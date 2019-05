Gonzalo Bonadeo disparó un tuit que generó múltiples críticas

Pablo Montagna SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 20 de mayo de 2019 • 18:16

Gonzalo Bonadeo, periodista deportivo de TyC Sports y FM 94.7 Club Octubre, escribió un tuit sobre las carreras de autos que trasmitía el canal deportivo del que es parte: Carburando, que se emite cada domingo desde las 8 de la mañana, ayer desde San Juan, con toda la actividad de las categorías promocionales y luego desde las 10 el Súper TC 2000, Villicum de San Juan

En el mediodía del domingo, #Bonadeo, que originalmente se emite de 13 a 15 cada domingo, y Carburando, de 8 a 13 -ambos ciclos de la señal TyC Sports-, se vieron envueltos en una polémica por un tuit del conductor.

A las 12.56 Bonadeo emitió un tuit con una foto adjunta en su cuenta @gonbonadeo1963

"Apenas termine una carrera de autos (o algo así) vamos al aire con #BonadeoTyC. Todo un equipo listo para compartir tu almuerzo. Será 13.15 o cuando se les acabe la nafta"

El controvertido mensaje de Bonadeo Crédito: Captura

A lo largo de la tarde desde el mundo del automovilismo le contestaron muy enojados al periodista por su chicana al deporte en las redes, y molesto por los chistes pocos felices, algo que el conductor del ciclo radial de FM 94.7 Club Octubre Arqueros, Ilusionistas y Goleadores, se obligó el a mismo borrar el mensaje.

Aquí, algunos de los mensajes:

LA NACION se comunicó con Bonadeo, y de manera escueta y minimizando el tema solo respondió "Nada, simplemente nos entregaron tarde la transmisión. Nos enteramos a último momento, pero no tengo mucho que decir, está todo eliminado, todo fuera, no me enrosco con los sicarios de las redes".