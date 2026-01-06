Rally Dakar: la supremacía de Toyota para copar los cinco primeros lugares, y el susto de Benavides para completar la Etapa 2

Una posición dominante, una señal de la fortaleza de una marca que se impuso en tres de las últimas cuatro aventuras del Rally Dakar. La estructura que monta Toyota, entre el equipo oficial, Toyota Gazoo Racing, y alineaciones como Overdrive Racing, Gazoo Racing SA, Energylandia Rally Team..., enseñó en la Etapa 2 de la carrera más exigente del planeta todo el poderío y el potencial para cubrirse nuevamente de gloria.

El piloto estadounidense Seth Quintero lideró en el recorrido que la caravana realizó entre Yanbu y Al Ula, un trayecto de 400 kilómetros cronometrados y 104 de enlace, y la factoría japonesa dibujó un 1-5 para el recuerdo. Sin embargo, las posiciones generales las encabeza Nasser Al-Attiyah, el príncipe qatarí que es el comandante de Dacia: apenas siete segundos lo separan de Quintero.

De 23 años, Seth Quintero cumple su sexta experiencia en el Rally Dakar; en 2021 debutó en la categoría Challenger con seis triunfos parciales y al año siguiente anotó el récord de 12 victorias GIUSEPPE CACACE - AFP

Un tiempo de 3h57m16s necesitó Quintero para ganar por primera vez un parcial en la categoría autos. De 23 años, es la sexta experiencia y la tercera en la división. Una de las múltiples piezas que recibe el apoyo de Red Bull, debutó en 2021 apenas estrenó la mayoría de edad y venció en seis etapas en la clase Challenger. El estreno fue auspicioso, pero tenía hilo para sorprender al año siguiente con un récord: se alzó con 12 etapas. Un encadenamiento que sin embargo no le alcanzó para recibir el Touareg, porque los problemas lo relegaron al 16to puesto. La mejor performance la descubrió en 2023, cuando con apenas un éxito parcial terminó segundo en la categoría Challenger.

Nasser Al Attiyah, el príncipe qatarí que lidera la clasificación general en la categoría autos con Dacia GIUSEPPE CACACE - AFP

Desde 2024 es piloto de Toyota Gazoo Racing y el estreno de copiloto en 2026 –Dennis Zenz dio paso al estadounidense Andrew Short- comenzó con una alegría apenas disputado el Prólogo y dos etapas del Rally Dakar. La factoría nipona defiende el Touareg que levantó el año pasado el piloto local Yazeed Al Rajhi (Overdrive Racing), pero también los cuatro títulos consecutivos que ganó en el Mundial de Rally Raid.

El resumen de la Etapa 2

Las diferencias en la etapa fueron mínimas, al igual que la ventaja que Al Attiyah logró en el clasificador general. Quintero terminó fuera del top ten el día anterior, y el lunes doblegó por 1m42s a Henk Lategan; el podio de la jornada lo completó Al Rajhi, que se redimió de un muy mal inicio, con errores de navegación y penalizaciones. El quinteto de Toyota lo completaron Tobi Price y Joao Ferreira.

Triunfo chileno, con navegante argentino

La categoría Challenger sigue ofreciendo a representantes argentinos en la cima de cada etapa: David Zille, junto con Sebastián Cesana, ganaron en la primera salida a pista, mientras que el segundo turno fue propiedad del chileno Lucas del Río, que con el mendocino Bruno Jacomy en la navegación festejaron al arribar a Al Ula. “No puedo más de la felicidad. Estoy que no lo creo todavía. Hicimos una etapa increíble, se nos dio todo. El Rally Dakar te da esto: un día te sale todo y otro día no te sale nada. Tuvimos un día espectacular", explicó el mendocino.

الفائز في المرحلة الثانية

لفئة تشالنجر



لوكاس ديل ريو🥇

برونو جاكومي 🥇#داكار_السعودية



Winner of Stage 02

Challenger Category

Lucas Del Rio 🥇

Bruno Jacomy 🥇#DakarInSaudi pic.twitter.com/rSxeL66cif — Dakar Saudi Arabia | داكار في السعودية 🇸🇦 (@dakarinsaudi) January 5, 2026

Una penalización de 10 segundos no impidió ser los mejores en los relojes para triunfar con un tiempo de 4h26m49s y saltar al tercer casillero del clasificador general. Ahí, Zille-Cesana se mantienen en la cima, tras arribar en el cuarto puesto. Los campeones del mundo Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini arribaron décimos, a 18m40s de diferencia, retrocediendo tres lugares en el clasificador general, donde ahora se ubican sextos. La representación argentina también tuvo a Pablo Copetti en el 15° escalón y al debutante Kevin Benavides -ganó dos veces el Rally Dakar en motos-, 17° y cediendo terreno, respecto al tramo de pista de la jornada anterior.

KTM: el triunfo de Sanders y el susto de Benavides

Completó los tres casilleros KTM en el Rally Dakar 2026: el joven catalán Edgar Canet se impuso en el Prólogo y la Etapa 1, mientras que el nuevo vencedor resultó el australiano Daniel Sanders. El campeón vigente con el éxito parcial pasó a controlar el clasificador general.

Daniel Sanders is the Stage 2️⃣ winner 🥇 and new overall leader ⏱ #Dakar2026 #DakarInSaudi pic.twitter.com/AIYMU7gUQL — DAKAR RALLY (@dakar) January 5, 2026

El trayecto fue un duelo entre Sanders y Canet, que abrió pista, una tarea que ejecutó con consistencia hasta sufrir una caída leve, sin consecuencias, que posibilitó que el australiano le diera alcance. La diferencia entre ambos fue de 1m35s al terminar el día, mientras que en la general la brecha es menor: 30 segundos. Con el festejo, Sanders suma 10 victorias parciales y se presenta como el vigésimo piloto de la historia en llegar a los dos dígitos.

Detrás de los pilotos de KTM asoma Ricky Brabec, represente de Honda –la marca japonesa logró el primer éxito en la Rally 2, categoría que se creó en 2022; el portugués Martim Ventura, que debuta en el Rally Dakar, quien firmó el triunfo-, y el tercer puesto en el clasificador del día lo mantiene también en esa posición en la general.

El salteño Luciano Benavides padeció el primer susto, cuando un problema mecánico lo puso a tiro del abandono en los kilómetros finales del especial. El desprendimiento de la cubierta trasera de la KTM oficial fue la situación de crisis que tuvo que manejar el argentino. “Rompí el neumático en el refueling y, si no era inteligente, podía quedarme fuera de la carrera. En los últimos kilómetros el neumático empezó a pegarme en la pierna y pensé que no llegaba, así que las sensaciones terminan siendo buenas”, comentó con la satisfacción de cumplir con los 504 kilómetros de la etapa y sabiendo que el resultado pudo ser mucho peor. Séptimo en el segmento, en la general retrocedió un puesto y ahora marcha sexto, a 10m04s del puntero, Sanders.