Los pasos en falso del Turismo Carretera en El Calafate, una usina de suspicacias que alimenta la desconfianza

La incorporación de Mercedes y BMW como nuevos jugadores aumentó la expectativa en el inicio de la temporada 2026 de Turismo Carretera. Con las dos marcas fueron siete los modelos que presentó la categoría en la apertura del calendario en el circuito de El Calafate, aunque el final del episodio resultó una suma de desprolijidades que alimentaron la desconfianza y se ofrecen como una usina de suspicacias para el resto del curso. La exclusión de Julián Santero, usuario de la debutante BMW, y el deficiente cronometraje, un apuro que se presentó el sábado durante la prueba de clasificación y añadió un nuevo capítulo en la tercera serie clasificatoria del domingo, fueron los dos fallos que invitan a calificar el paso del TC por el circuito santacruceño como un bochorno.

En la pista, Santero se impuso en un espectáculo mediocre. El TC, la más popular categoría del automovilismo argentino y la más longeva del mundo, desde hace años dejo de resultar un atractivo por la calidad de sus presentaciones: las escasas emociones en la pista, donde los sobrepasos por las posiciones relevantes son pocos, y la elección de circuitos que no ayudan por sus dimensiones y dibujos a que los pilotos se atrevan a ensayar maniobras de superación, atentan contra las carreras. El mendocino, dentro de ese escenario de sopor, con su salto del cuarto al primer puesto en la carrera final asomó como una bocanada de aire fresco -además sus antecedentes en El Calafate eran de una victoria y dos cuartos puestos-, pero la ilusión se derrumbó con la exclusión por no superar la revisión técnica.

El estreno del modelo M4 de BMW en El Calafate: el valor de la relación de compresión del motor, la razón de la exclusión de Julián Santero ACTC

El modelo M4 de BMW es un engendro que apenas conserva rasgos de la trompa del auto original. Los coches de TC son estructuras tubulares y carcasas –medidas por plantillas que copian la forma longitudinal del auto para chequear detalles y la inclinación del parabrisas y la luneta trasera; otra controla el ancho y forma del coche- que responde a cada marca: Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Dodge Challenger, Torino –se realizó un restyling, ya que el auto se dejó de fabricar en 1981-, Toyota Camry y Mercedes, con la versión CLE53. Para los motores, las ofertas son tres: Ford –es el que alimenta a BMW-, Chevrolet y Cherokee, que impulsa a Dodge, Toyota, Torino y Mercedes.

El auto de Santero no cumplió con la relación de compresión reglamentaria del motor, que se establece en 10,5:1. La detección de la irregularidad transmitió transparencia y la aplicación de la sanción allanó el camino para la victoria de Nicolás Moscardini (Ford Mustang), debutante en el TC. Pero la secuencia se torció y ahí la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) falló y todos los buenos procedimientos quedaron envueltos en una nebulosa, en un gris que desencadena escepticismo.

Nicolás Moscardini (Ford Mustang) heredó la victoria en El Calafate: el piloto de Los Hornos, de 25 años, debutó en el Turismo Carretera con un triunfo ACTC

La categoría en múltiples oportunidades quedó bajo un manto de sospecha y por esa razón, en situaciones de anomalía, se necesita que los responsables ofrezcan explicaciones, exactitudes, en lugar de vaguedades. “Verificamos el artículo 37 del Reglamento Técnico, que es la relación de compresión, y estaba distinto a lo que dice la normativa y decidimos informar al comisario deportivo... Ahí se determina que la falta técnica es motivo de exclusión”, señaló antes los medios presentes el gerente técnico de la ACTC, Alejandro Iuliano.

El ingeniero detalló el procedimiento y no dejó dudas: medición, repetición y confirmación para comunicar al equipo BMW Motorsport la sanción. “Medimos dos cilindros y le dimos la posibilidad de enfriar [el motor], porque a veces la temperatura hace que varíe algún dígito en la máquina [de medición]: se enfrió, volvimos a medir y, lamentablemente, no dio”, aportó Iuliano.

En el inciso 2 del artículo 37 se detalla: “En caso de que dos cilindros ‘como máximo’ excedan hasta en 0.1 la relación de compresión permitida por el reglamento técnico se autoriza a medir los cuatro restantes y obtener el valor promedio de los seis cilindros medidos, si este es igual o menor al valor máximo permitido por el Reglamento Técnico se dará por válida dicha medición. En caso de tener más de dos cilindros excediendo el valor máximo permitido y aunque el promedio sea igual o menor al valor máximo permitido por el Reglamento Técnico se considera fuera de reglamento el motor verificado”.

