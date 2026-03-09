Turismo Carretera: Julián Santero ganó en Viedma, en la carrera más concurrida de los últimos 15 años

Julián Santero volvió a brillar en el Turismo Carretera (TC) con un fin de semana impecable en la segunda fecha del campeonato que se disputó en Viedma, en Río Negro. El piloto mendocino, campeón de la categoría en 2024, se quedó con la victoria al volante del BMW M4, marcando no solo su décimo triunfo en la máxima del automovilismo argentino, sino también el primero para la marca alemana en la historia de la categoría.

Santero había comenzado el año con un sabor amargo: se impuso en la primera fecha en El Calafate, pero fue excluido tras la revisión técnica por valores fuera del reglamento en la compresión de su motor.

La revancha llegó en Viedma de manera contundente: dominó la pole position, se impuso en su serie clasificatoria y conquistó la final de punta a punta, sumando además la vuelta más rápida.

Germán Santero, feliz con su victoria en Viedma

La final fue intensa y accidentada: participaron 58 autos, el número más alto de los últimos 15 años, lo que generó numerosos incidentes y hasta cuatro neutralizaciones a lo largo de las 25 vueltas pactadas. A pesar del caos en la pista, Santero mantuvo el control absoluto, resistiendo los embates de sus perseguidores en cada relanzamiento.

El piloto mendocino demostró no solo velocidad sino una gestión impecable del tráfico, un aspecto clave en carreras con tantos competidores y múltiples toques entre autos.

🏁 Julián Santero ganó la 2ª fecha del Turismo Carretera en Viedma con el BMW y se tomó revancha tras la exclusión sufrida en El Calafate. “Habíamos quedado muy amargados después de la exclusión en El Calafate… el automovilismo, a veces, es justo”. #TC #TurismoCarretera #Santero pic.twitter.com/z62u4gcRzl — Diego Zárate (@diegozarateof) March 8, 2026

El podio se completó con el uruguayo Mauricio Lambiris, que manejó un Ford Mustang con precisión y estrategia, y Elio Craparo, también con un Mustang, que aprovechó su rendimiento para subirse al tercer escalón.

Lambiris protagonizó la maniobra más destacada de la jornada: marchaba tercero por detrás de Craparo y, aprovechando la succión y un adelantamiento por afuera en la curva 10, logró superar a su rival en la vuelta 18, asegurando el segundo lugar final.

Para Craparo fue su primer podio de la temporada, después de haber quedado 24° en la primera fecha, y destacó que su motor llegó intacto a la meta “por casualidad”, tras un pequeño ingreso de pasto en una zona sensible del auto.

Detrás del podio, el cuarteto de avanzada lo completaron Luis Di Palma (Toyota Camry), cuarto, y Facundo Chapur (Torino), quinto, quien mostró una destacada recuperación tras largar 15°. Chapur se convirtió en uno de los protagonistas de la carrera, demostrando consistencia y estrategia en cada relanzamiento.

El top 10 cerró con Andrés Jakos (Toyota Camry), Ignacio Faín (Torino), Jonatan Castellano (Dodge Challenger), Nicolás Trosset (Ford Mustang) y Mauricio Candela (BMW). Entre los nombres destacados, vale mencionar la remontada de Trosset, cuyo vehículo había quedado destruido tras incendiarse en el transporte de la primera carrera, y en Viedma logró terminar 9°, gracias a la solidaridad del equipo y a la estructura proporcionada por la ACTC para reconstruir el auto.

Jonatan Castellano, líder del campeonato, no tuvo su mejor actuación: culminó octavo, pero mantiene la punta con 70 unidades tras dos fechas. Lambiris ascendió al segundo puesto con 64,5 puntos y Di Palma ocupa la tercera posición con 63,5. Entre los perjudicados volvió a aparecer Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), quien tras sufrir problemas en la serie y varios incidentes, abandonó nuevamente y quedó muy relegado en el certamen.

La victoria de Santero fue histórica en más de un sentido. Además de cortar la racha de 20 carreras sin triunfos desde septiembre de 2024, se convirtió en el tercer piloto en ganar con cuatro marcas distintas en la historia de la categoría (Ford, Dodge, Torino y ahora BMW), un logro que comparte con figuras legendarias como Carlos Pairetti y Luis Rubén Di Palma.

Santero ganó de punta a punta en Viedma (Foto: actc.org.ar)

Su triunfo representa, además, un reconocimiento al trabajo del equipo FISPA Corse, que realizó múltiples modificaciones en el BMW M4 para cumplir con los requerimientos y optimizar el rendimiento tras la exclusión de El Calafate.

Con esta carrera, Santero no solo reivindicó su imagen después de la controversia, sino que también dejó en claro que el BMW M4 es competitivo y que la lucha por el campeonato será abierta y emocionante.

La próxima fecha se disputará el 28 y 29 de marzo en el autódromo Parque Provincia de Neuquén, en Centenario, un escenario donde el TC promete más espectáculo.