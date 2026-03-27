Qué dijo Franco Colapinto tras finalizar las prácticas libres del GP de Japón

Franco Colapinto confesó que su primer día en el autódromo de Suzuka (Japón) a bordo del Alpine fue “complicado”. El piloto pilarense de 22 años terminó 16º y 17º en las dos sesiones de entrenamientos libres, en las que tuvo peores registros que su compañero de equipo, Pierre Gasly. Además, el argentino corrió condicionado por una molestia en su hombro derecho.

“En términos generales, ha sido un día de entrenamientos complicado, pero hemos aprendido mucho”, dijo Colapinto tras culminar la actividad del viernes. Y añadió: “Es la primera vez que conduzco en Suzuka, este circuito legendario, y ha sido genial experimentarlo al volante de un Fórmula 1 y afrontar algunas de estas curvas tan especiales”, agregó.

Lo mejor de Colapinto en Suzuka

Sobre su tarea, Colapinto explicó: “Fuimos ganando confianza vuelta a vuelta y, al final de la primera sesión de entrenamientos libres, estábamos en una posición mucho mejor, aunque no me sentía del todo seguro en el coche, sobre todo en las zonas de velocidad alta”, relató. En la segunda tanda ocurrió más o menos lo mismo: “La situación fue parecida en la segunda sesión, así que tenemos algunos detalles que revisar y que corregir, y esperamos poder llegar a la calificación de mañana en una posición mucho mejor y más competitiva”.

Así fue el viernes de Colapinto en Suzuka

La aceptable impresión inicial de la actuación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón viró hacia una en deuda en la segunda tanda de pruebas de la tercera fecha del calendario de Fórmula 1. De 16º en el tanda inaugural en Suzuka, pasó a 17º en la siguiente, y de estar a 1s695/1000 de la vanguardia y a 383 milésimas de Pierre Gasly, pasó a quedar a 2s305/1000 del mejor y a 704 milésimas de su compañero en Alpine en la segunda hora de ensayo.

Se trata de la primera experiencia deportiva del argentino en el país de extremo oriente, donde en la segunda sesión estableció su mejor marca de la jornada pero progresó menos que el resto de los pilotos y por eso empeoró en la clasificación. En la primera práctica había sufrido cierto dolor en el brazo y el hombro derechos, pero en la segunda no se observó tal situación. Más bien, protagonizó un incidente, y con nada menos que Max Verstappen.

Franco Colapinto maneja su Alpine durante la segunda tanda de entrenamientos libres en el circuito de Suzuka (Japón) Hiro Komae - AP

En determinado momento Colapinto marchaba despacio por la penúltima recta de Suzuka y lo hacía en zigzag para hacer tomar temperatura a los neumáticos con miras a una vuelta lanzada. El neerlandés, que sí circulaba veloz, se topó con el Alpine justo antes de la curva 130-R, la de tránsito más rápido en el vibrante trazado japonés, y vio desperdiciado su giro. Los comisarios deportivos anunciaron que estudiarían el asunto luego de la sesión de entrenamiento. Tras la práctica -y la declaración del argentino- decidieron saldar el asunto con una advertencia luego de analizar las imágenes, escuchar las razones de Verstappen y de Colapinto y determinar que el argentino había obstaculizado el tránsito del neerlandés.

Por otro lado, en una día de meros ensayos que no permiten sacar conclusiones tajantes, al parecer McLaren volvió a tomar ritmo, en uno de los circuitos en los que más domina. Los autos naranjas no solamente antecedieron a los Ferrari, hasta ahora los más fuertes adversarios de los dominantes Mercedes en la temporada, sino que además uno de ellos obtuvo el mejor tiempo de todo el viernes. Oscar Piastri, que hasta ahora no dio siquiera un giro de carrera principal en el año (se accidentó en la vuelta previa de Australia y no largó en China por una falla del coche), puso a la marca inglesa al tope de la clasificación, con un registro de 1m30s133/1000 que marcó a los 11 minutos de acción y nunca fue rebasado en los 48 remanentes.

El incidente con Vestappen