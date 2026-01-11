A qué hora juega River hoy, por el torneo de verano 2026

River Plate, tras intensas jornadas de entrenamiento en San Martín de Los Andes, disputa este domingo su primer amistoso de la pretemporada 2026 y lo hace frente a Millonarios de Colombia por la Serie Río de La Plata en Uruguay, en el estadio Gran Parque Central de Montevideo.

El partido inicia a las 21 (hora argentina) y no se transmite por TV. La única opción para verlo en vivo es a través de la plataforma digital Disney+ Premium, la cual requiere ser suscriptor para acceder al contenido.

La previa del partido

El Millonario afronta su primero de dos encuentros de preparación sin que Marcelo Gallardo tenga a todos los jugadores a disposición porque los arqueros Franco Armani y Ezequiel Centurión están lesionados, Marcos Acuña acarrea una molestia y Maximiliano Meza continúa su recuperación de la grave lesión que sufrió en el último Superclásico.

El DT planea una formación inicial con algunos de los refuerzos que llegaron como el lateral Matías Viña y los mediocampistas Fausto Vera o Aníbal Moreno. El uruguayo pelea por un lugar con Juan Carlos Portillo y Matías Galarza Fonda mientras que los mediocampistas pujan entre sí por acompañar a Kevin Castaño y Giuliano Galoppo.

En 2026 River afrontará, como mínimo, cuatro torneos. En el plano local, a nivel liga, disputará el Apertura en el primer semestre y el Clausura en la segunda mitad del año. También participará de la Copa Argentina, en la que debutará frente a Club Ciudad Bolívar el martes 17 de febrero en una sede a confirmar. A nivel internacional, en tanto, jugará la Copa Sudamericana.

El conjunto colombiano, por su parte, desembarcó en Uruguay para ser parte de la Serie Río de La Plata y, luego, viajar a la Ciudad de Buenos Aires a enfrentar a Boca Juniors en la Copa Miguel Ángel Russo. Para la temporada entrante contrató al delantero Radamel Falcao, exjugador de River y con una dilatada trayectoria en Europa.

Millonarios también participará de cuatro certámenes esta temporada. A nivel local tiene por delante el Torneo Apertura entre enero y junio, el Torneo Finalización entre julio y diciembre, y la Copa Colombia. En el plano internacional disputará la Copa Sudamericana al igual que River, aunque iniciará su participación en las rondas preliminares. Allí se enfrentará a Atlético Nacional por un lugar en la etapa de grupos.

Posibles formaciones

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña o Matías Galarza Fondo o Juan Carlos Portillo; Kevin Castaño, Fausto Vera o Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Millonarios: Diego Novoa; Samuel Martin, Álex Moreno, Jorge Arias, Danovis Banguero; Stiven Vega, Dewar Victoria; Beckham Castro, David Mackalister Silva, Brayan Cuero; y Leonardo Castro. DT: Hernán Torres.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es River con una cuota máxima de 1.88 contra 4.40 que cotiza su derrota, es decir una victoria de Millonarios. El empate llega a 3.35.

Ambos clubes se enfrentaron un amistoso en julio de 2024 y empataron 1 a 1 en el estadio Monumental. Facundo Colidio marcó el tanto del local y Santiago Giordana el del visitante.