Fuente: AFP

PARIS (AFP).- La Fórmula 1 , que celebra en 2020 su 70° aniversario, sobrevivirá seguramente a la crisis del nuevo coronavirus, aunque la duda es cómo saldrá de ella. Algunas escuderías han alertado de la necesidad urgente de reducir los costos. Las crisis económicas no son algo nuevo para la categoría reina del automovilismo, que se encuentra actualmente detenida y sin haber podido empezar su temporada de 2020. La última fue relativamente reciente, la de 2008, y después fueron saliendo de la competición varios constructores (BMW, Honda, Toyota y Renault, que retornó ocho años después), lo que provocó debates sobre el futuro de este deporte.

La F.1 resistió, gracias a un esfuerzo en el control de gastos. Ese sería en principio el camino para superar el momento actual, según la agencia evaluadora Moody's y el banco JP Morgan, por mucho que la actual crisis sea a la vez sanitaria, económica y social. En 2008 y en las temporadas siguientes, los campeonatos se disputaron según lo previsto, con algunas 'bajas' (el Gran Premio de Francia no se disputó de 2009 a 2017 o la renuncia del circuito de Fuji para acoger el Gran Premio de Japón, después de 2008).

En 2020, las nueve primeras citas del calendario han sido canceladas (Australia, Mónaco) o aplazadas sin nueva fecha (Bahréin, China, Vietnam, Holanda, España, Azerbaiyán, Canadá) y las pruebas siguientes, comenzando por el Gran Premio de Francia, del 28 de junio, están amenazadas por la pandemia. En una entrevista concedida a Sky Sports, el 8 de abril pasado, el director deportivo de la Fórmula 1, Ross Brown, preveía con optimismo que la temporada pudiera arrancar en julio y en Europa, quizás "a puertas cerradas".

Lewis Hamilton, dominador de la Fórmula 1 en los últimos años Crédito: DPA

"Para un campeonato del mundo, son necesarias como mínimo ocho carreras. Ese mínimo podríamos alcanzarlo incluso si comenzamos en octubre. Es ahí donde se sitúa el punto crítico", explicó Brown. El estallido sería mayor si la F.1 no logra diseñar una temporada de al menos 15 carreras en 2020. Ese es el número que equilibra lo que pagan Sky Sports UK e Italia, Movistar, Canal Plus Francia, Fox Sports y aquellas cadenas que negociaron para transmitir los Grandes Premios, un acuerdo que si no se materializa le da derecho a solicitar el reembolso del pago.

Recursos suficientes

Para Moody's, que degradó las perspectivas de la F.1 de positivas a negativas el 2 de abril , esta competición tiene "suficiente liquidez y costes lo suficientemente flexibles para hacer frente a una temporada 2020 severamente reducida" o incluso a una "supresión total".

La escudería McLaren vive situaciones complicadas derivadas del coronavirus

Los acuerdos comerciales y de gobernanza que deben ser las bases de la categoría a partir de la próxima temporada están en plena negociación entre la Federación Internacional del Automóvil (FIA), los promotores de Formule One y las escuderías. Con dificultades económicas o sin ellas, Aston Martin se comprometió de nuevo el 1 de abril a su regreso a la parrilla el próximo año a través de la actual Racing Point, que cambiará de nombre para adoptar el del constructor preferido del agente James Bond.

"Puedo ver hasta cuatro equipos desapareciendo si esto no se gestiona de la manera correcta", se alarmaba en declaraciones a la BBC el pasado 5 de abril Zak Brown, patrón de McLaren, la primera escudería en aprobar medidas de paro parcial y de reducción de salarios de dirigentes y pilotos.

Temores por los pequeños

Los mayores temores están en los habituales equipos pequeños del 'paddock', como Williams, con apuros financieros desde hace años y que alertó de su debilitada economía en los ensayos de pretemporada, en Montmeló, o incluso Haas, que recortó sueldos a los pilotos Romain Grosjean y Kavin Magnussen y aplicó el ERTE (Expediente de Regulación Temporal del Empleo) a los trabajadores. La ausencia de actividad podría empujar a Alpha Tauri o a Alfa Romeo, que son subsidiarios de Red Bull Racing y de Ferrari, respectivamente, a desandar el mismo y crítico camino. Para ahorrar, la Fórmula 1 ha anticipado su tradicional receso de mitad de temporada y ha aprobado que el nuevo reglamento técnico, que debía entrar en vigor en 2021, se aplace hasta 2022.

El techo presupuestario es otro caballo de batalla.Hay propuestas para bajarlo de 175 a 100 millones de dólares (de 160 a 90 millones de euros). Hay negociaciones en curso al respecto y el techo "va a ser rebajado" sin definir hasta dónde, afirmó el 9 de abril a la AFP el presidente de la FIA, Jean Todt. "La competición automovilística, comenzando por la F.1, cuesta demasiado", estima Todt. "Hemos tomado ya medidas en ese sentido, pero la pandemia nos hace más difícil asumir esos costos. Hay riesgo de perder equipos, constructores", avisa.