó a la gestión local al criticar "la forma en la que la Municipalidad y el intendente (José Corral) decidieron no hacer la carrera. Hubiera sido más honesto y transparente expresar los motivos reales que han llevado a esa decisión, que los desconocemos, y no responsabilizar a la provincia", agregó el funcionario, en alusión a los argumentos que expresó el intendente Corral, quien aseguró que no estaba dispuesto a erogar 60 millones de pesos cuando en diciembre deja el cargo y lo asume Emilio Jatón, periodista-socialista, que se impuso en la última elección.

La carrera es un símbolo del automovilismo en este tipo de escenario, especialmente la competencia nocturna del sábado, que en este caso estaba anunciada para el 14 de septiembre.

Las dos primeras ediciones (2006/2007), durante la gobernación de Carlos Reutemann, tuvieron lugar en un trazado de 3143 metros de extensión en el Parque del Sur, que bordea el lago del mismo nombre. Para la edición 2008, se pasó a usar un recorrido más ancho y corto (3020 metros) que conecta las avenidas 27 de Febrero y Leandro N. Alem, cercana al puerto.