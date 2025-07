Se multiplica el miedo de McLaren ante la posibilidad del salto de Max Verstappen de Red Bull a Mercedes

Las versiones acerca de la llegada de Max Verstappen a Mercedes se amplifican semana a semana en la Fórmula 1. El final del neerlandés con Red Bull parece casi inevitable para la temporada 2026 y en la escudería de Milton Keynes parecen hasta resignados a que se produzca el traspaso. Ante este escenario, el mapa de la máxima categoría quedaría completamente dado vueltas y supone una replanificación del resto de los equipos, en especial de McLaren, que según uno de los principales referentes, Zak Brown, está muy atento a este posible desembarco, tanto que hasta llegó a confesar que preferiría que no suceda.

Si bien en los últimos días algunos medios especializados aseguraron que Verstappen estaría pensando en continuar en el equipo austríaco con la llegada de Laurent Makies, el nuevo CEO de Red Bull, el resto de los equipos miran atentos a las gestiones que desde hace tiempo lleva adelante Toto Wolff, el CEO de Mercedes, para seducir al piloto neerlandés.

Zak Brown considera que no sería bueno para McLaren que Verstappen su suba a un monoplaza de Mercedes. (Photo by WILLIAM WEST / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE -- WILLIAM WEST - AFP

En ese contexto, en una charla con Sky Sports, habló con Zak Brown, CEO de McLaren, sobre la situación de Verstappen: “Nunca estás totalmente seguro de que no se vaya a dar el traspaso. Soy un creyente de que donde hay humo, hay fuego. Si todo el mundo estuviera comprometido con sus asientos el año que viene, nadie estaría hablando de estas cosas. El hecho de que todo el mundo esté considerando cambios, que nadie confirme lo contrario, me dice que definitivamente hay conversaciones en marcha”.

Brown espera que Verstappen se quede en Red Bull: “Dije hace un tiempo que no me sorprendería ver a Max en un Mercedes. No creo que esté descartado como algunos consideran. Lo cierto es que preferiría ver a Max en un Red Bull en este momento que en un Mercedes”.

Según F1-Insider, Red Bull está dispuesto a dejar salir a su piloto estrella, aunque pondría una única condición: que no se active alguna de las cláusulas de rendimiento que el neerlandés tiene en su contrato. El portal alemán, que tiene mucha llegada a Helmut Marko, el principal asesor del equipo de Milton Keynes, reveló que si Max Verstappen desea irse, no se opondrán, aunque tendrían que llegar a un acuerdo de compensación monetaria para finalizar el vínculo. No hay una cifra oficial, pero se estima que la cifra que debería pagar Mercedes rondaría los 100 millones de euros.

🗣️ Zak Brown: “Max in a Mercedes is pretty uncomfortable to think about because he’s awesome... I think i’d rather he stay where he is.” pic.twitter.com/kvrHWriz89 — Verstappen News (@verstappenews) July 20, 2025

“Si Red Bull permite que Verstappen se vaya sin problemas, es una señal de la buena relación que Oliver Mintzlaff y Helmut Marko tienen con el neerlandés”, escribieron en F1-Insider. Incluso, agregaron que no quieren otro escándalo como el que se desató con Horner y que “probablemente no tienen interés en largas batallas legales con un piloto que mantuvo a Red Bull en el centro de atención de la Fórmula 1 durante años”.

Además, la Gazzetta dello Sport publicó que la cúpula mayor de Mercedes ya autorizó los montos para cerrar un vínculo con el neerlandés para la temporada 2026, que podría activar una cláusula de rendimiento en Red Bull si quedan por debajo del cuarto lugar en el campeonato, antes del receso por las vacaciones. El medio italiano asegura que Ola Kallenius, director ejecutivo de Mercedes, fue otro de los hombres importantes que avaló la contratación de Verstappen y que ahora sólo esperan a que rompa su contrato con Red Bull, que tiene vigencia hasta finales de 2028.

Sea como fuere, que Verstappen se pueda a ir a Mercedes, al parece, ya no se trata de una quimera, por eso Zak Brown, en una charla con ESPN, fue completamente sincero respecto del posible paso del neerlandés a Mercedes: “La verdad es que esa posibilidad da un poco de miedo. Creo que Mercedes está claramente en una dinámica ascendente, mientras que Red Bull, claramente, no pasa por un buen momento, y Max es un talento increíble. Así que la opción de ver a Verstappen en un Mercedes intimida. Sería un rival muy serio”.

La opinión de Brown sobre el despido de Horner

Asimismo Zak Brown aseguró que no le sorprendió el despido de Christian Horner como CEO de Red Bull Racing, porque el “drama” que se vive en la escudería austriaca “ha empeorado” en los últimos años. “Quizá me sorprenda el momento, pero no el resultado. Creo que ha habido mucho drama allí el último par de años y no parece que ese drama se haya calmado, tal vez ha empeorado”, declaró Brown al canal de televisión canadiense TSN.

El pasado 9 de julio Red Bull anunció el cese de Horner como jefe de equipo y CEO, después de dos décadas al frente de la estructura, un periodo en el que la escudería conquistó 14 campeonatos del mundo. Su marcha se produjo 17 meses después de que una empleada le acusara de “comportamiento inapropiado”, unas acusaciones que el ingeniero británico siempre negó, exonerado en dos ocasiones.

Christian Horner, director del equipo Oracle Red Bull Racing, y Zak Brown, director ejecutivo de McLaren, en una conferencia de prensa de directores de equipo Clive Rose - Getty Images Europe

Horner fue el director de equipo de F1 más joven cuando se hizo cargo del equipo en 2005, y es uno de los responsables de dos períodos de dominio en el deporte, con Sebastian Vettel y Max Verstappen, ganando en ambos casos cuatro títulos consecutivos de Pilotos. Brown cree que Horner podría volver al automovilismo en el futuro. “Dada su edad y su historia en el automovilismo, me sorprendería que no apareciera en algún lugar del automovilismo. Pero no conozco sus otros intereses, si quiere dirigir un equipo de fútbol o lo que sea. Así que ya veremos”, concluyó.