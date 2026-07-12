Próxima carrera de la Fórmula 1 2026: cuándo se corre el GP de Bélgica

El próximo fin de semana continúa la Fórmula 1 (F1) 2026 con el Gran Premio (GP) de Bélgica, que se llevará a cabo en el tradicional circuito de Spa-Francorchamps. Es la quinta fecha del calendario europeo y la duodécima del año (aunque los GPs de Bahréin y Arabia Saudita se cancelaron por la Guerra de Medio Oriente). Andrea Kimi Antonelli llega como el líder de la tabla de posiciones de pilotos y Mercedes domina con claridad la clasificación general de constructores.

El que sigue, es uno de los trazados más desafiantes del calendario por su combinación de rectas largas, curvas de alta velocidad y pronunciados cambios de elevación. Sectores como Eau Rouge, la curva con forma de “S” en subida, exige plena confianza del piloto y un auto muy estable, mientras que las largas rectas convierten a la gestión de la batería en un factor clave. Además, el equilibrio entre carga aerodinámica y velocidad máxima será determinante para mantener un buen ritmo en un circuito en el que las condiciones climáticas pueden cambiar de un sector a otro.

Franco Colapinto en Eau Rouge, durante el Gran Premio de Bélgica 2025, donde terminó penúltimo Andy Hone - LAT Images

En 2025, el australiano Oscar Piastri (McLaren) se quedó con la victoria por primera vez con 3.415s de ventaja sobre su compañero de escudería, el británico Lando Norris. El piloto con más victorias, con seis, es el alemán Michael Schumacher (1992, 1995, 1996, 1997, 2001 y 2002). De los que participan del Campeonato Mundial 2026, cuatro saben lo que es ganar en Bélgica: Lewis Hamilton (2010, 2015, 2017, 2020 y 2024), Max Verstappen (2021, 2022 y 2023), Charles Leclerc (2019) y Piastri (2025).

En esta carrera, Franco Colapinto (Alpine), intentará emular o mejorar lo hecho la jornada pasada en Gran Bretaña, cuando finalizó 9° tras lasrgar 19°.

Tabla de posiciones de la Fórmula 1 2026

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): 179 puntos

George Russell (Mercedes): 154

Lewis Hamilton (Ferrari): 147

Charles Leclerc (Ferrari): 108

Lando Norris (McLaren): 97

Oscar Piastri (McLaren): 82

Max Verstappen (Red Bull): 76

Isack Hadjar (Red Bull): 52

Pierre Gasly (Alpine): 42

Liam Lawson (Racing Bulls): 39

Arvey Lindblad (Racing Bulls): 20

Oliver Bearman (Haas): 18

Franco Colapinto (Alpine): 19

Gabriel Bortoleto (Audi): 6

Carlos Sainz Jr. (Williams): 6

Alexander Albon (Williams): 5

Esteban Ocon (Haas): 3

Fernando Alonso (Aston Martin): 1

Nico Hulkenberg (Audi): 0

Valtteri Bottas (Cadillac): 0

Sergio ‘Checo’ Pérez (Cadillac): 0

Lance Stroll (Aston Martin): 0

Andrea Kimi Antonelli es el líder de la tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026 NurPhoto - NurPhoto

Máximos ganadores del GP de Bélgica