Julián Santero y Mauricio Tucci, piloto del BMW Motorsport y responsable del Fispa Corse, respectivamente: la estructura aceptó la exclusión y revalidó la tarea del motorista Mauricio Candela ACTC

Las redes sociales, el espacio que eligió Mauricio Tucci, director de de Fispa Corse- para aceptar la decisión de excluir al BMW. “Los que trabajamos, los que hacemos, los que estamos al límite sabemos que a veces las cosas pueden salir mal. A laburar más que nunca para revertir este traspié. ¡Gracias a todos los que apoyan y empujan!”, escribió.

Luego, en diálogo con Carburando, se explayó: “Todos estamos al límite y por eso corremos riesgos de equivocarnos y pasarnos. Yo tengo plena confianza en Mauricio Candela, que es mi motorista hace tres años y medio. En la vorágine de terminar el auto, lo terminamos el sábado, no nos tomamos el laburo de todos los viernes de medir la compresión. Se nos pasó. Si no, hubiéramos corregido. Ahora a trabajar más que nunca, redoblar esfuerzos y la única manera de pasar este momento es ser competitivos en Viedma”.

Pero desde la ACTC como de parte del responsable de Fispa Corse evitaron referirse a la puntualización del valor de la medición. “No vamos a dar un valor porque no corresponde, pero no coincidía con el valor reglamentario”, manifestó Iuliano. “Yo estoy lejos de ‘esto no afectaba al rendimiento’, el reglamento es claro y nosotros no pasamos en la comprensión. Estamos bien excluidos. Si digo por cuanto nos excluyeron da a la especulación. No quiero entrar en las excusas: nosotros no cumplimos el reglamento, nos pasamos en la compresión y estamos excluidos. Es fácil”, acompañó Tucci.

El ocultamiento del valor es significativo para la transparencia. Un error puede ser un pequeño descuido por no ejecutar un control previo, como deslizó Tucci, pero también una preparación que está ampliamente fuera de rango. Las decisiones técnicas y las explicaciones detalladas favorecen a la categoría y destierran las suspicacias.

Tampoco resultó convincente el deslinde de responsabilidades en terceros que ya no trabajan para la ACTC como actores del fallo en el cronometraje, situación que derivó en la bandera roja en el primer grupo -.los de mejor ranking- en la prueba de clasificación cuando la tanda cumplía seis minutos de los ocho pactados. La actividad en la pista estuvo demorada durante más de media hora y la decisión de los comisarios deportivos Roberto Saibene y Gustavo Mancuso fue acortar a seis minutos el resto de las tandas.

“Según los ingenieros que están a cargo de la planificación, ingresaron al sistema con intención de cometer un daño. Se está trabajando para saber de dónde pudo venir, pero es un sabotaje”, relató Saibene en diálogo con Campeones, el sábado. Llamativamente, la falla también se produjo una semana atrás en la apertura del calendario de TC Mouras. Las divergencias con el anterior proveedor empujaron a la ACTC a contratar a una nueva empresa para 2026. Deportivamente, el inconveniente incomodó a los pilotos que participaron en el primer segmento.

“El reglamento es muy claro y dice que si el 80% de la tanda no estaba concluida no pueden darla por terminada, cosa que hicieron. Todo raro”, resaltó Gustavo Lema, responsable del Canning Motorsport, la estructura que atiende el auto del campeón defensor, Agustín Canapino. “No está bueno lo que pasó, pero ya está”, se resignó Marcos Landa, del Pradecon Racing. “Una cosa es cuando cerró el cronómetro y otra las vueltas que cerramos nosotros”, arremetió Mariano Werner, de Fadel Werner Competición.

Tampoco el cambio de señal para la televisación del TC conformó a los televidentes. Después de 14 temporadas, la TV Pública no continuó como pantalla y la ACTC acordó con Canal 9, del Grupo Octubre -Página 12, Argentina 12, AM750...-, que lidera Víctor Santa María, que además es secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificio de Renta y Horizontal (SUTERH). Las gráficas y la calidad de la imagen resultaron el blanco de la crítica: la información no brindaba la posición de los pilotos, los tiempos ni las vueltas cumplidas. La transmisión sigue a cargo de la productora ACTC Media TV, que ante el cambio de pantalla resaltó que se garantizaba la continuidad de la calidad técnica y la conformación del equipo periodístico.

El TC inició una nueva aventura, donde la polémica y las suspicacias superaron con amplitud al espectáculo. El 8 de marzo, en Viedma, la categoría desarrollará la segunda fecha del calendario. Una nueva prueba que tomará examen a la transparencia del departamento técnico, la capacidad del departamento deportivo y su nuevo proveedor y la calidad de la televisación.