Cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Japón de la Fórmula 1

El argentino largó 15° y llegó un puesto por detrás en una carrera donde la suerte no lo acompañó; su compañero Pierre Gasly fue séptimo en la prueba que ganó Kimi Antonelli
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Franco Colapinto (Alpine) se ubicó 16° en el Gran Premio de Japón que se realizó este domingo en la madrugada de la Argentina en el circuito de Suzuka y correspondió a la tercera fecha del calendario y, lejos de la pelea por sumar puntos, consiguió su peor ubicación en la temporada 2026 de la Fórmula 1.
El argentino largó 15°, ubicación que logró en la clasificación, y sobrepasó a Nico Hülkenberg (Audi). Enseguida, dejó atrás al brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) y se ilusionó con hacer una gran carrera con un auto que, a diferencia del año pasado, le responde y ejemplo de ello es que su compañero Pierre Gasly se ubicó séptimo.
En la vuelta número 18 el pilarense entró a los pits y regresó a la pista 2,9 segundos después en el 18° lugar. Aunque la detención para sustituir neumáticos fue con un tiempo acorde, no tuvo suerte porque al siguiente giro ingresó el Safety Car a raíz de un accidente de Oliver Bearman (Haas) y todos los vehículos que hasta entonces no habían entrado a boxes, lo hicieron sin perder tantas posiciones.
Colapinto no superó rivales en el relanzamiento de la carrera y se empantanó en el 16° puesto. Condujo gran parte de la carrera a menos de un segundo de Alexander Albon (Williams), pero nunca pudo superarlo y poco a poco se le fue la carrera que lideró Kimi Antonelli (Mercedes) seguido de Oscar Piastri (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari).
Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1
2024
Williams
- GP de Monza - 12°
- GP de Azerbaiyán - 8°
- GP de Singapur - 11°
- GP de Austin - 10°
- GP de México - 12°
- GP de Brasil - Abandonó
- GP de Las Vegas - 14°
- GP de Qatar - Abandonó
- GP de Abu Dhabi - Abandonó
2025
Alpine
- GP de Emilia-Romagna: 16°
- GP de Mónaco: 13°
- GP de España: 15°
- GP de Canadá: 13°
- GP de Austria: 15°
- GP de Gran Bretaña: Abandonó
- GP de Bélgica: 19°
- GP de Hungría: 18°
- GP de Países Bajos: 11°
- GP de Italia: 17°
- GP de Azerbaiyán: 19°
- GP de Singapur: 16°.
- GP de Austin: 17°.
- GP de México: 16°.
- GP de Brasil: 15°.
- GP de Las Vegas: 15°.
- GP de Qatar: 14°
- GP de Abu Dhabi: 20°
2026
Alpine
- GP de Australia: 14°
- GP de China: 10°
- GP de Japón: 16°
Colapinto, que por primera disputa un torneo vez desde el GP inaugural, volverá a competir en el Gran Circo en poco más de un mes a raíz de que las carreras en Bahréin y Arabia Saudita se suspendieron por el conflicto bélico en Medio Oriente. En ese contexto, la siguiente jornada será en Miami el fin de semana del domingo 3 de mayo.
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