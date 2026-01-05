Rally Dakar: el primer festejo argentino, el ganador más joven en la historia de las motos y el resiliente

Con la carrera más exigente del planeta recorriendo la Etapa 1, los argentinos fueron protagonistas. El Rally Dakar es la competencia del deporte motor con la que se inicia el año, y el especial cronometrado de 305 kilómetros, una ruta marcada por las piedras, consagró a David Zille y a Sebastián Cesana ganadores en la categoría Challenger.

Una jornada que englobó en el éxito del joven español Edgard Canet (KTM) un dato histórico: se convirtió en el piloto de motos de menor edad -20 años- en imponerse en un tramo. En el festejo del binomio Guillaume de Mévius y Mathieu Baumel estuvo la recompensa para los que no se rinden: el navegante francés sufrió en 2025 la amputación de la pierna derecha, tras un accidente cuando realizaba una asistencia camino al Rally de Montecarlo Histórico.

The glamour of elite Rally-Raid competition with David Zille and Sebastian Cesana 😏 🛠 #Dakar2025 pic.twitter.com/pJm8ksI8Sk — DAKAR RALLY (@dakar) January 4, 2025

La categoría Challenger, la de los prototipos areneros, es una divisional que a los argentinos le sienta bien. Los cordobeses Nicolás Cavigliasso y su esposa Valentina Pertegarini hicieron historia al ganar la carrera en 2025, mientras que Zille y Cesana empezaron a marcar el camino en el nuevo año. Para el piloto pampeano, el éxito parcial es una gratificación después de lo que ocurrió el año pasado: “El Dakar 2025 fue muy duro para nosotros. Tuvimos muchos problemas técnicos y de asistencia, y eso hizo que desde el primer día tuviéramos una posición desfavorable. Pero aun así para nosotros fue una gran experiencia, porque el Dakar siempre enseña muchísimo”, comentó el pampeano, que abandonó en la 11ma. Etapa en 2025 y ahora desarrolla la quinta experiencia en la carrera.

“Encontramos un buen ritmo, contundente, pero eso no dice nada. La carrera recién empieza y es muy difícil y larga. No romper gomas, ser prolijos todo el tiempo, cuidar el auto... ese es el secreto”, relató a los medios en el parque cerrado de Yanbu, que fue el lugar de partida y de llegada, porque la competencia resultó un rulo. El martes, la caravana caminará desde Yanbu hasta Alula, 504 kilómetros, de los cuales 400km son los cronometrados.

🔥 David Zille & Sebastian Cesana lead the Dakar in the Challenger category, charging towards Stage 1 victory.#Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/3hdUdEey77 — DAKAR RALLY (@dakar) January 4, 2026

Después de la amarga experiencia, debido a los obstáculos que derivaron en la deserción en 2025, Zille no se rindió. Con la ayuda de Federico Villagra, multicampeón de Rally Argentino, para la puesta a punto del auto, el triunfo en el Rally de Sudáfrica devolvió la confianza y elevó el espíritu; en la estadística, valió un ascenso para vestir el N°305 en el Taurus. No fue todo: ahora es parte del equipo BBR Motorsport, de larga trayectoria en el Rally Dakar.

Los autos tuvieron una particularidad en la Etapa 1: un pit stop. La detención se experimentó el año pasado y en 2026 volvió a la escena con la finalidad de no observar desde el comienzo roturas en los vehículos, que se traduce en retrasos y abandonos. Las paradas fueron de cuatro minutos y permitió a los competidores tener la opción de cambiar neumáticos. La dureza del terreno y los nuevos neumáticos BF Goodrich, que después del desarrollo son medidos en medio de la prueba, los motivos que empujaron a la organización a disponer que en el kilómetro 32 del tramo cronometrado las máquinas se detuvieran, hicieran o no el recambio de gomas, con lo que se evitaron especulaciones. La experiencia se repetirá el lunes y en la undécima etapa.

La resiliencia de Baumel

El ganador del Prólogo, el sueco Mattias Ekström (Ford Raptor) cayó al cuarto casillero en el clasificador en la categoría autos, donde el binomio De Mévius-Baumel festejó sobre el resto. El arribo a Yanbu del Mini que porta el N°222 seguramente resultó más emotivo que el que el dúo celebró en la victoria en la etapa en 2024 e incluso que la del podio final, con un segundo puesto. Nada auguraba que la fórmula fuera confirmada para 2026, después del grave accidente que le costó al copiloto francés la amputación de la pierna derecha, pero Baumel anticipó que no se bajaba de la experiencia en Arabia Saudita y tuvo su recompensa.

