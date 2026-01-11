Rally Dakar: Luciano Benavides ganó la séptima etapa y se acerca a la lucha por el título en motos
El salteño de 30 años logró una destacada tarea en el desierto saudita: “Empujé todo el día y me siento bien”
- 3 minutos de lectura'
El piloto argentino Luciano Benavides (KTM) ingresa de lleno y con fuerza en la lucha por el título en motos del Rally Dakar tras obtener la etapa de este domingo y descontarles entre cinco y nueve minutos a los primeros clasificados de la general.
El salteño Benavides, de 30 años, protagonizó una exhibición en el desierto saudita e invirtió cuatro horas y 56 segundos en recorrer los 459 kilómetros de sector cronometrado, para un total de 877 km entre Riad y Wadi ad Dawasir.
Asimismo, el joven español Edgar Canet fue segundo a 4′57″ y el francés Adrien Van Beveren completó el podio, a 4′57″.
A sus rivales por el podio, Benavides les descontó una amplia diferencia: 5′35″ al líder australiano Daniel Sanders, y 9′15″ al segundo, el estadounidense Ricky Brabec. Este último retuvo su plaza, pero con sólo 15 segundos de ventaja sobre el argentino, que además parece haber dado un golpe casi definitivo al podio, al lograr una luz de más de diez minutos sobre el español Tosha Schareina, cuarto en las posiciones.
Sanders se mantiene como líder, con 4′25″ de ventaja sobre Brabec antes de la disputa el lunes de la octava etapa, de 717 kilómetros de recorrido alrededor de Wadi ad Dawasir, con 481 kilómetros cronometrados.
“Otra victoria, empujé todo el día, me encuentro muy bien y empiezo esta segunda semana en gran forma, con buena motivación y me siento bien con la moto”, declaró en la meta Benavides, según la agencia AFP. El norteño logró su séptima victoria en un Dakar y la segunda en la presente edición del legendario rally.
Otra victoria de etapa 🥇— Luciano Benavides (@LBenavides77) January 11, 2026
La felicidad es total!! pic.twitter.com/edYxU9xVPx
“Fue una etapa súper rápida, pero me siento bien con la moto e hicimos un buen trabajo”, añadió Benavides.
Luciano buscará convertirse en el segundo Benavides en ganar el Rally Dakar después de los triunfos de su hermano Kevin, en 2021 y 2023. El mayor, tras el severo accidente sufrido en 2024 mientras se entrenaba para el Desafío Ruta 40, debió retirarse de las motos (abandonó por dolencias físicas en el Dakar 2025) y este año vivió su estreno en autos en la categoría challenger.
Si Luciano llegara a triunfar, los salteños se convertirían en la segunda pareja de hermanos argentinos en ganar la competencia, tras los logros de los Patronelli en cuatriciclos: Marcos, en 2010, 2013 y 2016, y Alejandro en 2011 y 2012.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Rally Dakar
920 kilómetros. Resultados del Rally Dakar 2026: así están las tablas de posiciones de todas las categorías
En video. La brutal vuelta de campana de Jesús Calleja en el final de la jornada del Rally Dakar
Noche minimalista en el desierto. Carpa, bolsa de dormir, ración militar y “comida para gatos”: cuando el Dakar vuelve a sus raíces
- 1
Asesinaron a un menor de 16 años en un intenso tiroteo en el barrio Nuevo Golf
- 2
TV y streaming del domingo: River - Millonarios, Real Madrid - Barcelona, Copa FA y liga de Italia
- 3
Kostyuk le negó el saludo a Sabalenka y dijo: “En Ucrania están a -20 grados y hay miles de personas sin luz ni agua”
- 4
Carlos Melconian aseguró que el Gobierno no derrotó a la inflación