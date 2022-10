Lionel Messi no arriesga nada: no se entrenó con PSG y quedó descartado para el próximo duelo de Champions League ante Benfica

Nadie quiere dar un paso en falso, con el Mundial de Qatar 2022 por delante. Sólo eso parece importar, a 40 días de la gran cita. Al menos, eso se advierte desde determinadas posiciones. El ejemplo más claro es el de Lionel Messi, que junto a su equipo médico elaboran con cuidado los tiempos de recuperación de una molestia física que incomoda al rosarino. Así, decidieron que lo mejor es que siga sin entrenarse con PSG y su participación quedó descartada ante Benfica por la Champions League, que se disputará este martes a las 16, en París.

Tras sufrir una pequeña molestia en el gemelo, Lionel Messi será baja para el partido de mañana contra el Benfica.#PSGSLB @Aspetar pic.twitter.com/Rfzr6rRCSr — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) October 10, 2022

Justamente ante el conjunto portugués, en el partido de ida, es que Messi pidió salir del campo de juego. Tras esa determinación tampoco estuvo en el encuentro ante Reims por la Ligue 1. En ese contexto hasta resulta lógico que no haya participado del entrenamiento de este lunes, aun cuando Christophe Galtier ya planifica el duelo por Champions.

Según el parte médico oficial, se trata de “una pequeña molestia en el gemelo”. “El argentino no estará en el grupo este martes por la noche para recibir al Benfica”, ya anticipaban los medios locales.

Según el medio Le Parisien, el rosarino no jugaría ante Benfica por la Champions League

Tras el partido con Benfica se conoció que el capitán de la selección de la Argentina sufrió una sobrecarga en el gemelo pero que no alcanzó a ser un desgarro, por lo que el tiempo de recuperación sería menor. Antes del juego ante Reims, Galtier comentó que, si bien no iba a estar disponible para ese duelo, “retomará los entrenamientos el domingo”, algo que finalmente no sucedió.

Messi no fue el único que no estuvo en el entrenamiento de cara al choque con Benfica: tampoco participaron Keylor Navas, Presnel Kimpembe, Renato Sanches y Nuno Mendes, todos afectados a rehabilitación por diferentes problemas físicos.

El optimismo por Dybala

Paulo Dybala está en el centro de la escena. En cuanto se tomó el muslo de la pierna izquierda y pidió el cambio luego de convertir el 2-1 de penal en la victoria de Roma ante el Lecce, inmediatamente se encendieron las alarmas en Italia y en la Argentina. La cara del delantero sólo indicaba que las cosas no estaban muy bien. Y mucho más porque su deseo por estar en Qatar es más fuerte que cualquier otra cosa. En las últimas horas la incertidumbre se multiplica y las versiones son de los más diversas. Sin embargo, desde Italia son optimistas sobre el caso Dybala.

Las declaraciones posteriores al partido de Jose Mourinho, el DT de Roma, no ayudaron demasiado: “Todavía no he hablado con el equipo médico pero, según mi experiencia y por lo que él dijo, es poco probable que pueda volver antes de 2023″.

La lesión de Paulo Dybala podría ser menos compleja de lo que se pensaba originalmente SILVIA LORE - Getty Images Europe

Ahora bien, si bien aún no hay parte oficial, las noticias que llegan este lunes desde Italia son algo más positivas. Según la Gazzeta Dello Sport, los exámenes instrumentales se postergaron para este martes y además creen que la lesión de Dybala en el cuádriceps izquierdo sería menos grave de lo estimado inicialmente.

Lo que sí es seguro es que el ex Instituto, Palermo y Juventus estará parado un mínimo de dos semanas, por más leve que haya sido el problema en su pierna.

