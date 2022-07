Racismo en la Fórmula 1: el plan de Lewis Hamilton, las sanciones y una nueva oportunidad

Con las pruebas de entrenamientos, la Fórmula 1 iniciará el décimo capítulo de la temporada. El Gran Premio de Gran Bretaña, el espacio en donde la mayoría de las escuderías presentará actualizaciones, con el objetivo de mejorar el rendimiento. Entre ellas Red Bull Racing (RBR), que desea sostenerse en lo más alto del Mundial de Constructores y ofrecerle más herramientas a Max Verstappen, el actual monarca y puntero del campeonato de Pilotos.

Pero los días previos a la cita de Silverstone estuvieron rodeados por el escándalo: la utilización de lenguaje racista de parte del tricampeón Nelson Piquet para con Lewis Hamilton y de Jüri Vips, ahora ex piloto de reserva de RBR, en una transmisión de Twitch, desataron el rechazo del Gran Circo. El arrepentimiento de quienes cometieron el exceso verbal no resultó suficiente para evitar la crítica y las sanciones, aunque el joven estonio descubrió en el equipo Hitech Grand Prix de la Fórmula 2 una mirada indulgente: el jefe, Olivier Oakes, lo confirmó para el resto del año, contrariando la posición de la categoría.

Lewis Hamilton en el circuito de Silverstone; el séptuple campeón del mundo, una bandera de la lucha contra el racismo y un defensor de la diversidad JUSTIN TALLIS - AFP

Es tiempo de actuar, se defendió Hamilton, tras la difusión de una entrevista de noviembre del año pasado en la que Piquet -su hija Kelly es novia de Verstappen-, empleó la palabra neguinho [negrito], al describir el accidente que el británico y MadMax protagonizaron en Silverstone en 2021. “Durante mucho tiempo recibí discriminación racista y conviví con las voces arcaicas. No es nuevo para mí, pero sí puede serlo para la comunidad en general. No sé realmente el motivo por el que damos protagonismo a estas voces: no hablan en nombre de la Fórmula 1. No son palabras representativas de cómo somos como deporte y de los planes futuros que tenemos (…). No deberíamos proyectar ni promover la discriminación ni dar lugar a las declaraciones que dividen a la gente”, apuntó Hamilton en la rueda de pilotos, en Silverstone.

El séptuple campeón del mundo, además de dirigir el mensaje a Piquet, incluye en la lista a Bernie Ecclestone y a Jackie Stewart, quienes desde hace un tiempo incitan a su retiro de la F.1. El ex jefe del Gran Circo -crítico con la conducción actual- volvió a apoyar al presidente ruso Vladimir Putin, un cobijo que también ofreció cuando la categoría decidió cancelar el Gran Premio de Rusia de 2022, tras la invasión militar a Ucrania. “¿Cómo puede alguien juzgar lo que está sucediendo hoy? Quizás hay personas que piensen que Rusia hizo lo correcto”, la defensa del ex boss de la F.1 para con el mandatario, del que dijo que es el dirigente que necesita Europa: “Todavía recibiría una bala por él. Es una persona de primera clase y lo que está haciendo es lo que él cree que es lo mejor para Rusia”, comentó en la cadena británica ITV, donde también excusó a Piquet del lenguaje racista.

Siempre polémico, Bernie Ecclestone exculpó a Nelson Piquet por el lenguaje racista que empleó el ex tricampeón contra Lewis Hamilton y también apuntaló las actuaciones del presidente ruso Vladimir Putin

Abanderado de la lucha contra el segregacionismo, promotor del movimiento Black Lives Matter, Hamilton utilizó la pantalla de las últimas jornadas para comunicar que la Fundación Ignite, de la que es cofundador junto con Mercedes, lanzó las primeras subvenciones a 8000 niñas del Reino Unido, con la meta de aumentar la participación de las mujeres en el automovilismo. Una financiación para programas de mujeres de grupos étnicos minoritarios y de bajos recursos, aunque también realizarán aportes para estudiantes afroamericanos de la carrera de ingeniería.