Mathieu Baumel, el francés al que le emputaron la pierna derecha en 2025 y en este calendario se anotó con un éxito en la Etapa 1 del Rally Dakar PATRICK HERTZOG - AFP

Ganador en cuatro oportunidades como navegante de Nasser Al-Attiyah, el 29 de enero de 2025 la vida de Baumel dio un giro: el galo se dirigía al Rally de Monte Carlo Histórico y en su deseo de brindarle asistencia a un auto fue atropellado por otro vehículo. Sufrió severas lesiones, en particular en las piernas, al extremo que la derecha debió ser amputada por debajo de la rodilla. Inmediatamente, manifestó que no se perdería la cita dakariana. Junto a De Mévius corrió en septiembre la Baja TT Sharish en Portugal, finalizando segundos; en la Baja de Yeda, a principios de diciembre pasado, culminaron octavos.

Guillaume de Mévius y Mathieu Baumel, ganadores con Mini de la Etapa 1 del Rally Dakar en la categoría autos GIUSEPPE CACACE - AFP

El reto es emocional, físico, deportivo... Un pinchazo es todo un desafío, porque salir del auto en un espacio de arena exige un enorme esfuerzo. “Hasta no es lo mismo si el pinchazo es del lado izquierdo o derecho”, señaló Baumel, acerca de cómo debe trabajar con las prótesis que lleva colocada. La misma no es la habitual: emplea una pieza especial para trabajar con mayor rapidez y de rodillas en el caso de una avería. También el habitáculo tiene un asiento a medida que fija de modo estable y cómodo la parte superior de la prótesis y el buzo fue modificado. “Sparco homologó algunas adaptaciones para que pueda cambiar la prótesis más rápido cada vez que tengo que bajar del auto”, resaltó el francés.

A monumental performance full of meaning by Mathieu Baumel and Guillaume de Mevius!

Give them a big shoutout in the comments! 🙌#Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/8q8tNkUqtZ — DAKAR RALLY (@dakar) January 4, 2026

De 49 años, la preparación consistió en sesiones diarios de entrenamientos con fisioterapeutas con los que reconstruyó fuerza, movilidad y concentración. “Una de mis mayores preocupaciones es la duración de la carrera. Corrimos una Baja de tres días, pero es muy poco contra los 15 de ahora. Es totalmente distinto. No es fácil, pero mi cabeza está lista y el resto seguirá”, asegura Baumel, que recibió la felicitación de los médicos que avalaron y motivaron su participación, aunque se sorprendieron con la rapidez que regresó a la actividad.

“Eso se lo debo al fabricante de la prótesis, porque tengo una solución flexible que me permite permanecer en el asiento sin dolor. Puedo separar la parte superior e inferior de la prótesis y decidir por mí qué es lo mejor para cada situación. No puedo cuantificar qué tan diferente y difícil será todo, pero no compito solo para estar: compito para luchar en la punta”, aseveró, quien ya dejó su marca.

Canet, el niño maravilla

Presentó credenciales con la victoria en el Prólogo y después de la sanción que recibiera Ross Branch volvió a colocar su sello. Los antecedentes del español Edgar Canet sustentaban que podía entreverarse con los pilotos consagrados, pero el joven, de 20 años, no deja de dar golpes. Con el éxito en la Etapa 1 se convirtió en el vencedor de menos edad en la historia de las motos en el Rally Dakar.

El catalán Edgar Canet y un inicio perfecto en el Rally Dakar 2026: ganó el Prólogo en la pista y la Etapa 1, tras la sanción a Ross Branch GIUSEPPE CACACE - AFP

Festejó en el tramo que se considera un trámite y ahora en el camino duro, donde la velocidad y la navegación no dan respiro. No fue el más rápido en la pista, pero la penalización de seis minutos por exceso de velocidad que recibió el botsuano Branch provocó que el éxito recayera en el catalán. El joven piloto de KTM inició el periplo como él lo proyectó, con una estrategia de posicionarse entre los primeros del clasificador general y luego pulsear y ver hasta dónde da el aliento.

Vencedor en 2025 en Rally 2, repitió el podio del Prólogo, aunque logró aumentar la ventaja sobre los perseguidores: de su compañero de estructura en Red Bull KTM Factory Racing, Daniel Sanders, lo separan 1m02s; 1m32s, el tiempo que lo aleja de Ricky Brabec, de Monster Energy Honda HRC. Ni más ni menos, los dos últimos vencedores del Rally Dakar.

🏜️ Edgar Canet and Michael Docherty riding side by side through dunes and sand.#DakarInSaudi #Dakar2026 pic.twitter.com/oNf6tutsJD — DAKAR RALLY (@dakar) January 4, 2026

“Me va muy bien este tipo de pistas. Una etapa muy rápida, con diferentes terrenos: zonas veloces, otras lentas con rocas... Diez kilómetros de piedras sin ver un grano de arena, había que tener mucho cuidado porque se podía no solo romper el neumático, sino también la llanta”, relató Canet, que abrirá camino en la Etapa 2. A 3m47s del joven maravilla marcha Luciano Benavides, del equipo oficial KTM, que se posicionó quinto en el clasificador general. Un inicio sólido del salteño, con buenas sensaciones en una carrera que recién ofrece los primeros compases.