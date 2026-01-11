Rally Dakar: Luciano Benavides ganó la séptima etapa y se acerca a la lucha por el título en motos

El piloto argentino Luciano Benavides (KTM) ingresa de lleno y con fuerza en la lucha por el título en motos del Rally Dakar tras obtener la etapa de este domingo y descontarles entre cinco y nueve minutos a los primeros clasificados de la general.

El salteño Benavides, de 30 años, protagonizó una exhibición en el desierto saudita e invirtió cuatro horas y 56 segundos en recorrer los 459 kilómetros de sector cronometrado, para un total de 877 km entre Riad y Wadi ad Dawasir.

El salteño Luciano Benavides quedó muy satisfecho con su tarea en la séptima etapa GIUSEPPE CACACE� - AFP�

Asimismo, el joven español Edgar Canet fue segundo a 4′57″ y el francés Adrien Van Beveren completó el podio, a 4′57″.

A sus rivales por el podio, Benavides les descontó una amplia diferencia: 5′35″ al líder australiano Daniel Sanders, y 9′15″ al segundo, el estadounidense Ricky Brabec. Este último retuvo su plaza, pero con sólo 15 segundos de ventaja sobre el argentino, que además parece haber dado un golpe casi definitivo al podio, al lograr una luz de más de diez minutos sobre el español Tosha Schareina, cuarto en las posiciones.

Los pilotos Luciano Benavides y Daniel Sanders antes del inicio de la séptima etapa del Rally Dakar entre Riad y Wadi Ad Dawasir, Arabia Saudita Thibault Camus� - AP�

Sanders se mantiene como líder, con 4′25″ de ventaja sobre Brabec antes de la disputa el lunes de la octava etapa, de 717 kilómetros de recorrido alrededor de Wadi ad Dawasir, con 481 kilómetros cronometrados.

“Otra victoria, empujé todo el día, me encuentro muy bien y empiezo esta segunda semana en gran forma, con buena motivación y me siento bien con la moto”, declaró en la meta Benavides, según la agencia AFP. El norteño logró su séptima victoria en un Dakar y la segunda en la presente edición del legendario rally.

Otra victoria de etapa 🥇



La felicidad es total!! pic.twitter.com/edYxU9xVPx — Luciano Benavides (@LBenavides77) January 11, 2026

“Fue una etapa súper rápida, pero me siento bien con la moto e hicimos un buen trabajo”, añadió Benavides.

Luciano buscará convertirse en el segundo Benavides en ganar el Rally Dakar después de los triunfos de su hermano Kevin, en 2021 y 2023. El mayor, tras el severo accidente sufrido en 2024 mientras se entrenaba para el Desafío Ruta 40, debió retirarse de las motos (abandonó por dolencias físicas en el Dakar 2025) y este año vivió su estreno en autos en la categoría challenger.

La imagen aérea fantástica de Luciano Benavides en el desierto de Arabia Saudita Thibault Camus� - AP�

Si Luciano llegara a triunfar, los salteños se convertirían en la segunda pareja de hermanos argentinos en ganar la competencia, tras los logros de los Patronelli en cuatriciclos: Marcos, en 2010, 2013 y 2016, y Alejandro en 2011 y 2012.