El monto destinado rondará el millón de euros: la mitad para ampliar el programa Girls in Track, lanzado por Motorsport UK en 2016, y el resto para que diez estudiantes cursen la maestría en la Royal Academy de Ingeniería entre 2023 y 2025. También existe un proyecto de base para la inclusión y la diversidad, con un fondo de casi seis millones de euros.

Las disculpas públicas de Nelson Piquet no alcanzaron para evitar las sanciones: el British Racing Drivers Club lo suspendió como miembro honorífico y la Fórmula 1 vetaría su ingreso al paddock Charles Coates - Getty Images Europe

Las disculpas públicas que ensayó Piquet tras el revuelo que generó su comentario no alcanzaron para evitar las sanciones. El British Racing Drivers Club (BRDC) lo suspendió como miembro honorífico y aludió como argumento la política de tolerancia cero con el racismo. “Es inaceptable y representa una conducta que es totalmente inapropiada para un miembro del BRDC, a pesar de su posterior disculpa (…). Su membresía fue suspendida con efecto inmediato y siguiendo el debido proceso, se prevé que la Junta la rescinda en una reunión que se llevará a cabo después del período de notificación requerido, de siete días”, concluye el comunicado. Pero los accesos al paddock de la F.1 también se anularían para el brasileño, según adelantó la revista británica Autosport. La FIA, que condenó el comentario, al igual que Liberty Media, no informó acerca de una sanción de ese calibre.

Vips, con butaca en la Fórmula 2

La finalización del contrato con Red Bull Racing, del que era piloto de reserva y test, el castigo que recibió Jüri Vips, tras pronunciar las palabras “jodido negro”, mientras jugaba al Warzone, un videojuego de la serie Call of Duty, que se transmitió por la plataforma Twitch. El estonio, que desde 2018 era parte de la Academia de la escudería de Milton Keynes, tendrá en la Fórmula 2 un espacio para arrepentirse del error y revertir la imagen pública. El equipo Heitech Grand Prix lo confirmó para el resto del año, y el fin de semana estará en Silverstone, donde en 2021 marcó un podio. El jefe Olivier Oakes, mediante una nota, expuso las razones para continuar el vínculo.

El piloto estonio Jüri Vips, cesanteado por empleó de lenguaje racista por Red Bull Racing, fue confirmado para el resto de la temporada por el equipo Heitech Grand Prix de la Fórmula 2 Red Bull Racing

“Es una oportunidad para demostrar, a través de sus acciones, la clase de persona que es. Dejé en claro que pienso que el lenguaje utilizado es totalmente inaceptable, pero decidí darle la oportunidad de redimirse. Hitech GP es una fuerza de trabajo inclusiva y nunca toleró el racismo o el comportamiento ofensivo en ninguna de sus formas. Pero si vivimos en una sociedad donde nadie puede cometer un error, y después de disculparse por eso, no tiene la oportunidad de aprender de él y redimirse, ¿qué dice eso sobre la sociedad”, reza el comunicado, en donde revela que “terminar el contrato con Red Bull como resultado de sus acciones es una dura experiencia para él, un merecido y severo castigo. Al permitirle correr en Hitech GP le estamos dando a Jüri la herramienta para enseñar un sincero arrepentimiento para el futuro”.

El equipo británico entiende que la decisión no tendrá un acuerdo unánime en la sociedad y se enfrenta con el pensamiento de la F.2, que esperaba la expulsión del piloto. “Es sorprendente y no es la que nosotros hubiéramos tomado. Supervisaremos la situación minuciosamente para asegurarnos que ese comportamiento se corrija”, apuntó la categoría en la que Vips, el primer piloto en ganas dos veces en el mismo fin de semana en Bakú, marcha en el séptimo puesto del campeonato.