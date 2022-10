Un error le dio el título a Max Verstappen en la Fórmula 1: qué dicen las escuderías de la regla de la FIA

La coronación de Max Verstappen todavía resuena en la Fórmula 1. El bicampeonato del neerlandés tras la victoria en la carrera de Suzuka fue tan emocionante como confuso. Es que nadie tenía demasiado claro si realmente MadMax se había consagrado, ya que por reglamentación de la FIA algunos creían que no llegaba a obtener todos los puntos necesarios. Y en ese contexto es que las escuderías reconocen que hay un error en las reglas elaboradas tras el escandalo que se desató tras el Gran Premio de Bélgica de 2021. Incluso, el propio Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull, aceptó que no deberían haberle dado todos los puntos a Verstappen.

Desde Red Bull compartían la opinión generalizada de que las nuevas reglas de puntuación introducidas tras el Gran Premio de Bélgica 2021 significaban que Verstappen no recibiría la totalidad de los puntos por su victoria, ya que no se había disputado más de un 75 % de las vueltas. Sin embargo, con una interpretación estricta del Reglamento Deportivo de la F1, la FIA consideró que se tenían que repartir todos los puntos, ya que la carrera no se había suspendido y había terminado con bandera a cuadros en pista.

Christian Horner aceptó que fue una sorpresa muy agradable ver a Max Verstappen proclamarse campeón del mundo por segunda vez, cuando ya pensaban que tendrían que esperar hasta la prueba de Austin. Sin embargo, dejó en claro que debería revisarse esa norma de cara a 2023: “Creo que es un error que algo así no se haya incluido después de los problemas que tuvimos en Spa el año pasado. Evidentemente, no se ha limpiado el reglamento. Nos parecía que no se iban a repartir todos los puntos si no se completaba el 75% de la carrera”, dijo Horner en el portal web Motorsport.com.

Y agregó: “Pensamos que nos íbamos a quedar a un punto, pero al final el movimiento de Sergio [Pérez] con Charles [Leclerc] le ha dado el Mundial a Max. Pudieron ver la sorpresa en nuestras caras, pero qué sorpresa más maravillosa. Eso sí, estoy seguro de que revisarán esta norma de cara al futuro”.

Por otro lado, el jefe de equipo de Ferrari, Mattia Binotto, también quedó desorientado al ver que la FIA repartió todos los puntos tras la carrera. Sin embargo, agradeció que hayan enviado una clarificación, pero ve necesario debatir sobre un posible cambio de norma para que en el futuro se pueda evitar ese “desbarajuste” que se ha vivido entre los equipos tras la carrera.

“Estamos confundidos, no pensábamos que se iban a repartir todos los puntos. Al final, han enviado una aclaración y está bien, pero tenemos que hablarlo con el equipo deportivo. Es algo que hay que revisar de cara al futuro, pero no estoy demasiado preocupado ni decepcionado. Aceptamos la forma en la que la FIA ha aplicado el reglamento, pero ahora hay que hablar y debatir sobre ello”, explicó Binotto.

El director deportivo de Alpine , Alan Permane, que trabajó con otros equipos y la FIA para finalizar las reglas modificadas para 2022, dijo que el objetivo de las regulaciones era garantizar que los pilotos no obtuvieran todos los puntos por haber completado sólo unas pocas vueltas de carrera. Cuando se le preguntó si estaba sorprendido de que la FIA en Japón diera todos los puntos, dijo: “Sí. Porque tengo que decir que fui fundamental con muchos otros al escribir esa regulación y sabemos lo que se supone que debe hacer. Lo que han hecho es correcto en la forma en que están escritas las regulaciones, pero no estoy seguro de que sea correcto en la forma en que se pretendía”.

La FIA confirmó que Red Bull superó el límite presupuestario

La Administración del Límite de Costos de la FIA completó la revisión de la Documentación de Informes presentada por cada equipo participante en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA de 2021 con respecto al Período de Informes de 2021 que terminó el 31 de diciembre y tal como apuntaban varias versiones, Aston Martin y Red Bull Racing no estuvieron dentro de la normativa financiera. Incluso, se determinó que Williams tampoco lo estuvo .

Por ahora, la FIA no ha informado de sanciones para estas escuderías, pero han aclarado que se tomarán las medidas necesarias. A través de un documento, la FIA dijo: “La Administración del Límite de Costes de la FIA ha emitido certificados de conformidad a siete de los diez Competidores: se considera que el equipo Aston Martin Aramco Cognizant Formula One ha incumplido el Reglamento Financiero; se considera que Oracle Red Bull Racing incumple el Reglamento Financiero en cuanto al procedimiento y a los gastos menores; y Williams Racing ha cumplido con el Reglamento Financiero en lo que respecta al periodo de información de 2021, con la excepción de un anterior incumplimiento de procedimiento (en relación con el cual la Administración del Límite de Costes celebró un acuerdo con Williams en mayo de 2022. Este incumplimiento de procedimiento fue subsanado por Williams de manera oportuna, cooperativa y transparente)”.

La Administración del Límite de Costes de la FIA está determinando actualmente el curso de acción apropiado que debe tomarse en virtud del Reglamento Financiero con respecto a Aston Martin y Red Bull y se comunicará más información de conformidad con el Reglamento.

Según el reglamento de la FIA, las infracciones del límite de costos menores al 5 por ciento se consideran excesos leves. Las sanciones ante esta situación son amonestaciones públicas, reducción de puntos en el campeonato de constructores o de pilotos, exclusión de eventos, restricciones adicionales en los test referentes a la aerodinámica o una multa económica. Los excesos mayores se consideran cuando un equipo sobrepasó el 5 por ciento. Aquí las penalizaciones son similares a las anteriores con el agregado de que podrían limitar el gasto de la escudería señalada en futuros años

