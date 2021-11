La agenda de TV del sábado: La Dolfina - Ellerstina, Argentina en básquetbol, final de Libertadores, el Leeds de Marcelo Bielsa, Estudiantes - Vélez y Súper TC2000

El año deportivo va llegando a su fin y varias disciplinas se apagan y otras están definiendo a sus campeones. En ese contexto, el sábado televisivo deportivo ofrece fútbol local y exterior, básquetbol, polo, automovilismo y rugby.

Ya coronado River, el Torneo 2021 ofrece un interesante Estudiantes vs. Vélez, con el equipo pincharrata en pos de un lugar en la Copa Libertadores, que el Fortín ya tiene. También Talleres, que ahora intentará ser subcampeón, va por un cupo en el certamen internacional, y su escollo del día es Aldosivi. Su rival en la pendiente semifinal por la Copa Argentina, Godoy Cruz, visitará a Patronato.

En Europa, el errante Leeds de Marcelo Bielsa visitará a Brighton por la Premier League, el Barcelona de Xavi Hernández tendrá una dura prueba en la casa del Villarreal de Juan Foyth por la liga de España, y en Italia, Juventus, con Paulo Dybala, recibirá a Atalanta.

Otros argentinos en acción en el Viejo Continente serán los rugbiers. Por la Premiership inglesa, Harlequins, el equipo de Santiago García Botta, recibirá a London Irish, el de Agustín Creevy, Juan Martín González, Lucio Cinti y Facundo Gigena, y por el Top 14 francés, Toulouse, que cuenta con Juan Cruz Mallía y Santiago Chocobares, será local frente a Brive, que dispone de Lucas Paulos.

De este lado del Atlántico habrá polo y automovilismo de primer nivel. El Campeonato Argentino Abierto vibrará con La Dolfina vs. Ellerstina, con la particularidad de que esta vez no será la final de Palermo pero sí un encuentro decisivo en la competencia, que además ofrecerá La Irenita vs. Alegría Fish Creek. Y en el autódromo Gálvez, de Buenos Aires, tendrá lugar la prueba de clasificación para la última carrera de Súper TC2000, que determinará al campeón.

Entre lo más importante de la jornada está el enfrentamiento de la Argentina con Paraguay, segundo entre ambos en Obras Sanitarias por la eliminatoria para el Mundial de Básquetbol Japón-Indonesia-Filipinas 2023. Además, el mismo deporte propone de cruces de NBA: Phoenix Suns vs. Brooklyn Nets y Atlanta Hawks vs. New York Knicks.

La televisación del sábado 27

FÚTBOL

Torneo 2021

17 Talleres vs. Aldosivi. Fox Sports Premium

Copa Libertadores

17 Palmeiras vs. Flamengo. La final. ESPN

Premier League

9.30 Arsenal vs. Newcastle. ESPN

El Leeds de Marcelo Bielsa visitará a Brighton por la Premier League. ADRIAN DENNIS - AFP

Liga de España

10 Alavés vs. Celta. DirecTV Sports

Serie A

11 Empoli vs. Fiorentina. ESPN en Star+

Ligue 1

17 Nice vs. Metz. ESPN 2

Bundesliga

11.30 Wolfsburg vs. Borussia Dortmund. ESPN 2

Primera B

17 Los Andes vs. Colegiales. Semifinal del reducido, partido de ida. TyC Sports

Primera Nacional

19.10 Quilmes vs. Morón. Cuarto de final del reducido, partido de vuelta. TyC Sports

POLO

14 La Irenita vs. Alegría Fish Creek. ESPN en Star+

BÁSQUETBOL

Eliminatoria para el Mundial 2023

12.10 Panamá vs. Venezuela. DirecTV Sports

NBA

21.30 Phoenix Suns vs. Brooklyn Nets. ESPN 2

Leonel Pernía tiene chances de volver a ser campeón de Súper TC2000, pero Agustín Canapino le lleva 10 puntos; Buenos Aires es el escenario de la definición del certamen. https://supertc2000.com.ar/

AUTOMOVILISMO

13 Súper TC2000. La prueba de clasificación de la última carrera, en Buenos Aires. TyC Sports

RUGBY