Un podio particular, una imagen extraña para los fanáticos del automovilismo argentino. Los pilotos distanciados, con tapabocas, sin brindarle calurosas felicitaciones al ganador, que tampoco disfrutó del tradicional baño de champagne. Un festejo simple, sencillo y ordenado, sin otras personas que aquellos que terminaron en los tres primeros lugares del clasificador; sin intrusos que pretenden ganarse dos segundos de fama en la televisión o aparecer en las fotos y también sin público, que con banderas, bengalas y bombos le ofrece colorido y ruido a esa ceremonia de premiación. Entre los trofeos y la emoción que envolvió a Nicolás Trosset (Dodge), que logró su primer éxito en el Turismo Carretera, el agradecimiento, mediante la exhibición de una pancarta, al personal de la salud que batalla frente a la pandemia mundial de Covid-19. Porque el coronavirus modificó las costumbres, pero también el escenario y la esencia del deporte; el automovilismo es la primera disciplina que retomó la rutina en el país y Trosset, en el autódromo de San Nicolás, estrenó la nueva era, que no se rige por reglamentos novedosos y modificaciones técnicas si no de protocolos sanitarios y de seguridad, esa guía que deben cumplimentar pilotos, mecánicos, ingenieros, motoristas, banderilleros, personal de la organización.

El TC recuperó su agenda, pero también el automovilismo: el próximo fin de semana será el turno del Súper TC2000 en el autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires. En medio de la crisis, además de la sanitaria asoma la que sufre la economía, logró presentar 43 autos en el circuito bonaerense -también lo hicieron 27 de TC Pista, la categoría telonera- y desanduvo la primera jornada de una fecha doble, ya que este domingo se desarrollará la segunda función en San Nicolás, la que equivaldrá a la cuarta fecha de un campeonato que finalmente tendrá 11 carreras, las tres últimas por la Copa de Oro, el mini torneo que consagrará al monarca de la categoría. El programa de siempre, con series clasificatorias y una final, pero acotado en tiempo: 4 vueltas para las mangas -dos menos que en los tiempos de normalidad- y 20 giros la competencia definitiva, lo que se traduce a un recorte de cinco. Pequeñas modificaciones que posibilitan reducir costos.

Las rarezas o la nueva normalidad se apreciaron en la calle de boxes. Esa pasarela por donde caminan el cafetero, las promotoras, los hinchas que desembolsan miles de pesos para estar cerca de los autos y los pilotos, los trabajadores de prensa, estuvo vacía. Cuatro mecánicos por auto, los preparadores de motor siguiendo los detalles desde alguna casilla o de pie en la parte trasera del garaje, los únicos habitantes de esa zona que resultó más exclusiva que nunca. Todos bajo el régimen de los protocolos: barbijos para todos, ningún integrante de un equipo puede saltarse al box vecino y cada conjunto tiene un sendero para transitar desde el box a su casilla.

Trosset, de la Cuna de Campeones

Un dominador aplastante que se quedó vacío. Mariano Werner (Ford) marcó la pole, ganó la serie más veloz de las tres que se desarrollaron a partir del mediodía, largó desde el mejor lugar la competencia final, hizo una partida perfecta. pero una falla en el motor en la vuelta cinco derivó en abandono. La desazón del entrerriano -ganó en el debut de 2020, en Viedma, pero luego fue descalificado porque en la revisión técnica fue objetado el diámetro del centrador del carburador- resultó la felicidad de Trosset, que durante el receso debió buscar motorista, después de la sanción de tres años que le impusiera la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC a Claudio Garófalo.

Piloto que se alista bajo la estructura de Uranga Racing, el arrecifeño acordó con Horacio Soljan -titular de Maquin Parts, equipo con el que había logrado su mejor resultado en el TC, un 4to puesto en Paraná 2018- para ser el proveedor de los impulsores. El segundo puesto en la qualy para la carrera del sábado y un noveno lugar para la de hoy, dos resultados que conformaron a quien en la previa se entusiasmaba con el ingreso de Juan Martín Trucco al equipo y con la evolución que podía experimentar el auto. "Conoce muy bien a la marca y juntos podemos lograr objetivos", comentaba sobre el piloto de Tres Algarrobos, que desarmó su estructura para proyectar junto a Trosset un ciclo que se extendería a 2021; "El auto tiene buen potencial, me falta pulir algunas cosas para estar más adelante", analizaba Nikki.

Triunfó en su serie, la segunda, que resultó más rápida que la tercera -se impuso Valentín Aguirre (Dodge)- y así se aseguró por primera vez en 52 carreras largar desde la primera fila una carrera final. Lo hizo sabiendo que el auto de Werner era inabordable y no le ofreció resistencia en la partida. Pero cuando heredó el liderazgo, el ritmo de la Dodge resultó contundente al punto de impedirle a Aguirre ensayar un ataque.

La victoria tiene múltiples aristas para Trosset. "Esto es para mi vieja [Nancy Fontana, hermana de Norberto, falleció en 2016] y el Tati Angelini, que seguramente venían haciendo fuerza al lado mío", comentó, con emoción. El auto ganador fue el que corría Juan Marcos Angelini [murió en un accidente aéreo en 2018]: "El auto es de él, yo solo lo manejo", agregó, quien cumple su segundo ciclo en el TC, del que se ausentó por motivos económicos. "Ahora también se cayeron algunas publicidades y se me complicó, pero todo el esfuerzo valió la pena. Desde los 14 años sueño con correr en TC y ganar una carrera", relató, quien durante el receso obtuvo el torneo Virtual que organizó la ACTC.

Las felicitaciones de su tío Norberto Fontana; de Facundo Ardusso, fueron rivales también en la Fórmula Renault; el campeón Agustín Canapino. le dibujaron sonrisas e hicieron correr alguna lágrima al piloto que le dio la victoria 108 a Arrecifes y la 160 a Dodge. A los 28 años manejó el auto Nº 188 y festejó su primer triunfo en el TC, la categoría que volvió a las pistas después de... 188 días.