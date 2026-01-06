Rally Dakar: Augusto Sanz, el ex bombero voluntario que llegó a ganar una etapa como navegante

AL-ULA, Arabia Saudita.– El bombero voluntario que corre en el Rally Dakar existe y, además, gana etapas. Augusto Sanz es navegante de la neerlandesa Puck Klaassen en la clase Challenger, y en la etapa 3 de la mítica competencia lograron un recorrido impecable entre cañadones colorados, sin pinchazos, cuando hasta los más experimentados debieron parar para cambiar neumáticos destrozados por piedras.

La alegría argentina llegó con este tripulante de 30 años, que mientras estuvo radicado en Parada Robles sirvió en la estación de bomberos de Exaltación de la Cruz. Ahora, siendo uno de los navegantes de rally-raid más experimentados, se lanza a buscar un podio en el Dakar con el entusiasmo de haber ganado en un rulo de 421 kilómetros cronometrados que se largó en Al-Ula y regresó al mismo campamento por la tarde.

Klaasen y Sanz triunfaron en los 421 kilómetros cronometrados de la etapa que empezó y concluyó en el desierto de Al-Ula, Arabia Saudita. A.S.O./A.Vincent/DPPI

“La clave fue la prolijidad en el manejo”, dijo el navegante bonaerense, que se recupera después de tener inconvenientes hace dos días. El inicio del raid fue complejo para Klaassen y Sanz, con una puesta a punto equivocada que terminó en un ritmo lento en el primer día. Pero en la segunda jornada hallaron lo que necesitaban, pasaron a muchos autos y terminaron en el podio de la división. Eso fue un adelanto de lo que harían en el tercer intento, cuando lograron la victoria: “Las etapas están poniéndose duras, demandantes para los autos. Vamos a seguir buscando el equilibrio entre cuidar el auto y no dejar de apretar”, señaló el argentino para LA NACION.

Antes de lanzarse por completo a las carreras, Augusto viajó mucho por el Litoral. A veces, instalando paneles solares que daban energía a casas de campo. En ocasiones, se encargaba de dejar funcionando bombas de agua para mantener los tanques australianos de almacenamiento. Y también dedicaba tiempo a la vocación de servicio a la comunidad, algo que sostuvo durante ocho años: “De mis tiempos como bombero voluntario quedaron muy buenos recuerdos y aprendizajes. Hice el curso de ingreso y rendí, hice guardias activas y pasivas. Trabajé en el cuartel, una o dos veces por semana había que hacer capacitaciones y trabajé en muchos incendios en los campos en nuestra zona y en accidentes en la ruta 8”, relató. Ahora está instalado en la Patagonia, donde otro paisaje lo acompaña. Pero cuando pase el tiempo, también de su período en el Dakar podrá tener gratos recuerdos, gracias a las medallas que ha ganado.

Augusto llegó a Puck vía Marcelo Carballar, que es como un tío para él; con la neerlandesa forma su dupla más exitosa por el momento.

Un amigo que prácticamente es parte de la familia le llevó la propuesta inusual. Augusto es un motociclista aficionado a la aventura, como su padre, por lo que tiene un umbral de miedo mucho más elevado que el promedio de la población y no dudó de avanzar con la idea de ser navegante en carreras como el Dakar. “La conexión conexión con Puck Klaassen se hizo gracias a Marcelo Carballar, que es como un tío para mí”, recordó Augusto mientras esperaba su turno para ser condecorado por el triunfo en Al-Ula. Al día de hoy su palmarés cuenta las participaciones en los Dakar de 2023 y 2024 con el portugués Ricardo Porem, algunas carreras con el qatarí Ahmed Al-Kuwari y, durante el año, con Juan Ignacio Del Río en el campeonato chileno de la especialidad.

"Puck es muy rápida y prolija. Con ella voy muy seguro dentro del auto”, halagó Augusto a su compañera de tripulación, que tiene apenas 23 años. A.S.O./A.Vincent/DPPI

Klaassen, la chica de 23 años que nació en Países Bajos pero está radicada en Sudáfrica, es la persona con quien Augusto logró los mayores éxitos. “Puck es muy rápida y prolija. Con ella voy muy seguro dentro del auto”, comentó el argentino, que trata de enseñarle algunas palabras en español, además de compartir mates en sus viajes. Ella hizo una escuela deportiva de motocross, dedicó tiempo a la equitación y adora andar en bicicleta y hacer senderismo con amigos.

Este año el binomio es parte de un proceso de expansión. Luego de que algunos accionistas que se sumaron al directorio de KTM, en los últimos tiempos la marca austríaca decidió apostar por los vehículos livianos de esparcimiento. Y sus X-Bow son prototipos que corren con el know how del equipo deportivo G-Rally Team, en el que Puck y Augusto son estrellas. “El proyecto es increíble, así como ser parte de todo el programa de desarrollo”, remarcó la dama del volante para LA NACION. “Esto incluye el desarrollo de los neumáticos, la suspensión y todo en el auto. KTM es uno de los fabricantes más importantes y estar debajo de este paraguas es emocionante para mí, un buen plan para crecer que me pone realmente feliz”, explicó ella, contagiando su entusiasmo con cada palabra.

Este resultado extiende la racha victoriosa de argentinos en la categoría, luego de que David Zille y Sebastián Cesana ganaran la etapa 1 y el mendocino Bruno Jacomy se impusiera en la 2 como navegante del chileno Lucas del Río. Sumando los tres días de acción, en la clasificación general lidera el saudita Yasir Seaidán delante de los ganadores de Puck y Augusto, segundos a 2 minutos y 53 segundos; en el tercer lugar están Del Río y Jacomy, a 3m50s. Zille cayó al quinto puesto por el ascenso del español Pau Navarro al cuarto, y los campeones mundiales, Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini, están en sexto lugar a 16 minutos del líder. La división mayor de los coches tiene a los Ford Raptor al frente, con el estadounidense Mitch Guthrie al frente, delante del checo Martin Prokop, el sueco Mattias Ekstrom y los españoles Carlos Sainz y Nani Roma, del primero al quinto de la competencia.

El estadounidense Mitch Guthrie y su copiloto, Kellon Walsh, son los líderes de la carrera en la división mayor de los autos. Thibault Camus� - AP�

En motos se recuperó Luciano Benavides, que pasó de “llegar de milagro” el día anterior a despachar su mejor tarea hasta el momento. Protagonista de tres caídas en el día, el salteño se libró de las tensiones de la víspera, cuando la rotura del neumático trasero de su KTM lo obligó a bajar el ritmo y perder más de siete minutos. El argentino dio vuelta la página y resolvió con dientes apretados para volver al juego, con la quinta posición en la general, a 11 minutos de su compañero Daniel Sanders, el puntero.

Una síntesis de la etapa 3

Lo que vendrá este miércoles es una clásica “etapa maratón”, en la que no habrá ninguna asistencia ni comodidad para los pilotos, que pasarán una noche en el desierto, en pequeñas carpas y con raciones militares para comer.