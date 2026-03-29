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Cómo le fue a Franco Colapinto en el GP de Japón de la Fórmula 1

El argentino largó 15° y llegó un puesto por detrás en una carrera donde la suerte no lo acompañó; su compañero Pierre Gasly fue séptimo en la prueba que ganó Kimi Antonelli

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Alpine driver Franco Colapinto of Argentina during the Japanese Formula One Grand Prix at Suzuka in central Japan, Sunday, March 29, 2026. (AP Photo/Hiro Komae)
Alpine driver Franco Colapinto of Argentina during the Japanese Formula One Grand Prix at Suzuka in central Japan, Sunday, March 29, 2026. (AP Photo/Hiro Komae)Hiro Komae - AP

Franco Colapinto (Alpine) se ubicó 16° en el Gran Premio de Japón que se realizó este domingo en la madrugada de la Argentina en el circuito de Suzuka y correspondió a la tercera fecha del calendario y, lejos de la pelea por sumar puntos, consiguió su peor ubicación en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El argentino largó 15°, ubicación que logró en la clasificación, y sobrepasó a Nico Hülkenberg (Audi). Enseguida, dejó atrás al brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) y se ilusionó con hacer una gran carrera con un auto que, a diferencia del año pasado, le responde y ejemplo de ello es que su compañero Pierre Gasly se ubicó séptimo.

Franco Colapinto se ubicó 16° en el Gran Premio de Japón en Suzuka
Franco Colapinto se ubicó 16° en el Gran Premio de Japón en SuzukaTOSHIFUMI KITAMURA - AFP

En la vuelta número 18 el pilarense entró a los pits y regresó a la pista 2,9 segundos después en el 18° lugar. Aunque la detención para sustituir neumáticos fue con un tiempo acorde, no tuvo suerte porque al siguiente giro ingresó el Safety Car a raíz de un accidente de Oliver Bearman (Haas) y todos los vehículos que hasta entonces no habían entrado a boxes, lo hicieron sin perder tantas posiciones.

Colapinto no superó rivales en el relanzamiento de la carrera y se empantanó en el 16° puesto. Condujo gran parte de la carrera a menos de un segundo de Alexander Albon (Williams), pero nunca pudo superarlo y poco a poco se le fue la carrera que lideró Kimi Antonelli (Mercedes) seguido de Oscar Piastri (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari).

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

  • GP de Monza - 12°
  • GP de Azerbaiyán - 8°
  • GP de Singapur - 11°
  • GP de Austin - 10°
  • GP de México - 12°
  • GP de Brasil - Abandonó
  • GP de Las Vegas - 14°
  • GP de Qatar - Abandonó
  • GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

  • GP de Emilia-Romagna: 16°
  • GP de Mónaco: 13°
  • GP de España: 15°
  • GP de Canadá: 13°
  • GP de Austria: 15°
  • GP de Gran Bretaña: Abandonó
  • GP de Bélgica: 19°
  • GP de Hungría: 18°
  • GP de Países Bajos: 11°
  • GP de Italia: 17°
  • GP de Azerbaiyán: 19°
  • GP de Singapur: 16°.
  • GP de Austin: 17°.
  • GP de México: 16°.
  • GP de Brasil: 15°.
  • GP de Las Vegas: 15°.
  • GP de Qatar: 14°
  • GP de Abu Dhabi: 20°

2026

Alpine

  • GP de Australia: 14°
  • GP de China: 10°
  • GP de Japón: 16°
Franco Colapinto sumó un punto en sus primeras tres carreras de la temporada con Alpine
Franco Colapinto sumó un punto en sus primeras tres carreras de la temporada con AlpineNurPhoto - NurPhoto

Colapinto, que por primera disputa un torneo vez desde el GP inaugural, volverá a competir en el Gran Circo en poco más de un mes a raíz de que las carreras en Bahréin y Arabia Saudita se suspendieron por el conflicto bélico en Medio Oriente. En ese contexto, la siguiente jornada será en Miami el fin de semana del domingo 3 de mayo.

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