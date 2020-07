El maravilloso y desafiante circuito de Mugello, en un valle del noroeste italiano, recibirá por primera vez a la Fórmula 1, en septiembre; fue adquirido en 1988 por Ferrari, que allí cumplirá su gran premio número 1000.

Xavier Prieto Astigarraga Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de julio de 2020 • 06:14

Lleva 11 temporadas sin ganar el Campeonato de Constructores. Doce sin entronizar a un piloto (desde Kimi Räikkönen en 2007). Se separa, en no muy buenos términos, de Sebastian Vettel, la estrella a la que contribuyó a apagar durante cinco años. Empezó más o menos el año, a pesar del segundo lugar de Charles Leclerc en el Gran Premio de Austria. Y la perspectiva que traza su modelo SF1000 no da como para entusiasmarse en el resto de 2020. Pero Ferrari tiene algo como para festejar, aunque no sea un triunfo: en septiembre celebrará su carrera número 1000 en la Fórmula 1 corriendo en su autódromo, el sensancional Mugello.

Liberty Media, la empresa organizadora de la máxima categoría, asignó la novena fecha del remendado calendario al novedoso Gran Premio de Toscana Ferrari 1000, que refiere a la región de Italia donde se ubica Mugello, un escenario espectacular tanto por belleza como por deporte. Está en un valle verde, prolijo, hermoso, y conducir en sus 5245 metros de asfalto es una experiencia que fascina a los pilotos, por lo veloz y variado de sus curvas. El propio Vettel, en sus pruebas de pretemporada de junio, llegó a comentar que Mugello merecía ser sede de un gran premio.

Y lo será, nomás, entre el 11 y el 13 de septiembre, la semana siguiente a la fecha de Italia. Después de que se corra en un circuito clásico de la categoría, Monza, se acelerará en un sitio muy viejo pero al que nunca se le había hecho un lugar en la categoría reina del automovilismo. Mugello tiene 106 años y alberga carreras desde que era un escenario callejero atemorizante de 61 kilómetros. En 1974 se convirtió formalmente en un autódromo. Y en 1988, el año de la muerte de Enzo Ferrari, fue adquirido por la Scuderia.

Mugello es escenario usual de entrenamientos de Ferrari, que prueba el rendimiento de sus coches en las curvas de alta velocidad; otros equipos usan también el bello trazado de Toscana. Fuente: Reuters

Llamativamente en estos 32 años, a pesar de lo espectacular que es, de cobijar numerosos entrenamientos (no solamente del equipo italiano) y de ser propiedad de Ferrari, Mugello nunca tuvo actividad oficial de Fórmula 1. Italia repartió sus 70 grandes premios -jamás se ausentó de una temporada- entre Monza (69 ocasiones) e Imola (una: 1980). Muchas otras veces, 27, hubo carreras en su territorio pero con otras denominaciones: el Gran Premio de San Marino tuvo lugar 26 años seguidos (1981 a 2006) en Imola, y el de Pescara, con una única participación (1957), se desarrolló en las calles de la ciudad que da al mar Adriático.

Mugello se sitúa en el noroeste italiano, a 35 kilómetros de Florencia y a 120 de Maranello, donde tiene su sede Ferrari. La pista es ondulante, posee algunas curvas ciegas -inmediatamente posteriores a subidas- y no da respiro: según el escocés Paul Di Resta, protagonista de la F. 1 entre 2011 y 2017, nunca se debería bajar de la cuarta marcha allí. Nada de chicanas ni retomes en un lugar al que el propio sitio digital de la categoría llega a comparar con una "montaña rusa".

Mugello es un típico escenario antiguo europeo, de los nacidos entre bosques y montañas y de tránsito abierto al público en sus primeras décadas. De trazado más bien angosto y tráfico muy rápido, nada tiene que ver con los diseños contemporáneos de Herrmann Tilke, el arquitecto alemán que pergeñó muchos de los autódromos estrenados este siglo en la Fórmula 1. Las únicas desventajas respecto a Shanghái, Bahréin, Abu Dhabi, Losail, Sepang, Estambul, Austin y otros es la infraestructura y la accesibilidad. Que, por cierto, no son lo que más valora el aficionado a la categoría.

Cómodo en su localización en el continente para efectuar prácticas, Mugello ha recibido a varias escuadras ajenas, como Lotus y Minardi. Allí, por ejemplo, se produjo el primer contacto de Kimi Räikkönen con un auto de Fórmula 1, el Sauber con el que debutó en 2001. También lo elige la mejor categoría del motociclismo de velocidad, Moto GP, que desde 1994 lo tiene como sede estable del gran premio italiano pero justo en 2020 no lo visitará, distorsión por la pandemia mediante.

El Autódromo Internacional del Mugello es escenario estable desde 1994 del Gran Premio de Italia de Moto GP, pero este año no habrá motociclismo allí, sino, por primera vez, Fórmula 1.

Pero el Autódromo Internacional del Mugello tendrá su gran fiesta cuando reciba a su dueña, Ferrari, para festejar su carrera número mil, que dio origen al nombre del modelo de este año (SF1000). También dará la bienvenida a las otras nueve escuadras de Fórmula 1, aunque en principio, con la tristeza de las puertas cerradas al público: salvo que se modifique la normativa sanitaria para entonces, no habrá espectadores en tan especial ocasión para la marca más popular del automovilismo.

