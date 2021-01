A Leonel Pernía le explotó un neumático cuando faltaban siete vueltas para el final y Matías Rossi se encaminó cómodo a un nuevo triunfo en el Super TC2000

Un neumático del Fluence del Renault Sport de Leonel Pernía explotó a siete vueltas del final. La decepción del tandilense facilitó el asalto de Matías Rossi (Corolla del Toyota Gazoo Racing) a la punta, algo que ya venía buscando con intensidad, lo encaminó al triunfo en la octava fecha en Paraná y lo consolidó en la búsqueda del título del Super TC2000.

El piloto de Del Viso, que había largado desde el 12o lugar, sumó su quinto triunfo en este circuito, también lleva cinco victorias en esta temporada y acumula 39 victorias en el historial. Y si lo acompañan los resultados, en la próxima fecha podría consagararse campeón.

Pernía, que había ganado la carrera clasificatoria de ayer y traía el envión de los dos triunfos de Río Cuarto hace una semana, comienza a observar que sus chances por pelear por el título están casi perdidas.

El segundo lugar fue para Manu Urcera, con un Chevrolet Cruze, y el podio lo completó Agustín Canapino, también con Cruze, tras una fabulosa remontada luego de largar desde el último lugar, ya que ayer fue excluido por una cuestión técnica de su auto (posicionamiento del alerón).

"No me alcanzaron las vueltas para pelear más arriba. Pero llegar al podio después de largar último es algo que no me esperaba", dijo Canapino en TyC Sports.

