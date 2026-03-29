Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1, tras el triunfo de Kimi Antonelli en Japón

La temporada 2026 de la Fórmula 1 tiene un nuevo líder en la tabla de posiciones de pilotos y es Kimi Antonelli (Mercedes), quien este domingo en la madrugada de la Argentina ganó el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka y, con su segundo triunfo en fila, escaló a lo más alto por encima de su compañero George Russell -cuarto en territorio nipón- y se convirtió en el conductor más joven de la historia en dominar el certamen con 19 años.

El italiano hizo la pole position en la clasificación del sábado y largó la carrera de la tercera fecha del calendario desde el primer lugar. Sin embargo, tuvo una pésima salida, muy lenta, lo sobrepasaron varios oponentes y quedó sexto antes de la primera curva.

Lejos de amilanarse por el arranque, Antonelli tuvo resto para recuperarse y una cuota de suerte con un Safety Car. De esa manera y con un auto que es el de mejor funcionamiento de la actualidad consiguió su segunda alegría en fila con mucha supremacía sobre Oscar Piastri (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari).

El adolescente domina la tabla de pilotos con 72 puntos, nueve más que Russell. Tercero está Leclerc con 49 y más atrás aparece Lewis Hamilton (Ferrari), con 41. Mercedes y Ferrari mandan en el certamen de constructores con 135 y 90 unidades, respectivamente, gracias a las grandes producciones de sus pilotos.

Franco Colapinto (Alpine), por su parte, fue 16° y no sumó, por lo que tiene un solo tanto de los 16 que acumula su equipo. Las otras 15 las logró Pierre Gasly, séptimo en Japón por lo que cosechó seis tantos.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por el conflicto bélico en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por el conflicto bélico en Medio Oriente.

GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens).

GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal).

GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo).

GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de la Fórmula 1, con Kimi Antonelli en la cima Opta

La Fórmula, tras el GP de Japón, tiene un receso de más de un mes a raíz de que las carreras en Bahréin y Arabia Saudita se suspendieron por el conflicto bélico en Medio Oriente. En ese contexto, la siguiente jornada será el GP de Miami el fin de semana del domingo 3 de mayo, correspondiente a la sexta fecha del calendario.

Tabla de campeones de la Fórmula 1

Michael Schumacher / Lewis Hamilton - 7

Juan Manuel Fangio - 5

Alain Prost / Sebastian Vettel / Max Verstappen - 4

Jack Brabham / Jackie Stewart / Niki Lauda / Nelson Piquet / Ayrton Senna - 3

Alberto Ascari / Jim Clark / Graham Hill / Emerson Fittipaldi / Mika Hakkinen / Fernando Alonso - 2

Giuseppe Farina / Mike Hawthorn / Phil Hill / John Surtees / Denny Hulme / Jochen Rindt / James Hunt / Mario Andretti / Jody Sheckter / Alan Jones / Keke Rosberg / Nigel Mansell / Damon Hill / Jacques Villeneuve / Kimi Raikkonen / Jenson Button / Nico Rosberg / Lando Norris - 1

Max Verstappen tiene cuatro títulos en la Fórmula 1

Títulos de pilotos por equipos

Ferrari - 15

McLaren - 12

Mercedes - 9

Red Bull - 8

Williams - 7

Los campeones de las últimas 10 ediciones de F1