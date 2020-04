Sebastian Vettel parece estar volviendo a su nivel; en Suzuka obtuvo la pole position, en una sesión postergada por el tifón Hagibis. Fuente: Reuters - Crédito: Iseei Kato

En un momento en el que la crisis del nuevo coronavirus representa una enorme amenaza para las escuderías más pequeñas de la Fórmula 1, el piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari) llamó a los responsables de su categoría de automovilismo a "cuidar a los suyos".

El cuatro veces campeón mundial está confinado en su casa de Suiza y respondió a las preguntas de una conferencia de prensa virtual para analizar el momento de su deporte en una situación tan crítica, con la temporada 2020 paralizada, sin haber podido comenzar y sin seguridad de cuándo podrá arrancar.

"Es complicado. Por una parte está la salud del deporte y por la otra la de la gente que trabaja en el paddock y, sobre todo, de los aficionados. Hay varias opciones para retomar, con o sin público" , explicó Vettel a los periodistas.

"A nadie le gusta correr delante de tribunas vacías, pero habrá que ver si hacerlo a puerta cerrada permitiría hacerlo mucho antes. Las primeras carreras serán probablemente un poco diferentes, pero no mucho, espero, ya que queremos correr como de costumbre, delante de los aficionados", apuntó.

Las nueve primeras citas del calendario fueron canceladas (Australia, Mónaco) o aplazadas sin nueva fecha (Baréin, China, Vietnam, Holanda, España, Azerbaiyán, Canadá) y las pruebas siguientes, comenzando por el Gran Premio de Francia del 28 de junio, están amenazadas por la pandemia.

Para que el campeonato mundial sea considerado válido debe haber al menos ocho carreras, lo que podría obligar, según cómo evolucione la pandemia del nuevo coronavirus, a una última parte del año muy cargada de actividad para tratar de recuperar el tiempo perdido.

"Los pilotos somos un poco privilegiados. Por supuesto, las carreras pueden ser agotadoras, pero el límite debe ser para los trabajadores, tienen que descansar. Hay que ver también si es fácil reprogramar las carreras o si los circuitos están libres. Quedan muchas preguntas. Creo que el calendario estará más cargado, pero creo que no es realista pensar en diez fines de semana consecutivos (con Grandes Premios de F1)", estimó.

Crédito: David Davies/dpa

Renovación "en pausa"

Varios actores de la F1 han defendido la necesidad de reducir costos para proteger a las escuderías, especialmente a las más frágiles.

"Lo que queremos todos es que todo se iguale. Si esta situación lo permite sería un buen efecto secundario. Veremos cuando las decisiones se tomen y sean aplicadas. Pero claramente, algunas escuderías pequeñas están en peligro y, como en una familia, la Fórmula 1 debe cuidar a los suyos", subrayó.

Fuente: AFP - Crédito: LLUIS GENE

Sobre si contempla acordar con la escudería una reducción de su salario, jugó la carta de la discreción. "Hablamos de ello, pero sin saber cómo será la temporada... Pase lo que pase, mantendremos esta decisión entre nosotros, como yo siempre he hecho. No voy a utilizarlo para pulir mi imagen", aseveró.

¿Seguirá Vettel en Ferrari en 2021, como parece que ambas partes desean? "Al principio (de la crisis del COVID-19) la prioridad era gestionar la situación de la mejor de las maneras, así que las negociaciones se pusieron en pausa. Creo que vamos a avanzar, pero no tenemos unos plazos precisos".

Mientras está confinado en Suiza, Vettel no deja de entrenarse. "Este tiempo libre nos da la ocasión de trabajar nuestro físico, algo que no tenemos tiempo de hacer (...) En el plano mental, estar con tres niños en casa, ¡Eso da trabajo! Pero echo de menos ser piloto, por supuesto. Esa sensación no se puede reemplazar", explicó el alemán de 32 años.

AFP

Sebastian Vettel estrelló su Ferrari contra el muro en la primera sesión libre Fuente: Reuters - Crédito: AHMED JADALLAH