"Celebrar un hecho extraordinario, el milésimo gran premio de la escudería Ferrari, en nuestro propio hogar de Mugello es increíble. No puedo esperar a que ese sueño se vuelva realidad el 13 de septiembre", se complació Mattia Binotto, el jefe del equipo rojo. "Mugello es no solamente una de las más espectaculares y desafiantes pistas para pilotos y autos; es también una estructura que ha hecho de la sostenibilidad una de sus prioridades", destacó.

Ferrari protagonizará su participación número 1000 en la Fórmula 1 un año después de que la propia categoría cumpliera esa cantidad de carreras, en China 2019. La escuadra que más simpatizantes tiene en el mundo suma, incluido el Gran Premio de Estiria, que tiene lugar este fin de semana en Austria, 993 presentaciones, escoltada por las inglesas McLaren, con 865, y Williams, con 746. Entre las actuales, Renault acumula 385; Red Bull, 288, Mercedes, 212; Alfa Romeo, 133; Haas, 85; Racing Point, 23, y Alpha Tauri va por su segunda fecha en la elite del automovilismo.

Il Cavallino Rampante hizo su presentación absoluta en 1950, el primer año de la Fórmula 1, pero no en la carrera inaugural, de Silverstone, sino en Mónaco, la segunda competencia de la historia de 70 años la categoría. Es largamente el equipo más laureado, con 16 coronas de constructores y 15 de pilotos. McLaren, que apareció en 1966, fue campeón en 8 ocasiones, pero consagró 12 veces a sus conductores. Y Williams, que surgió en 1975, conquistó 9 certámenes de marcas y 7 de pilotos.

La confirmación de Rusia

Además de la carrera de Toscana, este viernes fue anunciado el Gran Premio de Rusia, que se desarrollará dos semanas más tarde, entre el 25 y 27 de septiembre. El autódromo de Sochi, otro de los diseñados por Tilke, albergará la séptima competencia de F. 1 en suelo ruso, en la misma fecha estipulada originalmente, pero a la que la cuarentena casi mundial había puesto en duda.

"El Gran Premio de Rusia es un momento importante de nuestra temporada y ansiamos estar de regreso en Sochi en septiembre. Estamos igualmente entusiasmados de ver una carrera de Fórmula 1 por primera vez en Mugello, en una ocasión que marcará el gran premio 1000 de Ferrari", equiparó dos acontecimientos tan dispares Chase Carey, el presidente y CEO de la categoría. "Ambas carreras serán un gran impulso para los aficionados, y en las próximas semanas habrá más anuncios de fechas en nuestro calendario", añadió el empresario estadounidense.

Sochi será la sede del séptimo gran premio de Rusia, a fines de septiembre; luego, la F. 1 se trasladará a Asia. Fuente: Reuters

Con Toscana y Rusia, entonces, son diez las etapas aseguradas del torneo, que, según calculan, terminará constando de entre 15 y 18 fechas, varias menos que las 22 originales. Cabe recordar que la pandemia derivó en cancelaciones varias: Australia, Mónaco, Francia, Países Bajos, Azerbaiján, Japón y Singapur se dieron de baja por el cambio de contexto.

Por su parte, gestionan un lugar en el programa de 2020 Imola; Portimão, de Portugal (sería debutante), y Hockenheim, de Alemania. Por ahora, al parecer la acción se trasladará a Asia (China y Vietnam) una vez que concluya en Europa con Sochi, y luego se mudará a América (Canadá, Estados Unidos, México y Brasil) y Medio Oriente (Bahréin y Abu Dhabi), pero existen ciertas dudas sobre las visitas a los países americanos.

El calendario parcial confirmado de esta temporada

GP de Austria: del 3 al 5 de junio en Spielberg, Austria. Victoria de Valtteri Bottas y Mercedes.

del 3 al 5 de junio en Spielberg, Austria. GP de Estiria: del 10 al 12 de julio en el circuito de Spielberg, Austria.

del 10 al 12 de julio en el circuito de Spielberg, Austria. GP de Hungría: del 17 al 19 de julio en Hungaroring, Hungría.

del 17 al 19 de julio en Hungaroring, Hungría. GP de Gran Bretaña: del 31 de julio al 2 de agosto en Silverstone, Inglaterra.

del 31 de julio al 2 de agosto en Silverstone, Inglaterra. GP 70º aniversario: del 7 al 9 de agosto en Silverstone, Inglaterra.

del 7 al 9 de agosto en Silverstone, Inglaterra. GP de España: del 14 al 16 de agosto en Montmeló, España.

del 14 al 16 de agosto en Montmeló, España. GP de Bélgica: del 28 al 30 de agosto en Spa-Francorchamps, Bélgica.

del 28 al 30 de agosto en Spa-Francorchamps, Bélgica. GP de Italia: del 4 al 6 de septiembre en Monza, Italia.

del 4 al 6 de septiembre en Monza, Italia. GP de Toscana Ferrari 1000: del 11 al 13 de septiembre en Mugello, Italia.

del 11 al 13 de septiembre en Mugello, Italia. GP de Rusia: del 25 al 27 de septiembre en Sochi, Rusia.