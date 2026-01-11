El dilema de Alpine con el nuevo motor de Mercedes: retrasó su estreno y hay quejas de varias escuderías sobre el nuevo impulsor

No comenzó formalmente la nueva temporada de la Fórmula 1 y comenzaron las controversias entre algunas escuderías. Sucede que la escudería Alpine tuvo que posponer el estreno del A526 que iba a realizarse en el Circuit de Barcelona, por supuestos retrasos en la entrega de información que Mercedes, el nuevo proveedor de los motores de la escudería, ya que le debía acercar al equipo francés con antelación para poder poner en contacto a sus pilotos con la nueva máquina que conducirá Franco Colapinto.

El equipo tenía previsto rodar este domingo pero modificó sus planes a último momento. Según informó el portal español Grada 3, el motivo del aplazamiento, que no fue confirmado oficialmente, se debería a que el proveedor de la nueva unidad de potencia para Alpine desde este año, no le brindó los datos necesarios para el estreno. La fecha concreta del debut en la pista aún no se comunicó oficialmente, aunque el equipo de Enstone mantiene la intención de probar el vehículo antes del 26 de enero, cuando comenzarán los test colectivos de la Fórmula 1 en Barcelona.

Este retraso genera cierta incomodidad para la escudería francesa, ya que la transición a la motorización Mercedes representa un cambio significativo para Alpine. Según explicaron algunos medios especializados, el motivo de haber pospuesto el rodaje podría haber sido el retraso del envío de unos datos de Mercedes referentes al motor, aunque no todo está tan claro.

También existen versiones que indican que estas cuestiones surgieron porque varios equipos se están quejando porque, interpretan, que “hay anomalías en el impulsor que Mercedes les provee a cuatro escuderías”, incluida Alpine. Según explican el impulsor Mercedes, que utilizarán Alpine, McLaren, Williams y el propio Mercedes están bajo la lupa por desarrollar una solución de motor única. Según las otras escuderías, Mercedes encontró una manera de aumentar su relación de compresión por encima del límite de 16:1 impuesto por la normativa. Esta solución generó oposición parte de fabricantes rivales, quienes afirman que se trata de una interpretación incorrecta del reglamento y argumentan que el límite de 16:1 debe mantenerse tanto en el box como en la pista. Además, aseguran que el motor cumple sin problemas las verificaciones formales, aunque durante el uso real del motor, con temperaturas más altas, podría alcanzar valores superiores a los establecidos en el papel.El respaldo técnico de esa postura se apoya en el Artículo C5.4.3, que aclara que los controles de la FIA se realizan en condiciones estáticas y a temperatura ambiente. Allí se especifica: “Ningún cilindro del motor podrá tener una relación de compresión geométrica superior a 16.0…”, dejando abierta la puerta a interpretaciones durante el funcionamiento en pista .Audi, Ferrari y Honda, que apelaron al Artículo C1.5 del reglamento 2026, donde se indica que los autos deben cumplir las normas “en todo momento durante una competición”. Para estos fabricantes, el límite de 16:1 no debería alterarse bajo ninguna circunstancia.Por ahora, la FIA no planea intervenir de inmediato y mantendría los métodos de control actuales. La discusión volverá el 22 de enero, en una reunión técnica prevista antes del inicio de los test invernales en Barcelona. Y para entonces Alpine espera tener rodado su A526 con Franco Colapinto a bordo del nuevo monoplaza.