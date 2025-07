Valtteri Bottas dio detalles de sus contactos con Alpine para reemplazar a Colapinto y cómo piensa su futuro en la Fórmula 1

El momento delicado de Franco Colapinto en Alpine y un fin de semana completamente frustrante en el Gran Premio de Gran Bretaña generaron un ambiente muy espeso para el piloto argentino, que está bajo la lupa en la Fórmula 1. Tras el paso fallido por Silverstone -abandonó en boxes por una falla mecánica del auto- se potenciaron los los rumores alrededor de un posible nuevo cambio de pilotos en la escudería francesa con Valtteri Bottas como máximo candidato a quedarse con su butaca.

El adiós prematuro de Colapinto en el GP de Gran Bretaña por un problema en la caja de cambios de su monoplaza, generó más incertidumbre, y en ese contexto las palabras de Bottas, que ofreció detalles sobre sus posibilidades de unirse a la escudería francesa, permitieron comprender cómo podría ser el escenario para el argentino de cara al futuro en el Gran Circo.

“Sí, hemos estado hablando desde el año pasado (con Alpine), pero son sólo conversaciones. Nada es ley hasta que no haya algo escrito o firmado. Actualmente estoy explorando todas las opciones posibles. Si el equipo sigue escribiendo por mí, es positivo”, dijo Bottas en dialogo con Viaplay.

MK: “Eli Flavio Briatoren kanssa olet käynyt keskusteluja?”



VB: “Joo, kyllä niin voi sanoa”



Valtteri Bottas avasi hieman tulevaisuuden näkymiään ja onko velloneissa huhuissa mitään perää. 👀#ViaplayF1fi pic.twitter.com/oFX9DjtkuI — Viaplay Urheilu (@ViaplayUrheilu) July 4, 2025

Sin embargo, dejó un detalle que llena de ilusión al argentino al confirmar que se trata de charlas pensando en lo que será la próxima temporada, por lo que el asiento de Colapinto no estaría en riesgo para este 2025: “Estamos hablando más del año próximo que de éste. Mi enfoque principal está completamente de 2026 en adelante. Intentaré elegir la mejor opción y el proyecto más interesante posible. Quiero ser competitivo”, explicó el ganador de 10 Grandes Premios y subcampeón mundial en dos oportunidades.

Si bien Alpine parece la escudería más interesada en Bottas, el finlandés también está en los planes de Cadillac, que entrará a la Fórmula 1 en 2026. Es más, la escudería tiene intenciones de armar un equipo con experiencia, por eso se habla de que juntaría a Sergio “Checo” Pérez con Bottas.

Estas palabras de Bottas no se condicen con las expresadas por Toto Wolff, el director de Mercedes, que reconoció que Flavio Briatore, el principal asesor de Alpine, consultó en varias oportunidades por el piloto finlandés para llevarlo a a escudería francesa para la segunda mitad de 2025: “Un par de veces ya, sí. Así que parece haber una aceleración bastante fuerte en el interés por Valtteri”, dijo Wolff, en la antesala de la carrera en Silverstone.

Además, Wolff dijo no pondría trabas a la salida de Bottas, que es hoy su piloto de reserva: “Siempre dije que nunca voy a bloquear a Valtteri. Se merece estar en un coche de carreras, lo ha hecho tan bien. Si otro equipo lo elige para un asiento de carrera completo, lo dejaremos ir pero con ojos llorosos. Le doy consejos como amigo, pero Valtteri al final toma las decisiones sobre adónde va y trato de mantenerme al margen”.

Valtteri Bottas reconoció que sí tuvo contactos con Flavio Briatore. (Photo by Natalia KOLESNIKOVA / AFP) NATALIA KOLESNIKOVA - AFP

Bottas en su charla con Viaplay explicó que en agosto es el límite para cerrar un acuerdo con algún equipo para 2026. “Tengo agosto como fecha límite para intentar cerrar mi siguiente destino en la F1”, contó el piloto de reserva de Mecedes.

La frustración de Colapinto

Tras el abandono en el Gran Premio de Gran Bretaña, Franco Colapinto se mostró muy apenado y con muy pocas ganas de hablar con la prensa: “No sé qué pasó, la verdad no tengo ni idea, no podía salir del box. Todavía están investigando”. En la misma línea, asumió que debe seguir mirando hcia adelante y que entiende que los desperfectos deberían llegar a su fin: “A trabajar para que la próxima no vuelva a suceder y a enfocarse en lo que viene. Hago lo mejor”.

Franco Colapinto en un momento muy delicado en Alpine. (Photo by Jayce Illman/Getty Images) getty images - Getty Images Europe

Sin ocultar sus sentimientos, Colapinto contó cómo se sintió tras advertir que no iba a poder salir a la pista en Silverstone: “Estoy triste y frustrado por haber terminado así el fin de semana que había arrancado bien con respecto a Pierre, y estoy un poco triste por cómo terminó. Era una buena carrera viendo todo lo que pasó: la lluvia, los cambios de gomas y todas las cosas climáticas que volvieron cambiante a la carrera”.