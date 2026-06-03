La abuela de Agostina reveló que encontraron “una cartita” de la chica

La abuela de Agostina Vega reveló este miércoles un escalofriante dato sobre la investigación alrededor del femicidio de la adolescente de 14 años en ciudad de Córdoba. En diálogo con los medios, entre los que se encontraba LN+, contó que encontró una carta en uno de los cajones de la habitación de su nieta, donde la joven hablaba de su vida y lo que “venía viviendo”.

Ocurrió cuando fue consultada sobre nuevos aportes que realizaron a la investigación, a cargo del fiscal Raúl Garzón. “Aportamos la última voluntad de mi nieta en una cartita que ella tenía en un cajoncito de su ropa interior. La encontré esta mañana”, señaló, y luego se quebró.

“Decía todo lo que ella venía viviendo. Prefiero en este momento no decirlo”. Además, fue cuestionada sobre si la carta mencionaba a Claudio Barrelier, único detenido e imputado por el femicidio de Agostina, algo que Elizabeth negó. “Es de la vida que llevó desde que nació”, expresó. Luego, cuando fue consultada si la carta hablaba de su padre, Gabriel Vega, aseguró: “Ella estaba muy enojada con la otra persona”.

Agostina Vega, la adolescente había desaparecido en Córdoba

La abuela de la adolescente también comentó nuevas actualizaciones sobre el estado de salud de Melisa Heredia, madre de Agostina, que permanece internada en un hospital local desde el sábado pasado. Fue trasladada por un cuadro de deshidratación pocas horas antes de que fueran hallados los restos de su hija en un terreno descampado de Ampliación Ferreyra.

“Ella todavía no toma conciencia de ello, porque está muy mal psicológicamente. Todo depende de los médicos. Ella está sedada, hoy le estaban sacando la medicación porque tiene que despedir a su hija”, señaló.

Claudio Barrelier Instagram

Este miércoles la familia de Agostina recibió los restos de la víctima para iniciar el velatorio. La Justicia ordenó que no podrán disponer de una cremación porque la investigación continúa abierta. En diálogo con los medios, Elizabeth confirmó que se retiró del velatorio para asistir a la marcha en un fuerte pedido de Justicia.

“Queremos que hagan justicia por Agostina. Que caigan todos los que tienen que caer. Ese tipo no lo puede haber hecho solo”, expresó. Apuntó contra Soledad, la dueña del auto Ford Ka negro con el que Barrelier se trasladó hacia el descampado donde más tarde serían encontrados los restos de Agostina. “Falta más gente. Esa mujer tiene que estar detenida porque ella es cómplice”.

La abuela de Agostina Vega reveló que encontraron “una cartita” de la adolescente

Así, apuntó contra los efectivos policiales de la Comisaría 13, que aseguró que no tomaron la denuncia de Heredia que quiso efectuar el sábado de la desaparición de su hija. “Las personas que estaban en el ese lugar no le dieron importancia. A mi hija no le dieron importancia cuando fue denunciar la pérdida de su hija. Desde el sábado hasta el lunes nadie nos escuchaba”, contó.

El martes fue cuando las autoridades judiciales entraron en contacto con la familia. Sin embargo, la Alerta Sofía -el sistema que se activa cuando se considera que un menor de edad desaparecido se encuentra en peligro- no se activó hasta el miércoles, una decisión altamente criticada por expertos, la sociedad y organizaciones feministas.

“Que pongan al frente personas que, cuando reciban la denuncia, se pongan en el lugar del otro. Que tengan empatía, que escuchen a las mujeres. Desde el martes fue otra investigación. El fiscal nos dio todas las garantías que se va a llegar hasta el último de los culpables”.